 Налоговики разоблачили на Ривненщине руководителей госпредприятия, не заплативших более 16 млн грн налогов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что компания признавалась победителем тендерных закупок, предметом которых были текущие и капитальные ремонты дорог области. При этом перечисление денежных средств за выполненные работы осуществлялось как самой компании, так и для ее отдельных филиалов, чем умышленно создавались условия, которые делали невозможным уплату налогов предприятием, которое признавалось победителем тендерных закупок.
Таким образом государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 16 миллионов гривен.
В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет возмещено почти 1,4 миллиона гривен. Возмещению ущерба будет продолжаться.
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