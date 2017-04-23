 При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ погиб гражданин США, - террористы "ЛНР"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом российским СМИ сообщили источники в "силовых структурах" "ЛНР".
"В результате взрыва погиб гражданин США, ранения получили граждане Германии", - сказал представитель "ЛНР".
ТАСС со ссылкой на источник в миссии сообщает, что погибший был медиком. "Экипаж - из Стаханова. Погибший - врач по специальности", - сказал собеседник агентства.
В "министерстве госбезопасности" "ЛНР" заявили РИА Новости, что, по официальной версии "ведомства", подрыв автомобиля организовала украинская диверсионно-разведывательная группа.
Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
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У нас главное. Чтобы полпреды "РОШЕН" не пострадали .
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Вже побіг , ввечері буду ...
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"цивилизованные" страны воздерживаются даже от дикарей требовать
изменения их законов, а от Украины какой-нибудь евро-чиновник имеет наглость
требовать изменения Конституции. Это как же надо презирать нашу
страну?...
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Навіть тут кацапня збрехала...
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