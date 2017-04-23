 18 обстрелов со стороны боевиков зафиксировано сегодня на Донбассе: 1 боец погиб, 2 ранены

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на донецком направлении позиции в районе Троицкого враг обстрелял из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам возле Авдеевки враг вел огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм противник бил по позициям возле Луганского. Защитников Невельского и Троицкого враг обстрелял из минометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Песков и шахты "Бутовка" - из гранатометов и стрелкового оружия. По позициям под Зайцево противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы.
На приморском направлении по защитникам Водяного, Гнутово и Павлополя противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Водяного активизировались вражеские снайперы.
На луганском направлении из 82-миллиметровых минометов и пулеметов крупного калибра враг обстрелял опорные пункты у Новозвановки. По позициям возле Новоалександровки велся огонь из вооружения БТР и гранатометов.
Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения.
Напомним, за минувшие сутки (22 апреля) подразделения российско-оккупационных войск осуществили 46 обстрелов позиций украинских защитников. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили ранения.
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Вечная и светлая память........Пусть покоится с миром.........
Родным и близкм соболезнования.
двое получили ранения
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сил и выздоровления........
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Это системные выродки рузкого мира.Твари безродные и ублюдки.
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на мой взгляд в этих убийствах и ранениях есть большая доля вины шоколадного миротворца
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Если применим более агрессивные действия,типа наступления,то будет обострение ситуации и больше убитых.
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Повторю,если бы это было так, то у нас убитых было бы гораздо больше.
Или ситуация везде разная и зависит от непосредственного командования.
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Но это тссс,секрет. Как и то, почему при столь адекватном многолетнем ответе боевики все стреляют и стреляют.
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Что ещё "порохоботы" скажут?
Порохоботы это те, кто отрицательно относится к Тимошенко?
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Тихонько гибнут и вроде война. А у них бал и обогащение!!
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