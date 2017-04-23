 Погибший сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун, - Антон Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось.
Трагедия произошла на оккупированной части территории Украины, поэтому наши правоохранительные органы не будут допущены к проведению объективного расследования.
По состоянию на сейчас, известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошёл взрыв. Очевидно, что сотрудники миссии ОБСЕ стали жертвами тотального минированиях террористами дорог на оккупированной части Украины", - написал депутат.
"Не удивлюсь, что если сотрудники миссии ОБСЕ будут допущены к расследованию этой трагедии, то может оказаться так, что гражданин Великобритании был убит в результате мины выпущенной на каком нибудь российском военном заводе пару лет назад", - добавил Геращенко.
По его мнению, "война продолжается и будет идти ровно столько, сколько западные партнёры Украины будут пытаться не замечать того, что путинская Россия угрожает не только нашей стране, но и миру во всем мире".
Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
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По ходу , десь в Кремлі , зітхнули з полегшенням ...
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Границы и войны это для народов, а мафия едина.
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Навряд чи когось за це покарають.
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зато бритты еще злее станут
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Обязанность всех честных людей мира помочь Украине остановить убийц .
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