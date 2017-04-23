 Вследствие пожара на одесском рынке пострадали 6 полицейских

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Одессы, вследствие длительного пребывания на задымленной территории шестеро полицейских отравились продуктами горения синтетических материалов и бытовой химии. Им была оказана медицинская помощь.
В настоящее время правоохранители продолжают нести службу на месте происшествия. Они обеспечивают общественный порядок на рынке и не допускают мародерства.
Напомним, 22 апреля на рынке "Северный" в Одессе произошел пожар. Огонь распространился на 700 квадратных метров, уничтожив и повредив 149 торговых объектов. Проверяется информация о вероятности возгорания электропроводки в одном из павильонов. Жертв нет.
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скрывалиискали улики преступления
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"Першими на місце події прибули екіпажі патрульної поліції. Вони евакуювали людей з ринку, забезпечили відведення транспортних засобів, які перекривали в'їзд спецтранспорту рятувальників, та здійснювали регулювання дорожнього руху. "
Скорейшего выздоровления вам!
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начальник и его замы делают себе ранение приисполнении)))
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