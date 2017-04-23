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 В ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории

Шестеро патрульных ОБСЕ двигались на двух бронированных автомобилях в районе поселка Пришиб на оккупированной боевиками территории Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ на странице в Facebook.

Пострадавших в результате взрыва были госпитализированы.

"СММ ОБСЕ подтверждает, что патруль, состоявший из шести членов миссии и двух бронированных транспортных средств, попал в серьезный инцидент, патрулируя окрестности населенного пункта Пришиб на неподконтрольной правительству территории Луганской области. В результате инцидента погиб один член миссии, двое других попали в больницу, где им предоставляют медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

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вот так ничего не видишь, жрешь в ресторанах донецка, на свадьбах гуляешь... а потом бах.. и не живой.... вот такая судьба...
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Как говорится -Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
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расскажи это триколорным трупакам и их дегенератским семьям из раши-параши.
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шоколадная параша уже выразил соболезнование этим утыркам обсешным. когда при обстрелах погибают солдаты ВСУ- оно,падаль,молчит как говна в рот напихал
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Как в том анекдоте : гости на свадьбе начали подозревать что с похищением невесты что то не так , когда посыльный принес ее палец .
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Немає "підконтрольної боєвикам території", є тимчасово непідонтрольна Україні територія України.
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Вот же умеют... "пострадал в серьезном инциденте во время патрулирования в районе поселка Пришиб" - и НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!!! Ну скажи просто - "наехали на мину", "не справились с управлением, перевернулись", "попали под обстрел"...
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"на территории, которая не контролируется правительством"
Хороший повод исправить упущение!
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в суд лдры пусть подают)))
посодют сразу все село))
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В министерство иностранных дел лугандонии будет направлена нота ...
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Дарма українці применьшують роль інспекторів ОБРЄ. Були б не вони, то з українців вже давно зробили б фашистів-людожерів. Порівняйте міліарди доларів, що витрачає путін на пропаганду за кордоном, і навіть досі не створений мінстецьом жоден український англомовний інформаційний сайт. Наш мінстець витрачає державні гроши на боротьбу з конкурентами Жирної Бариги, і нуль на освітлення війни за кордоном.
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Міна могла бути керованою. І це легко дослідити. Якщо це так, то на інспекторів був навмисний теракт. І це вигідно росіянам. Треба ретельно дослідити цю подію. Росіяни мусять всебічно сприяти дослідженню. Якщо будуть робити перепони, як у випадку з Боінгом, то це означатиме, що росіянами робляться фальсіфікації
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ваня-это выгодно Украине....на территории не подконтрольной Украине завалили амера....кроме шума ничего не будет,но Украине плюсик в карму....типа,мы же говорили-там террористы пришли к власти...вот и очередное потверждение наших слов....
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ну так бы сразу сказали что в лугандоне лопнул джип обсе.... вы с них ещё за боинг не спросили, а это так, шалости орков.... ловите ветер в поле....
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Что толку от этой миссии ОБСЕ вообще на Донбассе?Абсолютно ни чего не решают!!!Единственное,что собирают данные о размещении всу и передают их русской развёртке и боевикам!!!!
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не умеют украинские подрывники работать. Пусть посмотрят фильм "конец осиного гнезда" Про послевоенную украину.
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Они там и не работали,территория ваша-тело на вас.)
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Знак видели на въезде? Незнание языка не освобождает от опасности.
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Минстц как всегда бухущий под столом валяется - поминальный день отмечает. А вот чо лугандоские суки разносят по миру:

"Сегодня Народная милиция ЛНР сообщила, что при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии погиб, один получил ранение. В МГБ ЛНР заявили, что в районе Пришиба "действовала подготовленная украинская ДРГ".
"Очевидно, что это все было спланировано заранее для достижения конкретной цели", - отметил он.
"Нет никакого сомнения, что эта работа украинской ДРГ, так как они уже в течение двух лет пытаются лоббировать идею введения вооруженной миссии в Донбасс. Как всегда, украинские спецслужбы очень любят совершать диверсии во время праздников", - пояснил активист движения".
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а млжет все дело в населенном пункте?все таки "пришиб"-это должно было насторожить...
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не хорошо хозяевов валить! они вам помогли майдан процветания устроить, хамеров подарили и страной управлять помогают, а вы их
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ОБСЕ рассказали подробности взрыва: бронированный автомобиль подорвался на подконтрольной боевикам территории
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