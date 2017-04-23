 "Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны", - Порошенко о подрыве автомобиля ОБСЕ

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь.
Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны. Поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ", - написал Порошенко.
Президент подчеркнул, что украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы.
Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
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...як бы ты знав скилькы корысти вид твоейи слыны тягучойи...
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По имеющимся данным, они съехали с утверждённого маршрута и передвигались по непроверенным дорогам.
Подорвавшийся на фугасе в Луганской Народной Республике экипаж наблюдателей ОБСЕ отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ. Об этом Лайфу сообщили в силовых структурах ЛНР. В результате подрыва на противотанковой мине один человек погиб, ещё один был ранен.
- При следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе населённого пункта Пришиб произошёл подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение, - рассказали Лайфу.https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1001332/podorvavshiiesia_na_fughasie_nabliudatieli_obsie_narushili_mandat_orghanizatsii
Луганда как всегда обосрались скрепно, ватно,жидко.
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...откуда вас дебилов приносит хай вам грэць
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Когда пёрнул в океане:
Пузыри и мощный гул
Разогнали всех акул!
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Я не знаю уже, когда Порошенко прав , а когда виноват. У меня уже любые его действия вызывают стойкую тошноту.
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Однак відповідати однозначно будуть.
Недарма зараз мусується питання про вплив РФії на президентські вибори.
Готується адекватна відповідь.
При загостренні подій на Сході РФія не зможе забезпечити дієву допомогу КНДР., бо зав"язла в Україні. І може, накінець, один народ об"єднається в одну країну. Ця відповідь буде гідною Путіну "миротворцю"!
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щоби збити напругу, адже відповідати будуть усі громадяни, що мешкаютбь на паРаші.
Відповідь буде тепер не тільки від США але й від Германії та Великобританії.
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