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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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Все про:взрыв (3975) Германия (2774) МИД (4055) ОБСЕ (2456) Донбасс (14220) Габриэль (32)

 "Произошло то, чего приходилось опасаться в течение многих лет", - глава МИД Германии Габриэль о гибели наблюдателя ОБСЕ на Донбассе

МИД Германии призвал прекратить нападения на представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Сейчас произошло то, чего приходилось опасаться в течение многих лет. Я глубоко встревожен новостями с Востока Украины. Это ужасная трагедия, сегодня погиб наблюдатель ОБСЕ и еще двое были ранены. Тот, кто хотел лишь помочь, добиться мира и прекращения боевых действий, сегодня потерял свою жизнь...

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Нападения и необоснованные обвинения, особенно со стороны сепаратистов, должны прекратиться. В интересах всех, прежде всего, конфликтующих сторон вдоль линии соприкосновения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою важную и одновременно сложную и опасную работу", - отметил он.

Габриэль высказал соболезнования родственникам погибшего наблюдателя, а также миссии ОБСЕ в связи с потерей сотрудника.

Также читайте: Боевики возложили ответственность за подрыв автомобиля на саму ОБСЕ: "Отклонились от основного маршрута"

Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.

Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
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сожаление или обеспокоенность ... не понятно, выражайтесь точнее!
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так ясно же выразились..глубоко встревожен...и это даже не просто обеспокоен...глубоко встревожен-это жесть...
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А впереди еще и выборы ! Приезжайте и наблюдайте на здоровье !
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Это ж террористы. С таким же успехом можно отправлять мониторить места, захваченные ИГИЛом.
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Да ладно подняли шум. Каждый день гибнут украинцы а ОБСЕ хоть бы что и вашим и нашим. Бесполезная шарага как и ОНН
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Их задача - наблюдать и фиксировать, а не воевать.
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фиксаторные наблюдатели или наблюдательные фиксаторы?
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Это произошло, поскольку с террористами озабоченностью не воюют!
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Да не хотите вы добиться мира. Вы хотите ублажить )(уйло. А на то что убивают украинцев закрываете глаза.
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Україну знову хочуть втюхати в багнюку, бо немає війні, а є тимчасово непідкотрольні території. А що це значить, це значить - що співробітників ОБСЄ вбивають громадяни України, і все це неподобство коється за згоди Української влади. Отже лише вона повинна платити за це все. Тобто, кожний з нас з вами - громадян України вважається терористом, а ті самі піда...си - громадяни параши, що відповідальні - вільно себе почувають в нашій державі.

Необхідно невідкладно визнавати Донецьку та Луганську області окупованими рашиським агресором, інакше ця агресія перекиниться на територію всієї України. Парашенко втіче до Панами, а нам з вами доведеться жебракувати і далі та принужуватись перед жидо-рашиським бидлом.
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Висловлюю глибоку стурбованість та занепокоєність інцидентом...
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Цікава логіка у цих європейських функціонерів, члени місії загинули на території окупантів, а він знову про обидві сторони згадує, як ніби Україна не забезпечує безпеку цих дармоїдів.
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Украина не капитулирует, значит виновата, по мнению европодлецов, в продолжении конфликта.
Поэтому они постоянно твердят про "обе стороны". Пока ещё стесняются прямо потребовать от Украины капитуляции, как в свое время от Чехословакии...
Шакалы!
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От себя лично,мне похеру ваша мисия,на крайняк накачу сто грамм и выражу глубокую обеспокоенность.Вы большего не заслуживаете.И что интересно,вы и нахер не нужны ни сепарам ни нашим.
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Кто-нибудь может обьяснить,в чём важность их работы?Как она может "помочь, добиться мира и прекращения боевых действий". Какую юридическую силу имеет констатация того,что,допустим, "сегодня стреляли чаще чем вчера" или даже "боевики отказались предоставить доступ к своим складам".Может на ветке есть специалисты в данной деятельности?Честное слово,было бы очень интересно понять...
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Габи, ты уж прости соотечественника (заодно и модераторы), но моя обеспокоенность тебе уже в рот не влазит....
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА С ВИДУ ПРАВИЛЬНЫЕ, А ПО СУТИ - ГЛУБОКО АНТИУКРАИНСКИЕ КОММЕНТЫ НА "ЩИРІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВ"І!!!, причем - на русскоязычной версии "Цензора". НИЧЕГО НЕ НАСТОРАЖИВАЕТ? А ведь это уже не в первый раз!!! ТОПОРНАЯ РАБОТА.
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Кто знает какая зарплата у представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе?
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Итак, эти господа европейцы фактически прямо и без лишней стеснительности говорят: "Убийство ОБСЕ-шника - трагедия, а десятков тысяч украинцев - статистика"
Подлые, лицемерные трусы!
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Мы страна 3 мира. На нас им насрать аналогично как и на сирии\африки\ираки\афганистаны. Много переживаний\соболезнований в ЕС по поводу террактов там... нет....
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Да им и на своих насрать. Тех что в Боинге были.
Беспринципные, бумажные душонки.
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Ну так установите тип и модель мины,страну производителя и может суд ООН тогда поменяет свое решение по спонсированию тероризма.
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Какая у суда ООН по численности армия? А пожить они ещё хотят? А то путлер им легко теракт организует...
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Больше удивляет, что это не произошло раньше.
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Цена жизни одного американца больше чем 1000 украинских солдат(( єто и есть тройние стандарти в политике.
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" Первый -- пошёл ! ", приготовиться следующему !
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Шо,прозрение приходит или обеспокоенность все дальше зашкаливает? А ничего,что у нас каждый день гибнут на Донбассе люди, а в Крыму людей прессуют постоянно!
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А что они хотели ? С ХУЙЛОМ шутки плохи. Ахметка их подкармливал, но это же до поры. До времени. Надо долги отдавать!!!
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Гибели граждан Украины можно было не опасаться?... Скорее выборы в Лугандонии!...
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Это обычное запугивание орками слепой и бесполезной мисисии , мол ездить надо только там где разрешим иначе ба-бах!!! Утвердили маршрут, создали показушный мир, раструбили на всю округу что можно проводить выборы! Этот цырк уже не веселит с жтими мисисиями и ООНами - от которых толку не много. Грузию проигнорили, за Чечню ваабще молчу, как и за Молдову, Украину тоже пытаються игнорить. В Британии наример тишина в новостях. У Францов убили одного полицейского так шуму етить его мить, а в Украине убивают каждый день террористы-сепаратисты и путлерасты-оккупанты и тишина в новостях. Самим надо парни строить страну достаточную и достойную, не надейтесь на Европу или еще кого!!!
Слава Украине!!!
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фріци мабуть забули що у нас не війна а перестрілки!
Тому вони про нашу війну у себе в новинах ніколи не згадують!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Произошло то, чего приходилось опасаться в течение многих лет", - глава МИД Германии Габриэль о гибели наблюдателя ОБСЕ на Донбассе
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