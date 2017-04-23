 МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины касательно гибели сотрудника ОБСЕ в оккупированной части Луганской области.
"В Украине с глубокой болью и скорбью восприняли известие о гибели одного и ранении нескольких наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине 23 апреля 2017 года на временно оккупированной Российской Федерацией территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявляет ведомство.
"Рассматриваем серьезный инцидент, произошедший на территории, контролируемой поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями, как подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ, свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения", - подчеркивает МИД.
"Призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей и принять все неотложные меры с тем, чтобы немедленно прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ, а также гарантировать полную их безопасность и беспрепятственный доступ СММ ко всей оккупированной территории ОРДЛО, вплоть до временно неконтролируемого участка украинско-российской границы", - говорится в заявлении.
Напомним, 23 апреля во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
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...тока когда энта (ОБСЕ) на первый взгляд хуйня откажется шото там каг бэ, кацапы по раскаленным углям скакать будут
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...вот русский мир разве не гибрид?
...а вата пищит как от натурпродукта
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"С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории ... Наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.!
Ну и,что я вам говорил господа?! Три года вся Украина содержала этих выблядков,убивающих украинских патриотов! ТРИ ГОДА!!! Мы все(!!!)благодаря липецкой скотине,содержали эту территорию!
А они убивали наших детей.
А мы,за счет повышенных тарифов,оплачивали оккупантов. Чтоб им как можно легче было нас убивать.
Порохоботы! Вы скоты!!! Каждый из вас пусть будет проклят. За вашу ненависть к Украине.
Включая тех,кто занимается банерством и блокированием постов,против вашего путлеровского холуя.
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А ведь их предупреждали..
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Однотурові! Як там шоколад б/у? Смачний?
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