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 Заявления боевиков о причастности ВСУ к подрыву автомобиля ОБСЕ - провокация, направленная на дискредитацию Украины, - штаб АТО

Заявления представителей ОРЛО об обстреле Вооруженными Силами Украины места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток в указанном районе украинской стороной СЦКК не зафиксировано ни одного случая нарушения режима тишины. Следовательно, заявления представителей ОРЛО об обстреле Вооруженными Силами Украины места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ не соответствуют действительности", - заявили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики возложили ответственность за подрыв автомобиля на саму ОБСЕ: "Отклонились от основного маршрута"

Также отмечается наличие на оккупированной территории большого количества бесконтрольно поставленных минных полей, которые создают реальную угрозу для жизни и здоровья мирного населения.

"Комментарии представителей ОРДЛО о диверсионных действиях Вооруженных Сил Украины по отношению к мирному населению и международным организациям не имеют никаких оснований, носят откровенно провокационный характер и имеют целью дискредитацию Украины на международной арене", - говорится в сообщении.

Читайте: Погибший сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун, - Антон Геращенко

Напомним, сегодня во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
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и зачем оправдываться, ведь эти ОБСЕ там уши и глаза, правда глухие и косые
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А это чья оценка про глухих и слепых? Надо же эти глухие и слепые убедили дуракв продлевать санкции А вы наверное решили что это вы убеждаете нас в надобности санкций против РФ?
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от этих "глухих и слепых"европа пинимает сторону украины.
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А сама ОБСЕ согласна с утверждением боевиков?
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А ,что еще можно было услышать от террористов ? )))
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Кгбэшники никогда не берут на себя вину.Как и с Боингом.
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Українська сторона припинить поставки електрики до ОРЛО http://www.pravda.com.ua/news/2017/04/23/7142033/
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Жан-Люк Меланшон набирает наибольшее число голосов в трех заморских территориях страны (Сен-Пьере и Микелоне, Мартинике и Гвиане, расположенных в Западном полушарии, где из-за разницы в часовых поясах голосование прошло в субботу, 22 апреля)

Однако в самой Франции лидирует Эммануэль Макрон, по данным дневного экзит полла.
Макрон - 24%, Ле Пен 22%, Фиьон 20,5 %, Мелашон - 18%.
Оптимальный вариант - выход во второй тур Макрона и Ле Пен. Там однозначно во втором туре пролетает пропуйловская шлюха Ле Пен.
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Опубликованы первые результаты выборов президента Франции, полученные по итогам голосования на заморских территориях.
По данным телеканала RTBF, в Сен-Пьере и Микелоне лидер левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набрал 35,45%, кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 18,16%, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон - 17,97%, экс-премьер Франсуа Фийон - 9,32%.
На Мартинике Меланшон получил 27,36% голосов, Макрон - 25,53%, Фийон - 16,85%, Ле Пен - 10,94%.
Во Французской Гвиане Меланшон набрал 24,72% голосов, Ле Пен - 24,29%, Макрон - 18,75%, Фийон - 14,66%.
В Гваделупе Макрон получил 30,32% голосов, Меланшон - 23,99%, Фийон - 14,87%, Ле Пен - 13,47%.


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Да кто там обращает внимание на висеры российских прапорщиков.))))
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Так может и нам, в духе ОБСЕ, поинтересоваться: а их точно подорвали? может они сами с какой-нибудб найденной коробочкой накосячили? А пусть в суде докажут, что они ОБСЕ..
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То они заявляли, что сами ОБСЕ виновны, отклонились от маршрута, теперь опомнились, нужно свалить на ВСУ, эти бандитские заявления всем известны, поверить могут только тупые рашисты, которые смотрят кисель тв.
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Хуявики могут заявлять все шо угодно, их никто (кроме кацапов) не воспренимает.
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Есть две версии.
По одной их подорвали,а по другой они в неположенном месте ездили.
Пусть сами разбираются.
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Это какое неположенное мест у мониторинговой групы. Вы это сейчас шутите или как понимать?
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кацаПсины не забутте визитку Яроша прилепить
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Петя! Это тебе не шоколад возить. ОБСЕ надо охранять так же как свою дачу под Киевом!!
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Кацапы метро свое не могут уберечь а тут машина с иностранцами.
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Жора! А зачем им свое Метро беречь? Кацапская мать еще нарожает.
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Это поклялся делать карлик причём публично в Минске.
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На чьей територии произошёл теракт тот и отвечает за безопасность
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Просто маршал Бомбаса Захераст таки начал давно обещанную операцию "Красный петух" по захвату Лондона .
Первый англичанин уже пал ...
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Крымская война! Там при Балаклаве целый эскадрон ребят, детей ЛОРДОВ В КАВАЛЕРИЙСКОЙ АТАКЕ ПОГИБЛО.
А где сейчас дети наших "ЛОРДОВ"?
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На неподконтрольной территории ОБСЕ должен не Порошенко, а Путин охранять.
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Стас Белковский :
РАБссией правит победитель РАБссии Кадырхан.Ютуб.
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Кацапа іншої інформації як від ЛайноНьюс не отримують. Тому їм немає з чим порівнювати.
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как говорится в чукотской народной пословице : "Языком пи-ть, не лыми мазать, однако"
Заявления боевиков о причастности ВСУ к подрыву автомобиля ОБСЕ - провокация, направленная на дискредитацию Украины, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8853
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Биробиджане начались столкновения между Росгвардией и рабочими (ВИДЕО)
18:04 23.04.2017
Как сообщил следственный комитет России в Биробиджане возбуждено угловное дело по факту факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Однако, как сообщили журналисты газеты «Время Биробиджана» речь идет о весьма серьезном инциденте, столкновении между местными рабочими и сотрудниками росгвардии.

