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 Политика Украины
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 МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей

Украина призывает Россию обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, находящихся в районе линии разграничения на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины касательно гибели сотрудника ОБСЕ в оккупированной части Луганской области.

"В Украине с глубокой болью и скорбью восприняли известие о гибели одного и ранении нескольких наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине 23 апреля 2017 года на временно оккупированной Российской Федерацией территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Выражаем искренние соболезнования семье погибшего, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявляет ведомство.

"Рассматриваем серьезный инцидент, произошедший на территории, контролируемой поддерживаемыми Россией незаконными вооруженными формированиями, как подтверждение попыток Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ, свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения", - подчеркивает МИД.

"Призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей и принять все неотложные меры с тем, чтобы немедленно прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ, а также гарантировать полную их безопасность и беспрепятственный доступ СММ ко всей оккупированной территории ОРДЛО, вплоть до временно неконтролируемого участка украинско-российской границы", - говорится в заявлении.

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Напомним, 23 апреля во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.

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Тупое и боязливо воззвание. Только разжигающее аппетит агрессору.
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Запугать ОБСЕ, где часть офицеров ФСБ? Само себя ФСБ не запугает.
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МИД немедленно должен их отправить в международный суд ООН К бездипломному генпрокурору,который не увидел в харе рашиста, кремлевское лицо путина-террориста...
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Может специально подорвали,что бы все кроме фсбшников отказались участвовать в миссии.
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...не вопрос!
...тока когда энта (ОБСЕ) на первый взгляд хуйня откажется шото там каг бэ, кацапы по раскаленным углям скакать будут
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...гибрид, он как не крути гибрид!
...вот русский мир разве не гибрид?
...а вата пищит как от натурпродукта
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в ЛЭО получили документы от ГП "Энергорынок", которые подтверждены документами с Минтопэнерго и энергетики за подписью министра Игоря Насалика о том, что с указанной даты будет полностью прекращен переток на неподконтрольные территории.
"С 25-го апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории ... Наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.!

Ну и,что я вам говорил господа?! Три года вся Украина содержала этих выблядков,убивающих украинских патриотов! ТРИ ГОДА!!! Мы все(!!!)благодаря липецкой скотине,содержали эту территорию!
А они убивали наших детей.
А мы,за счет повышенных тарифов,оплачивали оккупантов. Чтоб им как можно легче было нас убивать.
Порохоботы! Вы скоты!!! Каждый из вас пусть будет проклят. За вашу ненависть к Украине.
Включая тех,кто занимается банерством и блокированием постов,против вашего путлеровского холуя.
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Подорвали и все норм., ниче им не будет, теперь будут на постоянной основе это делать
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Ця "місія" на Донбасі абсолютно не ефективна і затратна. Якщо своїми словами - НІНАЩО НЕЗДАЛА.
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Заехали туда куда не должны.. там где ихтамнет и не должно быть
А ведь их предупреждали..МИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей - Цензор.НЕТ 2297
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Там було два екіпажа. Тож згодом дізнаємось реальну картину
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Тепер європейці підуть і кацапи будуть єдині, хто буде освіщати "звірства кровожерливих бандерівців". Бо наш мінстець не створив досі жодного англомовного інформаційного українського сайту. На наші гроші мінстець воює з конкурентами Офшора.
Однотурові! Як там шоколад б/у? Смачний?
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Как можно говорить про террористов когда в составе наблюдателей есть коцапы.
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Интересно, Пеця и Гнойсман скажут что ето ихние торговые партнеры учинили или нет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД о гибели сотрудника ОБСЕ на Донбассе: Россия и террористы пытаются запугать наблюдателей
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