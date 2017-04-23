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 Боевики возложили ответственность за подрыв автомобиля на саму ОБСЕ: "Отклонились от основного маршрута"

Автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который подорвался на оккупированной боевиками территории Луганщины, "отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявили террористы группировки "ЛНР"

"Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ на соблюдение необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования", - добавили боевики.

В "ЛНР" указывают, что "во время следования двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв на противотанковой мине одного автомобиля наблюдателей".

Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.

Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории


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да нам как то пох.выражаем обеспокоенность 80лвл.
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СЕПАРАМ и козломордым не понравилось что наблюдатели ОБСЕ при отклонении их от маршрута могли заметить РОССИЙСКУЮ БРОНЕТЕХНИКУ И ВООРУЖЕНИЯ - вот и решили их рвануть чтобы другим неповадно было шастать по тылам .. ..Как-то так !!
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а ты думаешь шестой флот из Средиземного моря зайдет в Черное и закидает томагавками ? ))
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теперь кто то из верхушки лугандона помрёт в скором времени, сейчас сидят решают кто....
погибший был гражданином США....
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Там руцкий мир так минами все засрал, что зону отчуждения делать надо, а не кататься на машинках. Кацапня сучья. Уже и сами забыли, походу, где мин натыкали.
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і американська розвідка навряд користується гівновбросами "russia today".
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Так вони не просихають, ясно що вони не згадають де вони по п"янці яку міну заклали.
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Мины не ставятся только на тех дорогах где ездит ОБСЕ? Нормально. Всех остальных подрывать можно. Проучил вас Плотва, чтобы вы ездили по зараннее утвержденному маршруту. Вот теперь и попробуйте найти виновных в подрыве миссии и наказать их.
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......При взрыве машины ОБСЕ погиб американецБоевики возложили ответственность за подрыв автомобиля на саму ОБСЕ: "Отклонились от основного маршрута" - Цензор.НЕТ 742
При взрыве машины ОБСЕ погиб американецПри взрыве машины ОБСЕ под Луганском погиб гражданин США. Об этом со ссылкой на источник в террористической «ЛНР» пишет «Интерфакс».В МИД Австрии подтвердили гибель американца. Ранения также получила гражданка Германии.Террористы уже поспешили обвинить в этом «украинскую ДРГ».Как сообщалось, около 10.17 воскресенья в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны НВФ ОРЛО.Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что в результате наезда на мину патрулем СММ ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.http://antikor.com.ua/articles/164266-pri_vzryve_mashiny_obse_pogib_amerikanets
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Ага! Укропы принесли с собой противотанковую мину и бросили под движущийся автомобиль!!!
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А 3 года воины расследовать и наказывать хуйло - второстепенно
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Всего лишь один раз отклонились от маршрута, а то можно было бы каждый день ОБСЕ хоронить
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Україну знову хочуть втюхати в багнюку, бо немає війні, а є тимчасово непідкотрольні території. А що це значить, це значить - що співробітників ОБСЄ вбивають громадяни України, і все це неподобство коється за згоди Української влади. Отже лише вона повинна платити за це все. Тобто, кожний з нас з вами - громадян України вважається терористом, а ті самі піда...си - громадяни параши, що відповідальні - вільно себе почувають в нашій державі.

Необхідно невідкладно визнавати Донецьку та Луганську області окупованими рашиським агресором, інакше ця агресія перекиниться на територію всієї України. Парашенко втіче до Панами, а нам з вами доведеться жебракувати і далі та принужуватись перед жидо-рашиським бидлом.
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Та хай втече. И чем раньше, тем лучше, меньше прийдется расхлебывать.
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Типичные оправдания насильников , мол она меня "провоцировала" , которые , впрочем , никогда не помогают насильнику , а лишь вызывают дополнительное отвращение и омерзение к преступникам !
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Що це ОБСЄ може там контролювати якщо їздить за затвердженим маршрутом? Достатьно на шляху цієї місії нічого не розміщувати, щоб вони доповідали, що у бойовиків все гаразд.
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Это ж как называют жителей села с таким информативным названием
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"Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ на соблюдение необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования", - добавили боевики. Источник: http://censor.net.ua/n437436

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Вот так вот!!! Выделили вам терры три дороги и четыре кабака, там и наблюдайте. Ан нет пнимеш, возомнили себя наблюдателями пнимаеш!!! ОБСЕ пнимаеш!!! Привыкли шастать как будто рядом ВСУ. Захочут - в гараж залезють танки посмотреть, захочут - катаюцца по всей округе без ограничений высматривая всё подряд. А у терров вона ано как бывает: - ти зачем пришоль на мой маладой республика земля, сам винаватый, что мина взарвалса.
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Лугандония она такая... шаг влево- шаг вправо и бабах... Кто там еще буде говорить что нужно снять блокаду ОРДЛО?
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Странно, что пока еще не додумались обвинить коварную ДРГ циничных бандеров, которые прокрались и подложили мины на пути следования машины ОБСЕ.
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Етить колотить! В следующей же новости:

В "министерстве госбезопасности" "ЛНР" заявили РИА Новости, что, по официальной версии "ведомства", подрыв автомобиля организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Источник: http://censor.net.ua/n437438
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и невдомек, что в Украине нет дорог ни главных ни второстепенных. Вообще нет! А вы все дорожные карты какие-то прокладываете.
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Ответственность за гибель людей от военных действий лежит, прежде всего, на Кремле, развязавшем эту агресасивную войну.
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Що там той автомобіль? Шарахнули ''Боінга' і нічого, одні стурбованості, іноді правда ''глибокі''. Терорист - діловий партнер - що їм що баригам.
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Янки-ватные кацапы "зашкварили" в Пришибе,Славяносербского района Луганской области.Где Рекс Тиллерсен? Где "Томагавки"?
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УСТАНОВЛЕННЫЙ МАРШРУТ ОБС: "КАБАК - МЕСТО ПОСТАНОВОК ФЕЙКОВ РОССИЙСКИМИ СМИ - КАБАК". Так, что ли? Или ОБСЕ в кои веки захотело увидеть что-то реальное, а им - по рогам: "ТУДА НЕ ХОДИ, СЮДА ХОДИ"?
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Курц сказав що винні будуть покарані. Це що пошлють туди ДРГ ОБСЄ ? Хто знає які були преценденти? Бо про звичайні суди говорити смішно.
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Кровавый адольф-путлер накажет тех кто дал такую информацию. ОБСЕ виновато, а почему не обвинили ДРГ ВСУ?!
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зато как было классно бухать с ордловцами, да наблюдатели?
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приехали ихтамнеты которых воспитала больная на голову система..


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