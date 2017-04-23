 Глава ОБСЕ Курц подтвердил гибель наблюдателя: "Виновные будут привлечены к ответственности"

"Искренние соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ", - написал он.
Курц также выразил надежду, что наблюдатель, который получил ранения в результате подрыва автомобиля, выздоровеет.
"Только что поговорил с главой СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", - подчеркнул он.
Tragic news from #Ukraine: SMM patrol drove on mine. One #OSCE patrol member killed, one injured 1/3- Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 квітня 2017 р.
Heartfelt condolences to family of victim+SMM team. Death of colleague is a shock to whole #OSCE. Hope injured monitor will recover soon.2/3- Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 квітня 2017 р.
Just spoke to @OSCE_SMM Amb Apakan: Need thorough investigation; those responsible will be held accountable 3/3- Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 квітня 2017 р.
Машина специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвалась на мине у линии соприкосновения в Донбассе. Службы безопасности ЛНР сообщили, что один представитель миссии погиб, также есть раненые. Эту информацию подтвердил и глава ОБСЕ Себастьян Курц. В ЛНР также подчеркнули, что ответственность за этот инцидент несут украинские диверсанты.
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