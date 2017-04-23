 Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции, - екзитпол

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Согласно опросу французов на выходе из избирательных участков, экс-министр финансов Франции Эммануэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национального фронта" Марин Ле Пен лидируют в первом туре.
За Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен -22%. За кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона - 20,5%, за лидера "Левой партии" Жана-Люка Меланшона - 18%.
Напоминаем, во Франции 23 апреля проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 8 часов по местному времени и закроются в 19:00. Голосование в заморских департаментах Франции состоялось в пятницу.
В борьбе за пост президента страны принимают участие 11 кандидатов. По данным последних опросов, фаворитами президентской гонки остаются пять кандидатов - лидер движения "Вперед" и бывший министр финансов Эммануэль Макрон, лидер ультраправой партии евроскептиков "Национальный фронт" Марин Ле Пен, кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер-министр Франсуа Фийон, лидер "Левой партии" Жан-Люк Меланшон, кандидат от "Социалистической партии" и бывший министр образования Бенуа Аммон.
7915 120
В посольстве Франции в Украине началось голосование на выборах президента(3)
Вопрос о проведении выборов на оккупированных территориях сегодня не на повестке дня Рады, - Парубий(4)
ЦИК просит Раду разъяснить, как проводить выборы на оккупированном Донбассе(55)
"Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично Путин, - Reuters(79)
Рука Кремля на президентских выборах во Франции(0)
Полиция Франции задержала двух мужчин, планировавших теракт накануне выборов президента(8)
Премьер-министр Великобритании Мэй объявила досрочные парламентские выборы(53)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
спочатку обираємо у своїй країні лайно, а потім ліземо французів з американцями вчити, як їм краще проголосувати.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Первый тур - Жак Ширак (19,9%), Жан Мари Ле Пен (отец Ле Пен) (18,95%)
Второй тур - Жак Ширак (82,2 %), Ле Пен (17,8%)
Аналогично будет и сейчас.
Как и в 2002 году, электорат всех кандидатов обьединяется во втором туре и голосует против Ле Пен. Так будет и сейчас. Это аксиома.
Главное что бы во второй тур вышли Макрон и Ле Пен. Тогда победа Макрону обеспечена.
Ответить
Ответить
Ответить
- проголосуешь за Ле Пен - перестанем вас взрывать,
- не проголосуешь за Ле Пен - насыпем вам ещё беженцев и отмороженных своих футбольных фанатов,
- выберешь не Ле Пен - пиздец вашим сырам, колбасам, помидорам,... всё бульдозерами задавим! и ещё себе х....й отрежем, шоб всем насрать!
Ответить
Ответить
пустил беженцев из глубинки Африки и теперь оставляет это наследство Гражданам Франции.
***сухогруз "Влера" 1991 - такие же идут и сейчас ..
Ответить