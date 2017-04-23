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Все про:выборы (21679) голосование (1284) Президент (4446) Франция (1831) экзитпол (138)

 Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции, - екзитпол

Бельгийский франкоязычный телеканал RTBF обнародовал данные опроса относительно голосования во время первого тура президентских выборов во Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

Согласно опросу французов на выходе из избирательных участков, экс-министр финансов Франции Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национального фронта" Марин Ле Пен лидируют в первом туре.

За Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен -22%. За кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона - 20,5%, за лидера "Левой партии" Жана-Люка Меланшона - 18%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В посольстве Франции в Украине началось голосование на выборах президента

Напоминаем, во Франции 23 апреля проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 8 часов по местному времени и закроются в 19:00. Голосование в заморских департаментах Франции состоялось в пятницу.

В борьбе за пост президента страны принимают участие 11 кандидатов. По данным последних опросов, фаворитами президентской гонки остаются пять кандидатов - лидер движения "Вперед" и бывший министр финансов Эммануэль Макрон, лидер ультраправой партии евроскептиков "Национальный фронт" Марин Ле Пен, кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер-министр Франсуа Фийон, лидер "Левой партии" Жан-Люк Меланшон, кандидат от "Социалистической партии" и бывший министр образования Бенуа Аммон.

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Я говорю не о том, получиться у американской ваты что-то, или нет, а о симпатиях Трампа к Ле Пен. Один сам факт этого уже много о чём говорит. Да и высказывания Трампа о Хуйле и расии ещё в памяти..
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По мне это итог безубой и тупой палитики европы каторая только и может предложить раз делить и съесть и мол платок на голове всему веновен! Толи еше будет
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Путлеровская подстилка отстаёт? Значит в Париже муслимы опять что-то взорвут или на грузовике в толпу въедут. "Голосуйте за нациков!Они порешают с эммигрантами!" Ведь такой лозунг выбрали кремляди.
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ти на свого обранця краще подивись, аналітиг млять.
спочатку обираємо у своїй країні лайно, а потім ліземо французів з американцями вчити, як їм краще проголосувати.
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фион и ле пен куйлолизы, а макрон проевропейский
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Ой да это уже было. Во втором туры Ле Пен наберет свои 20%, а любой соперник - 80%
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Да не, больше 30 точно будет, все-таки последние теракты и беженцы сделали свое дело
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Ой не знаю, как начинают орать, что фашисты в президенты рвутся, даже инвалиды бегут голосовать. В 2002 папаня набрал 16,8 в первом туре и 17,8 во втором. А Ширак 19,9 - в первом и 82,2 - во втором.
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Ну в принципе не важно сколько наберет, главное, что бы просрала во втором туре
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Евродебилы захотели опять гитлера, куйоло с прошмандовкой вам устроят 3 рейх.
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Президентские выборы во Франции 2002 года.

Первый тур - Жак Ширак (19,9%), Жан Мари Ле Пен (отец Ле Пен) (18,95%)
Второй тур - Жак Ширак (82,2 %), Ле Пен (17,8%)
Аналогично будет и сейчас.
Как и в 2002 году, электорат всех кандидатов обьединяется во втором туре и голосует против Ле Пен. Так будет и сейчас. Это аксиома.
Главное что бы во второй тур вышли Макрон и Ле Пен. Тогда победа Макрону обеспечена.
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В любом случае, не будет нам ни плохо, ни хорошо. А будет как обычно. А вот француза могут нахлебаться, вспомним 1968 год.
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французы упёрлись в традиционный кацапский вещун-камень:
- проголосуешь за Ле Пен - перестанем вас взрывать,
- не проголосуешь за Ле Пен - насыпем вам ещё беженцев и отмороженных своих футбольных фанатов,
- выберешь не Ле Пен - пиздец вашим сырам, колбасам, помидорам,... всё бульдозерами задавим! и ещё себе х....й отрежем, шоб всем насрать!
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Макрону-главное во второй тур выйти,а уж там-климакс точно проиграет.

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Оланд - немощный президент -

пустил беженцев из глубинки Африки и теперь оставляет это наследство Гражданам Франции.
***сухогруз "Влера" 1991 - такие же идут и сейчас ..

Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции, - екзитпол - Цензор.НЕТ 8013

Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции, - екзитпол - Цензор.НЕТ 7600
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМакрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции, - екзитпол
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