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 Село Пришиб, где подорвался патруль ОБСЕ, с начала войны контролируют боевики, - МВД

Поселок Пришиб в Луганской области, в районе которого подорвалась машина миссии ОБСЕ, с начала российской агрессии на Донбассе контролируют боевики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

"Село Пришиб в Луганской области, где был подорван патруль СММ ОБСЕ, находилось под контролем сепаратистов с момента начала войны в Украине в 2014 году", - написал Шевченко.

Напомним, ранее стало известно, что во время патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, в результате чего погиб один из наблюдателей.

Глава ОБСЕ Себастьян Курц пообещал тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории

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За сбитый Боинг до сих пор россию не привлекли к ответственности .
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Сколько раз не пытался, но слово параша выразить словом россия не сумел.....
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Пользуйтесь словом срашка - почти похлже на россию.
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не нужно быть рашистско-фашистским пропагандоном, чтобы знать наперед кремблядские заголовки: ОБСЕ подорвалось на неразорвавшемся снаряде, прилетевшим с территории хунты. не?
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Таки не. Кровавый пастор зафугасил дорогу!
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Было пришиб, станет пипец, дел то на три копейки
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этот цирк нужен...должны все госструктуры заявить-это все террористы лугандона...такой козырь надо использовать...
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Патруль видимо туда ехал . Но скрепные не могли же этого допустить ...
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что-то хреновый у них бронеавтомобиль, Кразовский наверно. Они делали для дармоедов из ОБСЕ. И ,,чисто случайно,, пострадали американец с немцами, а не рашистские переодетые военные которые шпионят в этих ОБСЕ ?
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Кацапы вонючие уже во всю рвут глотки, что это РДГ Украины!

НУ А ЧТО ОНИ ЕЩЕ МОГУТ ПРИДУМАТЬ!
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Как так - кацапам еще не озвучена версия что Бук был украден украинским ДРГ а потом после сбития Боинга возвращен назад тем же украинским ДРГ ?
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ПО ЛЮБОМУ ТАК И БЫЛО!
Если не веришь, то у Соловьева спроси!
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А голландцы видимо не дураки , сразу усекли , потому к России у них претензий нет и помаленьку их болельщики собираются на ЧМ 2018 в Москву .
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...Толя. Папа, а на том бєpєгу наші?
Опанас (зловісно). Там кацапи…

Лесь Подерв'янський.
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Кацапьё будет верещать своё,Украина говорить правду,а ОБСЕ будет сидеть и пускать слюни,типа персонажа нашараша-"А КТО ЭТО СДЕЛАЛ?!?!"
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а что зорян молчит?..действительный тайный советник..пора уже пригрозить пробратимами. те не оставят безнаказанными такие поступки..
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офф топ
шел 2017 год а у них всё как в 37-м....

Появились новые свидетельства того, как власти противодействуют сторонникам Алексея Навального
В городе Серов Свердловской области прошло специальное совещание, на котором глава администрации Елена Бердникова говорила о недопустимости участия школьников и студентов в уличных акциях (запись на совещании сделали журналисты местного издания «Глобус»).
К работе по контролю над молодежью должны быть привлечены и правоохранительные органы, считает глава администрации.
На том же совещании, пишет газета «Глобус», директор серовского медицинского колледжа Елена Шевалова рассказала, что в ее учебном заведении специальный отряд отслеживает электронную почту студентов и все аккаунты в Инстаграме на предмет выявления экстремистских наклонностей. Как рассказала директор, на территории колледжа глушат сигнал вай-фай, чтобы учащиеся через телефоны не могли выйти в сеть.
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не думал ,что в Луганской области тоже есть Красный Лиман...и Райгородок..это же в Донецкой есть...а Геевка-это вообще бомба...и суровые ребята с Геевки тоже воюют против ВСУ?
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ну хлопцев на фронте попами не запугать....на фронте если и ценят попу-то только женскую...а чепушил с Геевки-просто бы шутками достали...как называть жителя Геевки?Геевчанин?или просто Гейчик?я знаю одного мужика-фамилия Педик...ну он героически нес свою фамилию через жизнь...а дети уже взяли фамилию матери...
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у битый вроде как гражданин США.... лугандон на себя бяду накликал....
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Верно подмечено. Сколько вову не корми, а у Додика все равно тоще
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НУ ПИПЕЦ! ТЕПЕРЬ ТРАМП КАК УЗНАЕТ, ЧТО ЛУГАНДОНЫ АМЕРИКАНЦА ЗАВАЛИЛИ,ТО ТОЧНО ТОМАГАВКИ ПОШЛЕТ В ПОДАРОК!
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Тот, у кого земля под ногами начала гореть.
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Україну знову хочуть втюхати в багнюку, бо немає війні, а є тимчасово непідкотрольні території. А що це значить, це значить - що співробітників ОБСЄ вбивають громадяни України, і все це неподобство коється за згоди Української влади. Отже лише вона повинна платити за це все. Тобто, кожний з нас з вами - громадян України вважається терористом, а ті самі піда...си - громадяни параши, що відповідальні - вільно себе почувають в нашій державі.

Необхідно невідкладно визнавати Донецьку та Луганську області окупованими рашиським агресором, інакше ця агресія перекиниться на територію всієї України. Парашенко втіче до Панами, а нам з вами доведеться жебракувати і далі та принужуватись перед жидо-рашиським бидлом.
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Британские СМИ опубликовали предсказание известного на Западе приверженца мистицизма Горацио Вильегаса. Мистик утверждает, что Третья мировая война начнется уже меньше чем через месяц. Вильегас назвал точную дату - 13 мая 2017 г. В этот день будет отмечаться 100-летие явления Девы Марии в городе Фатима в Португалии. Закончится же война 13 октября, то есть через шесть месяцев. В этот день Дева Мария появилась в Фатиме в последний раз. Вильегас отметил, что для многих «будет уже слишком поздно». Горацио также заявил, что в 2015 г. он предсказывал, что президентом США станет Дональд Трамп. «Никто не верил мне тогда, пока это не произошло», - добавил он.
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тю. то чувака из обсе неубило. а всего лишь пришибло. а это даже на озабоченность не катит.
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