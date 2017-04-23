 Заявления боевиков о причастности ВСУ к подрыву автомобиля ОБСЕ - провокация, направленная на дискредитацию Украины, - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.
"В течение суток в указанном районе украинской стороной СЦКК не зафиксировано ни одного случая нарушения режима тишины. Следовательно, заявления представителей ОРЛО об обстреле Вооруженными Силами Украины места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ не соответствуют действительности", - заявили в штабе.
Также отмечается наличие на оккупированной территории большого количества бесконтрольно поставленных минных полей, которые создают реальную угрозу для жизни и здоровья мирного населения.
"Комментарии представителей ОРДЛО о диверсионных действиях Вооруженных Сил Украины по отношению к мирному населению и международным организациям не имеют никаких оснований, носят откровенно провокационный характер и имеют целью дискредитацию Украины на международной арене", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
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Однако в самой Франции лидирует Эммануэль Макрон, по данным дневного экзит полла.
Макрон - 24%, Ле Пен 22%, Фиьон 20,5 %, Мелашон - 18%.
Оптимальный вариант - выход во второй тур Макрона и Ле Пен. Там однозначно во втором туре пролетает пропуйловская шлюха Ле Пен.
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По данным телеканала RTBF, в Сен-Пьере и Микелоне лидер левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набрал 35,45%, кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 18,16%, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон - 17,97%, экс-премьер Франсуа Фийон - 9,32%.
На Мартинике Меланшон получил 27,36% голосов, Макрон - 25,53%, Фийон - 16,85%, Ле Пен - 10,94%.
Во Французской Гвиане Меланшон набрал 24,72% голосов, Ле Пен - 24,29%, Макрон - 18,75%, Фийон - 14,66%.
В Гваделупе Макрон получил 30,32% голосов, Меланшон - 23,99%, Фийон - 14,87%, Ле Пен - 13,47%.
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По одной их подорвали,а по другой они в неположенном месте ездили.
Пусть сами разбираются.
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Первый англичанин уже пал ...
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А где сейчас дети наших "ЛОРДОВ"?
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РАБссией правит победитель РАБссии Кадырхан.Ютуб.
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18:04 23.04.2017
Как сообщил следственный комитет России в Биробиджане возбуждено угловное дело по факту факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
Однако, как сообщили журналисты газеты «Время Биробиджана» речь идет о весьма серьезном инциденте, столкновении между местными рабочими и сотрудниками росгвардии.
Все началось с того, что сотрудники Росгвардии выбили рано утром дверь в квартиру местного активиста Ивана Проходцева, который является организатором антикоррупционных митингов в Биробиджане.
Одновременно силами Росгвардии была захвачена производственная база, принадлежащая Проходцеву. Группа рабочих предприятия отправилась к дому Проходцева, чтобы получить информацию о том, что происходит.
Там они увидели, что силовики избивая выволокли из дома сына Проходцева и затащили его в автомобиль, где продолжили избивать. Рабочие попытались прекратить избиение и освободить молодого человека, но сами были избиты сотрудниками Росгвардии.
Весть об инцинденте мгновенно разлетелась по городу и на помощь избитым рабочим подтянулись их коллеги с предприятия, началось побоище, которое стало невозможно скрыть.
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РАБссия в 2009 году присоединилась к Соглашению по программе с НАТО о "Безопасности пассажирских перевозок" в Метрополитенах Европы.РАБссии был предоставлен доступ к секретному оборудование по выявлению любой взрывчатке при входе пассажиров в Метрополитен.Другими словами взрывчатку в Метро пронести НЕВОЗМОЖНО.Но РАБссия в одностороннем порядке вышла из этого проекта...Проект назывался "Стандэкс"...спросите ,почему?лучше догадайтесь..
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Отчего же шучу ?
Есть стороны. Мониторы и лднр.
Есть две версии.
Какое у них неположенное место я не знаю. Говорят в мандате написано что можно наблюдать только в положенных местах.
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Я не знаю что там в мандате написано, но Порошенко то же говорит о предоставлении полного доступа. Украина давала полный доступ , а кто то в ОБСЕ его блокирует.
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