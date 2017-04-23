EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, За рубежом
  1025  57
Материалы по теме:
Все про:взрыв (3976) НАТО (5387) ОБСЕ (2459) Донбасс (14224) Столтенберг (419)

 Безопасность и свобода передвижения миссии ОБСЕ должны соблюдаться, - Столтенберг

Тщательно расследовать трагический инцидент с сотрудниками специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе призвал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Требуется тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны соблюдаться", - написал в воскресенье генсек НАТО в своем микроблоге в Твиттере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Произошло то, чего приходилось опасаться в течение многих лет", - глава МИД Германии Габриэль о гибели наблюдателя ОБСЕ на Донбассе

Напомним, сегодня во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.

Читайте: Погибший сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун, - Антон Геращенко
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко подменили

"Политики, которые обещают неизбывные райские чертоги, популисты - которые говорят, что нужно только проголосовать за них - похожи на клоунов, которым верят люди. Надо относится к власти как работодатель к наемным работникам, которым поставлено задание - создать государство, ориентированное на благополучие каждого гражданина. На свободу слова, журналистов и СМИ, потому что мы имеем право знать, что происходит в стране. На справедливый суд. На демократию.

Политики эксплуатируют тезис - всего сразу не сделаешь, нам нужны годы, потому что изменения происходят очень медленно и постепенно, на это нужно время, усилия, деньги. Я хочу категорически этому возразить Изменения происходят или быстро - или никогда. Люди или ощущают их за считанные месяцы, за первый, второй, третий год - или они убеждаются, что тут изменений ждать не стоит. И подобный медленный темп только консервирует отсталость, взяточничество, неэффективность, непрозрачность власти. И это значит, что тут никто ничего изменять не собирается - потому что для них это не выгодно. И нам ничего не остается, как требовать изменений немедленно - здесь и сейчас!

Украина - мировой аутсайдер, потому что она как жаба сидит в своем болоте и дальше этого болота ничего видеть не хочет. А нам нужно, что бы эта жаба совершила цивилизационный прыжок. Как Сингапур. Как Южная Корея. Как Тайвань. Войны, отсталость, коррупция, внешние и внутренние угрозы только мобилизовали эти страны к цивилизационному рывку.

Это и Грузия. Я был там в 2003 году. Страна, где не выплачивали пенсий, где люди голодали, где не было электричества. Где были полностью дискредитированы политики. Страна с утраченнойтретью территорий. И эта страна продемонстрировала прыжок, рост экономики и демократии, который нужен и Украине ".

Знаете, кто и когда произнес эти правильные слова? Петр Порошенко! В октябре 2013 года. Выступление на TEDх в Ивано-Франковске. Доклад «Что именно нужно Украине сегодня?»

«Порошенко образца 2013 года выносит приговор Порошенку нынешнему, образца 2017 года. Я знаю, в чем секрет. Это враги его подменили. Сразу после инаугурации. Просто сейчас на Банковой сидит другой человек», - так прокомментировал это выступление Порошенко политолог Сергей Гайдай, который и выложил видео с ним у себя в Фейсбуке.

Хочу поправить Гайдая. Петра Алексеевича «подменили» не «сразу после инаугурации» (июнь 2014 года), а вступил в сговор с преступным бывшим режимом он еще в марте 2014 года в Вене.

Цитирую один из пунктов «СПИСКА ПОРОШЕНКО»:

«31. На состоявшемся в Вене 30 апреля 2015 года заседании суда по экстрадиции из Австрии в США украинского олигарха Фирташа прозвучали важнейшие показания самого Фирташа и бывшего главы администрации президента Левочкина.

По их словам, на тайной встрече в столице Австрии весной предыдущего года была достигнута договоренность приложить совместные усилия с целью не допустить победы на будущих президентских выборах в Украине Тимошенко. По результатам этих переговоров были подписаны некие «конфиденциальные обязательства».

