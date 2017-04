 Глава ОБСЕ Курц подтвердил гибель наблюдателя: "Виновные будут привлечены к ответственности"

Tragic news from #Ukraine: SMM patrol drove on mine. One #OSCE patrol member killed, one injured 1/3 - Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 квітня 2017 р.

Heartfelt condolences to family of victim+SMM team. Death of colleague is a shock to whole #OSCE. Hope injured monitor will recover soon.2/3 - Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 квітня 2017 р.

Just spoke to @OSCE_SMM Amb Apakan: Need thorough investigation; those responsible will be held accountable 3/3 - Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 квітня 2017 р.

Как передает Цензор.НЕТ ,об этом Курц написал в Twitter "Искренние соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ", - написал он.Курц также выразил надежду, что наблюдатель, который получил ранения в результате подрыва автомобиля, выздоровеет."Только что поговорил с главой СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", - подчеркнул он.