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 В Украине есть 25 тыс. семейных врачей, - Супрун

Сегодня в Украине есть 25 тысяч семейных врачей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в комментарии ZN.UA.

По ее информации, медицинские университеты ежегодно выпускают 5 тысяч молодых специалистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На сегодня наблюдается дефицит: 2,5 тысячи врачей общей практики и более 900 детских врачей", - Розенко

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк проинформировал, что при текущем минимальном финансировании первичной медпомощи медицинская практика, которая обслуживает 2000 пациентов (врач, медсестра), будет получать средний доход в 35 000 грн в месяц.
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Да и одна Супрун... и КАКАЯ дура... ни у кого такой нет ....а у нас есть.....
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как в 1900х годах. Тогда только семейники и были - земской врач
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в идеале семейник нужен, чтобы лечить тебя от насморка, а если не помогает давать направление к специалисту. Главное отличие от участкового врача в том, что ты не привязан к прописке. Хочешь поменять врача? Никто не запрещает! В теории конкуренция повышает общий уровень медицины
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Медицины в Украине нет .
Во-всяком случае - доступной .
Есть узкопрофильные предприятия , заточенные под рубку капусты с тех , у кого эта капуста есть . И это в лучшем случае .
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Если все эти 25к. врачей такие же коновалы как у нас в городе, тогда не завидую украинцам.... (
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Если медицина станет платной, то все эти 25.000 завтра пополнят армию безработных с пособием в 35.000 грн.
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А Супрун не хочет попробовать обслужить 2000 пациентов?
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У нас терапевты в основном дедули и бабули, которые как не умели личить ... и как их не назови - ничего не изменится.
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Она станет семейным врачем после того как ее выпустят под "залог"?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине есть 25 тыс. семейных врачей, - Супрун
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