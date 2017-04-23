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 18 обстрелов со стороны боевиков зафиксировано сегодня на Донбассе: 1 боец погиб, 2 ранены

С начала суток до 18:00 российско-террористические войска 18 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на донецком направлении позиции в районе Троицкого враг обстрелял из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам возле Авдеевки враг вел огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм противник бил по позициям возле Луганского. Защитников Невельского и Троицкого враг обстрелял из минометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Песков и шахты "Бутовка" - из гранатометов и стрелкового оружия. По позициям под Зайцево противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обесточенная Авдеевка: террористы не дают гарантий безопасности для ремонтников до 24 апреля

На приморском направлении по защитникам Водяного, Гнутово и Павлополя противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Водяного активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении из 82-миллиметровых минометов и пулеметов крупного калибра враг обстрелял опорные пункты у Новозвановки. По позициям возле Новоалександровки велся огонь из вооружения БТР и гранатометов.

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки (22 апреля) подразделения российско-оккупационных войск осуществили 46 обстрелов позиций украинских защитников. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили ранения.
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вот это результат инспекции ОБСЕ, и вряд ли кто то с начальства ООн, НАТО,обеспокоился, призвал, наказал....
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Порошенко,сколько будут продолжаться эти убийства солдат? Почему ты в угоду олигарху Ахметову не признаешь гибридной войны и не признаешь оккупации Донбасса? Из-за твоего предательства страдает страна и народ,гибнут люди,Украина не может подать в Гаагу иск на агрессора,Украина не может получить летальное оружие и достойную помощь от других государств.Сколько ты будешь издеваться над людьми? Сколько ты будешь свои интересы и интересы монополиста -олигарха -регионала и преступника Ахметова ставить выше интересов всей многомиллионной страны?Что это за сатанизм?
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Пардон, но я Барток и никак не Порошенко. А в Гаагу уже подали и оружие если и не получили в реале, то получили деньгами. А о сатане,то он в Москве, надеюсь издохнет в ближайшее время.
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Что подали в Гаагу? Донбасс законодательно до сих пор не признан оккупированным и это препятствие для судебного решения международного суда. Что суд будет решать если нет войны и нет оккупации на Донбассе в законодательном порядке Украины?
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Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб

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Вечная и светлая память........Пусть покоится с миром.........
Родным и близкм соболезнования.

двое получили ранения

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сил и выздоровления........
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Ну, только один украинец и не член ОБСЕ... Это ничего...
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Селюки кастрюлеголовые, вам когда ещё было предложено развести войска 10 км в одну сторону 10 км в другую...Но у вас же ползучее наступление, отвоёвываете метр за метром, пастор Дрочинов собрался какую то там границу в своих снах не проскочить бы, так чего вы удивляетесь, что ваши консервы шкварят по 2-3 в день..Вы уж определитесь..А вообше объявите лучше войну России и эта катавасия закончится за неделю..
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А Главнокомандующий, что скажет по этому поводу???
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Всего один убитый ? - Херня. Нас же сорок миллионов.
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Вряд ли кто-либо еще, кроме украинцев, выразит соболезнование по погибшему бойцу - это же не сотрудник ОБСЕ...
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Что сказать...
Это системные выродки рузкого мира.Твари безродные и ублюдки.


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Никто в ОБСЕ не вспоминает про будапештский меморандум, так и нам все равно об ОБСЕ.
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ОБСЕ на нуле даже и не появляются.Остается загадкой как они количество обстрелов подсчитывают.
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если бы была ответка настоящая то уже давно бы не стреляли
на мой взгляд в этих убийствах и ранениях есть большая доля вины шоколадного миротворца
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Отвечать можно только стрелковым оружием, сами бойцы об этом говорят.
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Наши не молчат,отвечают,иначе там не выжить.
Если применим более агрессивные действия,типа наступления,то будет обострение ситуации и больше убитых.
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Вот они и не выживают, позавчера было двое убитых пацанов, так их убило прямым попаданием в блиндаж. Сами хлопцы рассказали. Отвечать только легким, а те фигачат, чем хотят.
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Я тоже каждый день спрашиваю...
Повторю,если бы это было так, то у нас убитых было бы гораздо больше.
Или ситуация везде разная и зависит от непосредственного командования.
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Сейчас вылезет порохобот и по-секрету расскажет, как мы даем адекватный ответ из танков,гаубиц и Градов.
Но это тссс,секрет. Как и то, почему при столь адекватном многолетнем ответе боевики все стреляют и стреляют.
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Инфантильность - излечима?
Что ещё "порохоботы" скажут?
Порохоботы это те, кто отрицательно относится к Тимошенко?
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Сейчас на НТВ рассказывают - какой Порошенко сука, очень пригодится для аргументации на форуме Цензора.
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Порошенко так переживает по поводу убийства наблюдателя ОБСЕ, а на нашего бойца, который погиб, ему наплевать, нигде даже ни слова не сказано по этому поводу, во урод.
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Очень тяжело читать каждый день об убитых пацанах. Вечная память! Только народ скорбит и плачет.
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И президент никаких соболезнований не высказывает....ну да это же не из обсе....
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Минские договорняки в действии, да Петя. Сколько еще этот маразм терпеть.
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Слава и и всего хорошего "в любих царствах" но! Для наших бариг это как чхнуть .
Тихонько гибнут и вроде война. А у них бал и обогащение!!
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Увага!! По сайту гуляє- кацап Душелюб Душелюб ---хто побачить женіть за поребрик ! Воно написало , що українці забу ли рашу , як історичну рОдину .Воно входить в довіру веде розмову , а потім через кілька годин --дописує рашо брехню
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У меня одного сложилось впечетление, что Пеця - это гибрид Януковища и Ху#ла?
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З 25 квітня Луганське енергетичне об'єднання припинить поставки електроенергії на непідконтрольні Україні території ОРЛО. Про це в ефірі телеканалу "ЛОТ" повідомив гендиректор Луганського енергетичного об'єднання Володимир Грицай. За його словами, в ЛЕО отримали документи від ДП "Енергоринок", які підтверджені документами з Мінпалива та енергетики за підписом міністра Ігоря Насалика про те, що з вказаної дати буде повністю припинено перетік на непідконтрольні території."З 25-го квітня буде повністю припинено перетік електроенергії на неконтрольований територію... Зараз наші технічні служби проводять певні заходи, і з 25 квітня, з 00:00 перетікання має бути повністю відключено", - заявив Грицай.Наразі до об'єктів, які отримують електроенергію від ЛЕО, входить і Попаснянський водоканал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия18 обстрелов со стороны боевиков зафиксировано сегодня на Донбассе: 1 боец погиб, 2 ранены
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