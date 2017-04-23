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 При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, - террористы "ЛНР"

При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ на подконтрольной боевикам территории Луганской области погиб гражданин США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом российским СМИ сообщили источники в "силовых структурах" "ЛНР".

"В результате взрыва погиб гражданин США, ранения получили граждане Германии", - сказал представитель "ЛНР".

ТАСС со ссылкой на источник в миссии сообщает, что погибший был медиком. "Экипаж - из Стаханова. Погибший - врач по специальности", - сказал собеседник агентства.

Читайте также: Боевики возложили ответственность за подрыв автомобиля на саму ОБСЕ: "Отклонились от основного маршрута"

В "министерстве госбезопасности" "ЛНР" заявили РИА Новости, что, по официальной версии "ведомства", подрыв автомобиля организовала украинская диверсионно-разведывательная группа.

Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.

Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории


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От і вам і різниця в підходу до громадян і підданих якогось князька ...
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Когда граждюане США гибнут. Это вам не хухры-мухры! И не Украинцы...
У нас главное. Чтобы полпреды "РОШЕН" не пострадали .
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Как он мог подорваться на том, чего нет, на мирной территории, где отродясь не было ни российских войск, ни террористов?
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Г-г-г-г... та ще вчора ))
Вже побіг , ввечері буду ...
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Дружище , все нормуль.Я просто так шуТЮ. Настроения нифика нету из-за такой жизни , хоть на форуме виртуально посмеемся.
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Да перестань Джамал! Мы живем, и жить будем. А они не живут. (Они тырят и прячут, а ночами кошмары смотрят).
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Так называемые
"цивилизованные" страны воздерживаются даже от дикарей требовать
изменения их законов, а от Украины какой-нибудь евро-чиновник имеет наглость
требовать изменения Конституции. Это как же надо презирать нашу
страну?...
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как ведет себя руководство страны, так и относятся.
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Так, ну, что я говорил, это укр ДРГ, эдька басурин пистеть не станет 😆😆😆
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Загинув громадянин ВБ.
Навіть тут кацапня збрехала...
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А приятно всё-таки, чёрт побери, что украинские ДРГ ( по верчии захерасто-лугандонов) чувствуют себя в их недорыцпублеках, как рыба в воде. Куда хотят проникают. Кого хотят взрывают.
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Сколько веревочке не вится....США не гейропа, там принимают меры а не озабочиваются в случае гибели их граждан
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Пане Трамп - чекаємо "" Тамагавків "" по бандитам Донбасу ..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, - террористы "ЛНР"
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