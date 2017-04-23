 Мужская сборная Украины по дзюдо завоевала "бронзу" чемпионата Европы в командном зачете

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В Варшаве завершается чемпионат Европы по дзюдо, где в последний день соревнований проходят командные турниры у мужчин и женщин. В соревнованиях у мужчин сборная Украины завоевала бронзовую награду. Женская сборная Украины участия в командном турнире не принимала.
В турнире 16 команд наши дзюдоисты в 1/8 финала оказались сильнее команды Германии - 3:2, в четвертьфинале одолели сборную Венгрии (4:1), а в полуфинале в упорнейшей борьбе уступили Грузии - 2:3. В утешительном матче за "бронзу" нашим соперником была сборная Азербайджана, которой украинцы не оставили ни единого шанса - 5:0.
В составе сборной Украины выступали Геворг Хачатрян (66 кг.), Дмитрий Канивец (73 кг.), Сергей Кривчач (81 кг.), Кеджау Ньябали и Вадим Синявский (90 кг.), Станислав Бондаренко и Яков Хаммо (+ 90 кг).
На счету украинских дзюдоистов по итогам чемпионата Европы 4 награды - 2 золота, серебро и бронза.
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Источник: http://censor.net.ua/n437449"
Не принимает моя душа это как спортивные состязания... больше, как шоу...
Они родились в Украине или стали "гражданами сборной"?
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Но, данная новость для тех, кто не любит вникать в детали. Первое место заняла...
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