 На Байковом кладбище в Киеве обокрали могилу Леси Украинки

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV, вандалы похитили бронзовые элементы памятника. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Могила Леси Украинки - памятник национального значения. Она расположена на Байковом кладбище (старом), участок №3. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте (скульптор - Галина Петрашевич).
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