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Все про:Одесса (5502) отравление (817) пожар (3164) Нацполиция (7038) рынок (417) патрульная полиция (1262)

 Вследствие пожара на одесском рынке пострадали 6 полицейских

Из-за пожара на рынке "Северный" в Одессе пострадали 6 сотрудников полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Одессы, вследствие длительного пребывания на задымленной территории шестеро полицейских отравились продуктами горения синтетических материалов и бытовой химии. Им была оказана медицинская помощь.

В настоящее время правоохранители продолжают нести службу на месте происшествия. Они обеспечивают общественный порядок на рынке и не допускают мародерства.

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Напомним, 22 апреля на рынке "Северный" в Одессе произошел пожар. Огонь распространился на 700 квадратных метров, уничтожив и повредив 149 торговых объектов. Проверяется информация о вероятности возгорания электропроводки в одном из павильонов. Жертв нет.
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мусора глотнули дыма?во бедняги...надеюсь по ордену и квартире авакян им выделит...
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Как что? скрывали искали улики преступления
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Шо рюкзаковские мусара могут делать на пожаре? Воровать в дыму только...
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шість мародерів отруїлося газом, зараз все отримають відпустку і лікування за бюджетний рахунок.
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Молодцы полицейские:
"Першими на місце події прибули екіпажі патрульної поліції. Вони евакуювали людей з ринку, забезпечили відведення транспортних засобів, які перекривали в'їзд спецтранспорту рятувальників, та здійснювали регулювання дорожнього руху. "
Скорейшего выздоровления вам!
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снпчала писали никто не пострадал потом 2 полицая, а теперь 6 штук))
начальник и его замы делают себе ранение приисполнении)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВследствие пожара на одесском рынке пострадали 6 полицейских
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