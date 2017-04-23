 "Произошло то, чего приходилось опасаться в течение многих лет", - глава МИД Германии Габриэль о гибели наблюдателя ОБСЕ на Донбассе

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Сейчас произошло то, чего приходилось опасаться в течение многих лет. Я глубоко встревожен новостями с Востока Украины. Это ужасная трагедия, сегодня погиб наблюдатель ОБСЕ и еще двое были ранены. Тот, кто хотел лишь помочь, добиться мира и прекращения боевых действий, сегодня потерял свою жизнь...
Нападения и необоснованные обвинения, особенно со стороны сепаратистов, должны прекратиться. В интересах всех, прежде всего, конфликтующих сторон вдоль линии соприкосновения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою важную и одновременно сложную и опасную работу", - отметил он.
Габриэль высказал соболезнования родственникам погибшего наблюдателя, а также миссии ОБСЕ в связи с потерей сотрудника.
Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
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Необхідно невідкладно визнавати Донецьку та Луганську області окупованими рашиським агресором, інакше ця агресія перекиниться на територію всієї України. Парашенко втіче до Панами, а нам з вами доведеться жебракувати і далі та принужуватись перед жидо-рашиським бидлом.
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Поэтому они постоянно твердят про "обе стороны". Пока ещё стесняются прямо потребовать от Украины капитуляции, как в свое время от Чехословакии...
Шакалы!
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Подлые, лицемерные трусы!
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Беспринципные, бумажные душонки.
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Слава Украине!!!
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Тому вони про нашу війну у себе в новинах ніколи не згадують!
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