 Село Пришиб, где подорвался патруль ОБСЕ, с начала войны контролируют боевики, - МВД

"Село Пришиб в Луганской области, где был подорван патруль СММ ОБСЕ, находилось под контролем сепаратистов с момента начала войны в Украине в 2014 году", - написал Шевченко.
The Pryshyb village in Luhansk region where @OSCE_SMM patrol was blown up is under separatist control since starting of war in Ukraine 2014. pic.twitter.com/JMEK2cCNB5
- Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 23 квітня 2017 р.
Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.
Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
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НУ А ЧТО ОНИ ЕЩЕ МОГУТ ПРИДУМАТЬ!
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Если не веришь, то у Соловьева спроси!
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Опанас (зловісно). Там кацапи…
Лесь Подерв'янський.
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шел 2017 год а у них всё как в 37-м....
Появились новые свидетельства того, как власти противодействуют сторонникам Алексея Навального
В городе Серов Свердловской области прошло специальное совещание, на котором глава администрации Елена Бердникова говорила о недопустимости участия школьников и студентов в уличных акциях (запись на совещании сделали журналисты местного издания «Глобус»).
К работе по контролю над молодежью должны быть привлечены и правоохранительные органы, считает глава администрации.
На том же совещании, пишет газета «Глобус», директор серовского медицинского колледжа Елена Шевалова рассказала, что в ее учебном заведении специальный отряд отслеживает электронную почту студентов и все аккаунты в Инстаграме на предмет выявления экстремистских наклонностей. Как рассказала директор, на территории колледжа глушат сигнал вай-фай, чтобы учащиеся через телефоны не могли выйти в сеть.
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Необхідно невідкладно визнавати Донецьку та Луганську області окупованими рашиським агресором, інакше ця агресія перекиниться на територію всієї України. Парашенко втіче до Панами, а нам з вами доведеться жебракувати і далі та принужуватись перед жидо-рашиським бидлом.
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