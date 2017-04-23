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 Политика Украины
  1986  41
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Все про:Луганщина (3832) наблюдатель (600) ОБСЕ (2456) ранение (1597) смерть (4800) Донбасс (14220) Геращенко_Антон (878)

 Погибший сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун, - Антон Геращенко

В результате взрыва мины на оккупированной части Луганской области погиб сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании и ранена гражданка Германии.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось.

Трагедия произошла на оккупированной части территории Украины, поэтому наши правоохранительные органы не будут допущены к проведению объективного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, - террористы "ЛНР"

По состоянию на сейчас, известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошёл взрыв. Очевидно, что сотрудники миссии ОБСЕ стали жертвами тотального минированиях террористами дорог на оккупированной части Украины", - написал депутат.

"Не удивлюсь, что если сотрудники миссии ОБСЕ будут допущены к расследованию этой трагедии, то может оказаться так, что гражданин Великобритании был убит в результате мины выпущенной на каком нибудь российском военном заводе пару лет назад", - добавил Геращенко.

Также читайте: В ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории

По его мнению, "война продолжается и будет идти ровно столько, сколько западные партнёры Украины будут пытаться не замечать того, что путинская Россия угрожает не только нашей стране, но и миру во всем мире".
Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.

Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

Читайте: "Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны", - Порошенко о подрыве автомобиля ОБСЕ


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Тобто - не американець ?
По ходу , десь в Кремлі , зітхнули з полегшенням ...
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так, Лондон можна щемити, куріний генерал захарченко дозволяє
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дааа.. ошибочка вышла.. теперь вместо ТОМАГАВКА английский ТРАЙДЕНТ на Лугандон полетит !! ...
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Не спеши с выводами. Ждем парламентских выборов в UK 08 июня 2017 года.
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убивают кого угодно...и получается же..и вот только жирного ублюдка всесильное ФСБ убить не может...и тогда возникает вопрос-а может этот советник Кернеса и Авакова и нах никому не нужен?
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Рашен Рошена не тронут(
Границы и войны это для народов, а мафия едина.
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ну поскольку не америкос...томогавки отменяются!
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Отже не американець...
Навряд чи когось за це покарають.
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если честно я считаю США такой себе дубиной,которой пользуются бритты...это же видно...и конец мира настанет тогда.когда бритты поругаются с амерами...
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США это самостоятельный игрок,в чем вы рассмотрели обратное
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а я могу ошибаться...но мне это вот так видится... у бриттов в руках старейшие центры образования...тот же Кембридж...и вся мировая элита стремится учить детей в Великобритании...
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ну вот...трамп с его иванкой и местью отпал.
зато бритты еще злее станут
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Гыга,судя по твоим высерам, ты родом из этих Пришибов
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Домовой! Оно плохое. Не обращай внимания. Сегодня минстець на сайт заслал примерно 100 агентов "охорошения".
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Соболезнование родным и близким Джозефа Стоуна,
Обязанность всех честных людей мира помочь Украине остановить убийц .
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А ведь предупреждал Захерченко что пойдет войной на Англию ! Вот и началось !
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Это плохо! Англичане не любят своих людей так просто отдавать. Это вам не Парпашенко.
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Вы не правы. Все люди парашенка или в зРаде, или в кацапстане, от ростова, до мацквы и он тоже не любит своих людей, так просто отдавать.
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Конечно не любят! А вдруг они заговорят если им паяльник в .оппу.
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Сколько в среднем каждый день гибнет граждан Украины в условиях Пэтиного "перемирия"?...
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Распорядок дня Мюнхаузена: "Война с Англией"...
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Филипс ему посочувствовал? А у раненых немцев спросил кому они теперь нужны? А что так?
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От куда жирный все знает? Видать голубан по секрету рассказал.
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А це часом не родич тієї Стоун що є командиром есмінця який розніс авіабазу в Сірії? Тоді все може бути...
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Если бы Британия выполняла Будапештский меморандум, такой бы фигни не было.
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Там так все написано, що при бажанні можна нічого не виконувати і нічого при цьому не порушити. Вина нашої влади, а саме тих хто аналізував і підписував такий документ.
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Хто на скільки занепокоївся? Признавайтесь....
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слепые уроды взлетели в воздух, а что собственно страшного то случилось ?
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САС на мгновение замер,но потом продолжили чыстыты зброю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПогибший сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун, - Антон Геращенко
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