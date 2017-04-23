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 Экономика, Происшествия
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Все про:налоги (2462) налоговая милиция (1289) Ривненщина (610) ГФС (2752)

 Налоговики разоблачили на Ривненщине руководителей госпредприятия, не заплативших более 16 млн грн налогов

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц государственного предприятия, которые при проведении ремонта дорог уклонились от уплаты более 16 миллионов гривен налогов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что компания признавалась победителем тендерных закупок, предметом которых были текущие и капитальные ремонты дорог области. При этом перечисление денежных средств за выполненные работы осуществлялось как самой компании, так и для ее отдельных филиалов, чем умышленно создавались условия, которые делали невозможным уплату налогов предприятием, которое признавалось победителем тендерных закупок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве разоблачены руководители компании, не заплатившие почти 13 млн грн налогов, - ГФС

Таким образом государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 16 миллионов гривен.

В настоящее время в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в бюджет возмещено почти 1,4 миллиона гривен. Возмещению ущерба будет продолжаться.

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Их не надо специально разоблачать у нас все госпредприятия - вотчина руководителя.
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И что теперь будем делать? Судов в Украине нет, честных прокуроров нет, ни одного вора за решетку так и не отправили, десятки миллиардов украденного и 10 (десять) тысяч гривень возвращенного в бюджет. Затраты на содержание "органов" - свыше миллиарда долларов (!). Остается одно - понять и простить. Да, собственно, так уже все годы "незалежности", - незалежности от совести, ума, человеческого достоинства этой продажной, вороватой, ублюдошной потешной "власти".
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Гімнюки гімнюками. Смердіти в тюрмі будуть.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики разоблачили на Ривненщине руководителей госпредприятия, не заплативших более 16 млн грн налогов
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