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Все про:воровство (568) Киев (16898) кладбище (182) вандализм (387)

 На Байковом кладбище в Киеве обокрали могилу Леси Украинки

В Киеве, на Байковом кладбище, неизвестные обокрали могилу украинской писательницы Леси Украинки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV, вандалы похитили бронзовые элементы памятника. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украла памятник: злоумышленница похитила городскую скульптуру солдата Швейка в Одессе. ФОТО

Могила Леси Украинки - памятник национального значения. Она расположена на Байковом кладбище (старом), участок №3. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте (скульптор - Галина Петрашевич).
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Люди деградируют...Равняясь на правительство барыг и воров.
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Сколько бы проблем, связанных с кражей различных металлических предметов, можно было решить путём закрытия пунктов приёма металлолома. Но где же тогда кормиться будут крышующие это дело мусора, судьи и прокуроры?
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угу, и запретить автомобили тогда и пьяных за рулем не будет.
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Что там Гнойсман говорил о процветающей економике Украины?
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Какое правительство - такой и народ.Аксиома. Был Гитлер - стали все фашистами. Был хеникер - все коммунисты.Была Екатирина - б*ядями и е*арями фаворитами.
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прогнали воровскую власть! ей на смену пришла власть демократическая и про-европейская и за три года эта власть так наработалась, что народ могилы грабить пошел!
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Да вы посмотрите на этих задержанных. Через одного донбассы, даги, даги, донбассы. Пора уже эту лавочку закрывать. Всех обезьян на границе на учет. И этих, убогих, с половиной лишней хромосомы, которые за дважды законтаченного по 95% выдавали тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Байковом кладбище в Киеве обокрали могилу Леси Украинки
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