Таким образом, весной 2014 года состоялся, по сути, тайный сговор, в котором кроме Порошенко и Кличко приняли участие бывший главный спонсор Януковича олигарх Фирташ и бывший глава администрации президента Януковича Левочкин. При этом Порошенко не мог не знать, что Фирташ является человеком, который больше других ограбил Украину во времена президентств Януковича и Ющенко. Также Порошенко не мог не осознавать, что Левочкин являлся одним из наиболее активных пособников Януковича в совершенных им многочисленных преступлениях (включая конституционный переворот, сдачу России Севастпополя, «посадки» Луценко, Тимошенко и т. д.). Также очевидно, что Фирташ с Левочкиным вступили в сговор с Порошенко и помогли ему победить на выборах отнюдь не для построения «светлого будущего» в Украине».

Ну а в действительности Порошенко никто не подменял. Он каким всегда был, таким и остается. Просто в том своем выступлении - в октябре 2013 года - Порошенко привычно для него врал. Он и сейчас произносит пылкие и правильные слова, но реально делает совершенно противоположное...

Мишель ПРОРОК
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прочитай заголовок статті, що обговорюється. То, що написав, розкажеш під час передвиборної компанії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо подкрепить действиями. Если на словах - кол-во погибших ОБСЕ резко увеличится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное миссия... а Украина, это потом... Так себе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
были бы эти спокойствия и Свобода в Украине, то и миссия уже бы не существовала.К тому же погибший знал чем это грозит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Х..йлу яйца между "Томагавками" зажмите, все расскажет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
призвал никого, обратившись в никуда и ни к кому
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он к безопасности и свободе обратился
Так им и сказал что они должны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
накажут водителя за то что поехал по несогласованной дороге
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так Баризі! В нас же АТО, а це внутрішній конфлікт. Тож це Петро, виходить, недоглядів...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не позволяй закладывать под кого то мины иначе сам на ней подорвешься
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то слишком коротко написано, можно ведь было и продолжить этот ряд : перемирие должно соблюдаться, минские договорённости должны соблюдаться, будапештский меморандум должен соблюдаться....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ого как. Ватные мусора ордло будут теперь очень тщательно расследовать, раз сам Столтенберг сказал. После слов самого генсека НАТО они там в луганде обеспокоились больше всех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели сложно произнести вместо слова призвал (invoke) слово - предупредил (warn)?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Желательно, чтоб "предупредил" прозвучало на пару минут позже ракетного удара по нескольким базам лугандонов. Так ими доходчивее воспринято будет столь незнакомое аглицкое слово.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вселяет какую-то надежду, что "призвал" произнёс именно Генеральный секретарь НАТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Столтенберга, оказывается, интересуют в Украине даже такие "мелочи", потому и вселяет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И эт усе. Ну то такэ. Вот в рашке берлин с рейстагом штурмовали. Оце так таки так. Де/би/лы б/ля. И вы себя умными называете если с де/би/ла/ми договора заключаете. А потом удиваляетесь Что рашисты их не выполняют. А что на дурке дурики за базар что ли отвечают. Так и рашка дурика из себя корчит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что? Оказывается, сто озабоченности и обеспокоенности не действуют на лугандо-ихтамнетов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До тех пор пока Столтенберг будет говорить на востоке Украины,а не на окупированой територии Украины толку не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це ОБСЄ - шобла нінащо нездалих боягузів. Коли і де вони добилися припинення вогню, які сторони "вони розвели" (крім лохів, що їх слухають...), кого звільнили з полону, хто їх там слухає, хто їм підкоряється? За що ми їм платимо бабло? За те, що вони відсиджуються в кущах і рахують постріли і вибухи? Таке і мотузянники можуть... Добре, що підірвалися - може пошвидше накивають п"ятами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помиляєшся. Та розумію - інструкцій треба дотримуватися...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно было бы пожалеть ОБСЕ, но за постоянную слепоту и сепарские свадьбы выражаю им озабоченность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На сєпарських весіллях святкували росіяни. Британці - принципові. Загинув саме британець. Один з тих, хто принципово за повернення Криму Україні і за санкції
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В сортах гімна не розбираюся. Якщо сама організація себе дискредитувала, то нормальних людей там не може бути апріорі, не залежно від націй. Якщо якийсь ватник пішов найманцем, воювати на боці кацапів і ордло, а по національності - він британець, то його потрібно пробачити, бо Британія за санкції?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Були б не інспектори ОБРЄ, то про війну на Донбасі усі знали б лише з російських ЗМІ. Бо наш мінстець 100% свого часу віддає на боротьбу з конкурентами Офшора. І не створив жодного англомовного інформаційного українського сайту. ЖОДНОГО. Do you understand?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Специфічні дуже в них звіти. Шось на зразок: Спостерігаємо перехід колони танків через кордон між росією і Україною. В сторону України. Чиї це танки встановити не вдалося, так як на них немає розпізнавальних знаків.
А так то в влади свої шкурні інтереси. Мінстець працює тільки на внутрішньому інформаційному фронті для зміцнення влади офшора і його незамінних друзів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так що не так? Перейшла колона танків без знаків з Росії в Україну. Вони мають зупинити танки, перевірити номер завода виробника, дати запит російским виробникам для співставлення і чекати відповідь? Це спостерігачі. Вони не протитанкова рота і не судійска колегія. Пишуть те, що дослідили. А висновки вже будуть робити у їхньому офісі у Брюселі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Серьёзная озабоченность , и очень глубокая обеспокоенность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
31 мая 1991 года. Осло, Норвегия. Помощник резидента КГБ подполковник Борис Кириллов пришёл на встречу с агентом в таверне "Строторвет"
Но не успел Кириллов выпить как к столику буквально подбежал взволнованный Йенс Столтенберг - самый перспективный агент под кодовым именем Стеклов. (И это вовсе не преувеличение: так, отец Йенса - Торвалд Столтенберг - был лидером правящей Народной рабочей партии Норвегии)
- Это наша последняя встреча, - зло бросил Йенс.
- Что случилось, мой друг? - Кириллов улыбнулся, но потом моментально понял, что парень не шутит.
- Вы продали меня! - прошипел Йенс, готовый лопнуть от ярости. - Я говорил, что мы будем только встречаться и беседовать, только добровольная помощь, что я нигде не буду фигурировать, а вы завели на меня досье?! Агент Стеклов?! Какого чёрта, я вас спрашиваю?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Люди міняються. Тим більш після такого. Тож не думаю, що Йєнс досі працює на росіян
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно, нет. Он сдал резидента. Это открытая информация. А вот левые еврокомиссары, что заправляют ЕС, не меняются - идеология.
Могерини - воспитанница итальянской компартии.Внезапно, комсомолка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Європейські ліві - це ще не означає, що вони пропутінські. Пропутінські скоріше європейські праві. Що фактично існують на гроші кремля
 показать весь комментарий
Ответить
 