Все началось с того, что сотрудники Росгвардии выбили рано утром дверь в квартиру местного активиста Ивана Проходцева, который является организатором антикоррупционных митингов в Биробиджане.

Одновременно силами Росгвардии была захвачена производственная база, принадлежащая Проходцеву. Группа рабочих предприятия отправилась к дому Проходцева, чтобы получить информацию о том, что происходит.

Там они увидели, что силовики избивая выволокли из дома сына Проходцева и затащили его в автомобиль, где продолжили избивать. Рабочие попытались прекратить избиение и освободить молодого человека, но сами были избиты сотрудниками Росгвардии.

Весть об инцинденте мгновенно разлетелась по городу и на помощь избитым рабочим подтянулись их коллеги с предприятия, началось побоище, которое стало невозможно скрыть.
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кстати о Метро.
РАБссия в 2009 году присоединилась к Соглашению по программе с НАТО о "Безопасности пассажирских перевозок" в Метрополитенах Европы.РАБссии был предоставлен доступ к секретному оборудование по выявлению любой взрывчатке при входе пассажиров в Метрополитен.Другими словами взрывчатку в Метро пронести НЕВОЗМОЖНО.Но РАБссия в одностороннем порядке вышла из этого проекта...Проект назывался "Стандэкс"...спросите ,почему?лучше догадайтесь..
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сепаратисты оправдывают своё название Но я абсалютно уверен что в Гааге их деятельность расценят по достоинству.
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И ни один ватник из ОБСЕ не пострадал..типа случайно..
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Майдан на РАБссии назначили на 29 апреля в знак солидарности с дальнобоями...новые фюреры РАБссии Навальный Мальцев и К* рвутся в Кремель вместо плешивого..
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сотрудник миссии ОБСЕ и раньше получали угрозы от кацапов в форме гандоновлу.теперь они перешли черту и подорвали автомобиль с инспекторами.кацапов всегда"палит" то что они истерично начинают выдвигать кучу версий которые как правило противоречат друг другу,не говоря о том что они бессмысленны.Вот и сейчас ничего нового.Все то же что и раньше по одной затаскагнной до дыр гебешной методичке.Понятно что рассчитан этот кипишь на вату кацапскую,потому как нормальные люди в бред сивой кобылы не верят.Но со временем у ваты тоже начнут появляться вопросы на которые упоротый тупин не сможет соврать и тогда облом.
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Это какое неположенное мест у мониторинговой групы. Вы это сейчас шутите или как понимать ?
Отчего же шучу ?
Есть стороны. Мониторы и лднр.
Есть две версии.
Какое у них неположенное место я не знаю. Говорят в мандате написано что можно наблюдать только в положенных местах.
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Это штабы в положенных местах а мониторинг полностью на их усмотрение.
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судя по заявлениям сепаров украинские ДРГ круче МОССАДа
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Ну как же полностью на их усмотрение ?
Я не знаю что там в мандате написано, но Порошенко то же говорит о предоставлении полного доступа. Украина давала полный доступ , а кто то в ОБСЕ его блокирует.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления боевиков о причастности ВСУ к подрыву автомобиля ОБСЕ - провокация, направленная на дискредитацию Украины, - штаб АТО
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