 В Украине есть 25 тыс. семейных врачей, - Супрун

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в комментарии ZN.UA.
По ее информации, медицинские университеты ежегодно выпускают 5 тысяч молодых специалистов.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк проинформировал, что при текущем минимальном финансировании первичной медпомощи медицинская практика, которая обслуживает 2000 пациентов (врач, медсестра), будет получать средний доход в 35 000 грн в месяц.
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Через две недели в программе по выдаче бесплатных лекарств будут участвовать 4 тыс. аптек, - Супрун(36)
"Мы надеемся, что команда в Минздраве получит возможность продолжить свою работу по реформированию здравоохранения в Украине", - заявление послов стран G7(7)
Первая партия препаратов от детской онкологии в рамках международных закупок 2016 года прибыла в Украину, - Супрун(36)
Только 8 из 250 российских препаратов пока не имеют аналогов в Украине, - Минздрав. ВИДЕО(28)
Супрун: В Україну доставили ліки для онкохворих дітей на 60 млн. ВІДЕО(0)
"Следующий шанс - это 2020-2021 год. Хотите ли вы ждать так долго?", - Супрун настаивает на срочном принятии законов по медреформе(100)
ГПУ закрыла расследование относительно международных закупок лекарств, - Супрун(2)
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Во-всяком случае - доступной .
Есть узкопрофильные предприятия , заточенные под рубку капусты с тех , у кого эта капуста есть . И это в лучшем случае .
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