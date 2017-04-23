 В ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ на странице в Facebook.
Пострадавших в результате взрыва были госпитализированы.
"СММ ОБСЕ подтверждает, что патруль, состоявший из шести членов миссии и двух бронированных транспортных средств, попал в серьезный инцидент, патрулируя окрестности населенного пункта Пришиб на неподконтрольной правительству территории Луганской области. В результате инцидента погиб один член миссии, двое других попали в больницу, где им предоставляют медицинскую помощь", - сказано в сообщении.
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Хороший повод исправить упущение!
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посодют сразу все село))
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"Сегодня Народная милиция ЛНР сообщила, что при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии погиб, один получил ранение. В МГБ ЛНР заявили, что в районе Пришиба "действовала подготовленная украинская ДРГ".
"Очевидно, что это все было спланировано заранее для достижения конкретной цели", - отметил он.
"Нет никакого сомнения, что эта работа украинской ДРГ, так как они уже в течение двух лет пытаются лоббировать идею введения вооруженной миссии в Донбасс. Как всегда, украинские спецслужбы очень любят совершать диверсии во время праздников", - пояснил активист движения".
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