ОБСЕ на заметку: Словами и умеренной дозой финансовых санкций можно добиться большего чем просто словами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А может суверенитет и территориальная целостность Украины тоже должны соблюдаться?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто и как будет расследовать на оккупированной территории? Упоротые бандюки или следком рф?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну логически нужно наказывать поручителей и партнеров террористов, тоесть РФ и некоторых *наших* политиков. Но как видим даже в 21 веке закон и договоренности ничего абсолютно не означают, в мире как и со времен динозавров работает только закон силы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Під охороною представників гибрідних росіян, як учасників мінських домовленостей. Тих, хто гарантують безпеку інспекторам ОБРЄ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так они же не держат слово, одни будут "охранять" а другие из-за угла со снайперки работать. Сколько было случаев, что к ним шли на переговоры, а они твари в плен брали. Или стреляют по бригаде ремонтников електролиний и подстанций. Ихние "гарантии" гроша ломаного не стоят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угу. Скажите ето разейским террористам. Хотя мне кажется тому кто требует от террористов соблюдать договоренности нужно ампутировать голову. Ето как договориться с волками не трогать овец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Немного истории: Когда в Югославии с треском провалилась миссия UNPROFOR (ООН), на смену ей пришла IFOR (NATO). Вместо наблюдателей не внедорожниках заехали миротворцы на танках. Через некоторое время сербы сдали своих ватажков в Гаагу и конфликт был исчерпан...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезопасность и свобода передвижения миссии ОБСЕ должны соблюдаться, - Столтенберг
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти