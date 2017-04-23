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Все про:Европа (1029) сборная Украины (213) спорт (1641) чемпионат (227) борьба (96)

 Мужская сборная Украины по дзюдо завоевала "бронзу" чемпионата Европы в командном зачете

Мужская сборная Украины по дзюдо завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы в командном зачете.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В Варшаве завершается чемпионат Европы по дзюдо, где в последний день соревнований проходят командные турниры у мужчин и женщин. В соревнованиях у мужчин сборная Украины завоевала бронзовую награду. Женская сборная Украины участия в командном турнире не принимала.

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В турнире 16 команд наши дзюдоисты в 1/8 финала оказались сильнее команды Германии - 3:2, в четвертьфинале одолели сборную Венгрии (4:1), а в полуфинале в упорнейшей борьбе уступили Грузии - 2:3. В утешительном матче за "бронзу" нашим соперником была сборная Азербайджана, которой украинцы не оставили ни единого шанса - 5:0.

В составе сборной Украины выступали Геворг Хачатрян (66 кг.), Дмитрий Канивец (73 кг.), Сергей Кривчач (81 кг.), Кеджау Ньябали и Вадим Синявский (90 кг.), Станислав Бондаренко и Яков Хаммо (+ 90 кг).

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На счету украинских дзюдоистов по итогам чемпионата Европы 4 награды - 2 золота, серебро и бронза.
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Надо писать:" под четким руководством товарища Насирова..."
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"В составе сборной Украины выступали Геворг Хачатрян (66 кг.), Дмитрий Канивец (73 кг.), Сергей Кривчач (81 кг.), Кеджау Ньябали и Вадим Синявский (90 кг.), Станислав Бондаренко и Яков Хаммо (+ 90 кг).
Источник: http://censor.net.ua/n437449"

Не принимает моя душа это как спортивные состязания... больше, как шоу...
Они родились в Украине или стали "гражданами сборной"?
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От сразу видно, что наш. Я про Ньябали. Хотя он по маме украинец, а папа всех наябали
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Выделенные именно наши , Ньябали тут родился , Хачатрян судя по тому что еще 8 лет назад был чемпионом Украины среди юношей тоже .
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Какая боль! Какая боль! Украина - Азербайджан - 5-0!
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Поздравляем сборную Украины - это очень пристойный результат.

Но, данная новость для тех, кто не любит вникать в детали. Первое место заняла...
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А шо там главный дзюдоист всея мордора? Довольно ли царюшко плешивое?!
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Цензор.НЕТНовостиСпортМужская сборная Украины по дзюдо завоевала "бронзу" чемпионата Европы в командном зачете
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