 Безопасность и свобода передвижения миссии ОБСЕ должны соблюдаться, - Столтенберг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Требуется тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны соблюдаться", - написал в воскресенье генсек НАТО в своем микроблоге в Твиттере.
Напомним, сегодня во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
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"Политики, которые обещают неизбывные райские чертоги, популисты - которые говорят, что нужно только проголосовать за них - похожи на клоунов, которым верят люди. Надо относится к власти как работодатель к наемным работникам, которым поставлено задание - создать государство, ориентированное на благополучие каждого гражданина. На свободу слова, журналистов и СМИ, потому что мы имеем право знать, что происходит в стране. На справедливый суд. На демократию.
Политики эксплуатируют тезис - всего сразу не сделаешь, нам нужны годы, потому что изменения происходят очень медленно и постепенно, на это нужно время, усилия, деньги. Я хочу категорически этому возразить Изменения происходят или быстро - или никогда. Люди или ощущают их за считанные месяцы, за первый, второй, третий год - или они убеждаются, что тут изменений ждать не стоит. И подобный медленный темп только консервирует отсталость, взяточничество, неэффективность, непрозрачность власти. И это значит, что тут никто ничего изменять не собирается - потому что для них это не выгодно. И нам ничего не остается, как требовать изменений немедленно - здесь и сейчас!
Украина - мировой аутсайдер, потому что она как жаба сидит в своем болоте и дальше этого болота ничего видеть не хочет. А нам нужно, что бы эта жаба совершила цивилизационный прыжок. Как Сингапур. Как Южная Корея. Как Тайвань. Войны, отсталость, коррупция, внешние и внутренние угрозы только мобилизовали эти страны к цивилизационному рывку.
Это и Грузия. Я был там в 2003 году. Страна, где не выплачивали пенсий, где люди голодали, где не было электричества. Где были полностью дискредитированы политики. Страна с утраченнойтретью территорий. И эта страна продемонстрировала прыжок, рост экономики и демократии, который нужен и Украине ".
Знаете, кто и когда произнес эти правильные слова? Петр Порошенко! В октябре 2013 года. Выступление на TEDх в Ивано-Франковске. Доклад «Что именно нужно Украине сегодня?»
«Порошенко образца 2013 года выносит приговор Порошенку нынешнему, образца 2017 года. Я знаю, в чем секрет. Это враги его подменили. Сразу после инаугурации. Просто сейчас на Банковой сидит другой человек», - так прокомментировал это выступление Порошенко политолог Сергей Гайдай, который и выложил видео с ним у себя в Фейсбуке.
Хочу поправить Гайдая. Петра Алексеевича «подменили» не «сразу после инаугурации» (июнь 2014 года), а вступил в сговор с преступным бывшим режимом он еще в марте 2014 года в Вене.
Цитирую один из пунктов «СПИСКА ПОРОШЕНКО»:
«31. На состоявшемся в Вене 30 апреля 2015 года заседании суда по экстрадиции из Австрии в США украинского олигарха Фирташа прозвучали важнейшие показания самого Фирташа и бывшего главы администрации президента Левочкина.
По их словам, на тайной встрече в столице Австрии весной предыдущего года была достигнута договоренность приложить совместные усилия с целью не допустить победы на будущих президентских выборах в Украине Тимошенко. По результатам этих переговоров были подписаны некие «конфиденциальные обязательства».
Таким образом, весной 2014 года состоялся, по сути, тайный сговор, в котором кроме Порошенко и Кличко приняли участие бывший главный спонсор Януковича олигарх Фирташ и бывший глава администрации президента Януковича Левочкин. При этом Порошенко не мог не знать, что Фирташ является человеком, который больше других ограбил Украину во времена президентств Януковича и Ющенко. Также Порошенко не мог не осознавать, что Левочкин являлся одним из наиболее активных пособников Януковича в совершенных им многочисленных преступлениях (включая конституционный переворот, сдачу России Севастпополя, «посадки» Луценко, Тимошенко и т. д.). Также очевидно, что Фирташ с Левочкиным вступили в сговор с Порошенко и помогли ему победить на выборах отнюдь не для построения «светлого будущего» в Украине».
Ну а в действительности Порошенко никто не подменял. Он каким всегда был, таким и остается. Просто в том своем выступлении - в октябре 2013 года - Порошенко привычно для него врал. Он и сейчас произносит пылкие и правильные слова, но реально делает совершенно противоположное...
Мишель ПРОРОК
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Так им и сказал что они должны.
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18+ День пИтуха Русские Пацреот
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А так то в влади свої шкурні інтереси. Мінстець працює тільки на внутрішньому інформаційному фронті для зміцнення влади офшора і його незамінних друзів.
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Но не успел Кириллов выпить как к столику буквально подбежал взволнованный Йенс Столтенберг - самый перспективный агент под кодовым именем Стеклов. (И это вовсе не преувеличение: так, отец Йенса - Торвалд Столтенберг - был лидером правящей Народной рабочей партии Норвегии)
- Это наша последняя встреча, - зло бросил Йенс.
- Что случилось, мой друг? - Кириллов улыбнулся, но потом моментально понял, что парень не шутит.
- Вы продали меня! - прошипел Йенс, готовый лопнуть от ярости. - Я говорил, что мы будем только встречаться и беседовать, только добровольная помощь, что я нигде не буду фигурировать, а вы завели на меня досье?! Агент Стеклов?! Какого чёрта, я вас спрашиваю?!
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Могерини - воспитанница итальянской компартии.Внезапно, комсомолка.
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