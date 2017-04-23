 Боевики возложили ответственность за подрыв автомобиля на саму ОБСЕ: "Отклонились от основного маршрута"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявили террористы группировки "ЛНР"
"Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ на соблюдение необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования", - добавили боевики.
В "ЛНР" указывают, что "во время следования двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв на противотанковой мине одного автомобиля наблюдателей".
Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
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погибший был гражданином США....
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При взрыве машины ОБСЕ погиб американецПри взрыве машины ОБСЕ под Луганском погиб гражданин США. Об этом со ссылкой на источник в террористической «ЛНР» пишет «Интерфакс».В МИД Австрии подтвердили гибель американца. Ранения также получила гражданка Германии.Террористы уже поспешили обвинить в этом «украинскую ДРГ».Как сообщалось, около 10.17 воскресенья в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался, предположительно на мине, автомобиль СММ ОБСЕ. По информации украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны так и со стороны НВФ ОРЛО.Министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил, что в результате наезда на мину патрулем СММ ОБСЕ на Донбассе погиб один сотрудник Миссии и еще один получил ранения. По его словам, это происшествие нуждается в проведении тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных.http://antikor.com.ua/articles/164266-pri_vzryve_mashiny_obse_pogib_amerikanets
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Необхідно невідкладно визнавати Донецьку та Луганську області окупованими рашиським агресором, інакше ця агресія перекиниться на територію всієї України. Парашенко втіче до Панами, а нам з вами доведеться жебракувати і далі та принужуватись перед жидо-рашиським бидлом.
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Вот так вот!!! Выделили вам терры три дороги и четыре кабака, там и наблюдайте. Ан нет пнимеш, возомнили себя наблюдателями пнимаеш!!! ОБСЕ пнимаеш!!! Привыкли шастать как будто рядом ВСУ. Захочут - в гараж залезють танки посмотреть, захочут - катаюцца по всей округе без ограничений высматривая всё подряд. А у терров вона ано как бывает: - ти зачем пришоль на мой маладой республика земля, сам винаватый, что мина взарвалса.
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В "министерстве госбезопасности" "ЛНР" заявили РИА Новости, что, по официальной версии "ведомства", подрыв автомобиля организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Источник: http://censor.net.ua/n437438
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