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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (2456) Порошенко (12752) Президент (4445) Донбасс (14220)

 "Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны", - Порошенко о подрыве автомобиля ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью наблюдателя ОБСЕ на Донбассе и призвал к расследованию данного инцидента.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории

Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны. Поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ", - написал Порошенко.

Президент подчеркнул, что украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы.

Также читайте: Село Пришиб, где подорвался патруль ОБСЕ, с начала войны контролируют боевики, - МВД

Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.

Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
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Сьогодні на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення. І особливо ніхто в місії ОБСЄ з цього приводу не засмучений. Мені байдуже що з цієї місіей буде і скільки її членів загине, від неї все одно немає ніякої користі.
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...ой!
...як бы ты знав скилькы корысти вид твоейи слыны тягучойи...
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Будь ласка, просветите, скільки користі, я з задоволенням вас послухаю
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А вот что вещают сру ресурси:

По имеющимся данным, они съехали с утверждённого маршрута и передвигались по непроверенным дорогам.
Подорвавшийся на фугасе в Луганской Народной Республике экипаж наблюдателей ОБСЕ отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ. Об этом Лайфу сообщили в силовых структурах ЛНР. В результате подрыва на противотанковой мине один человек погиб, ещё один был ранен.
- При следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе населённого пункта Пришиб произошёл подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение, - рассказали Лайфу.https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1001332/podorvavshiiesia_na_fughasie_nabliudatieli_obsie_narushili_mandat_orghanizatsii

Луганда как всегда обосрались скрепно, ватно,жидко.
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Так может сам поможешь?Или "торговых партнеров" попросишь?
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Чому Петро не співчуває при загибелі воїнів ЗСУ на передовій? Чому не вимагає покарання їхніх вбивць?
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Тому, що за них Європа грошей не платить, на відміну від спостерігачів ОБСЄ, які катаються на броньованих автомобілях за гарну зарплатню і складають доповіді вигідні росії.
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Леоніде-Друже ! Я вже давно зрозумів , що за нерпа той ляксєїч.Не переживай ти так.
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В центре Европейской столицы Киеве было расстреляно больше ста человек, сотни раненных, сотни пропавших безвести которых пытаются спихнуть на войну. За 4 года, Карл, никто за ето не ответил.
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...бля! ты спишь с ним, или с с его женой, тебе она кончая сообщила шо он не спивчувае?
...откуда вас дебилов приносит хай вам грэць
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А чтож ты не пускаешь пену когда воины гибнут?И даже петух пархатый не хочешь наказывать виновных.Закрыл бы хавало.
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Приветствую Дружище,рад тебя видеть и слышать
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На Майдані вбили 100 громадян України . Ніхто не розслідує , нікого не карають
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Пусть Педра возьмет боевиков на поруки.. По-моему,это нынче очень модно
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Расследование будет длиться несколько ЧАСОВ?
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Не дурак был дядя Ваня,
Когда пёрнул в океане:
Пузыри и мощный гул
Разогнали всех акул!
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Выскочил соболезнования высказывать. А где соболезнования погибшему сегодня воину? Или тебе только до ОБСЕ дело есть? Кроме того, ОБСЕ знали, на что шли, да плюс это подкреплено высокой зарплатой и сто процентов всевозможными гарантиями, контрактами, страховками с последующими компенсациями. Это тебе не 'стоять и не провацировать' за двести долларов в месяц, а потом горе семье или калечество и бегания по кругу с просьбами помочь , и волонтерами, собирающими на операцию.
Я не знаю уже, когда Порошенко прав , а когда виноват. У меня уже любые его действия вызывают стойкую тошноту.
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Он уже как клоун. Всё ровно на оборот как он говорит на деле.
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Пеця Офшоренко, чья бы мычала. Ты помалкивай, ето твои торговые партнеры подорвали машину ОБСЕ. Если начнут раскручивать то цепочка до твоего двора в Испании приведет...
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Все знают.Петр ляксеич сказал,сделал.Выполняет все шо обещает. Самый чесный президент из всех,шо Украиной керували.Поэтому я ему не верю.
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За два дня в ВСУ трое погибщих - Пэте пох. Зато тут сразу пиариться ломанулся...
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Сука пирхата, а наші хлопці кожного дня голови кладуть, і лиш одна суха статистика. Думає падло, що народ з усим звикнеться....... .
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Москалі знову за старе "ихтамнет", "самдурак".
Однак відповідати однозначно будуть.
Недарма зараз мусується питання про вплив РФії на президентські вибори.
Готується адекватна відповідь.
При загостренні подій на Сході РФія не зможе забезпечити дієву допомогу КНДР., бо зав"язла в Україні. І може, накінець, один народ об"єднається в одну країну. Ця відповідь буде гідною Путіну "миротворцю"!
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Так должны быть наказаны как ты барыга наказываешь своих корешей подельников и даёшь им сбежать.
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пусть голубан и аброськин раследуют..их дружбанов по сепаратизму работа!
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Москалі активно зажовують інформацію про загибель спостерігача......
щоби збити напругу, адже відповідати будуть усі громадяни, що мешкаютбь на паРаші.
Відповідь буде тепер не тільки від США але й від Германії та Великобританії.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны", - Порошенко о подрыве автомобиля ОБСЕ
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