 Во Франции эвакуировали избирательный участок из-за подозрительного автомобиля

Во французском городе Безансон эвакуировали избирательный участок из-за подозрительного автомобиля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина . Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что угнанный автомобиль был оставлен с работающим двигателем возле участка.

На нем установлены поддельные номера.

Напомним, что во Франции 23 апреля проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 8 часов по местному времени и закроются в 19:00. Голосование в заморских департаментах Франции состоялось в пятницу.

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В борьбе за пост президента страны принимают участие 11 кандидатов. По данным последних опросов, фаворитами президентской гонки остаются пять кандидатов - лидер движения "Вперед" и бывший министр финансов Эммануэль Макрон, лидер ультраправой партии евроскептиков "Национальный фронт" Марин Ле Пен, кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер-министр Франсуа Фийон, лидер "Левой партии" Жан-Люк Меланшон, кандидат от "Социалистической партии" и бывший министр образования Бенуа Аммон.