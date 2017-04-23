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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авто (4258) взрыв (3971) Луганщина (3830) ОБСЕ (2450) Курц (29)

 Глава ОБСЕ Курц подтвердил гибель наблюдателя: "Виновные будут привлечены к ответственности"

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц подтвердил гибель сотрудника патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ,об этом Курц написал в Twitter.

"Искренние соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ", - написал он.

Курц также выразил надежду, что наблюдатель, который получил ранения в результате подрыва автомобиля, выздоровеет.

"Только что поговорил с главой СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ: есть погибшие, - штаб
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все, карачун вам, свиньи! дело рук хероев! остатки украинушки - террористическое образование!

Машина специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвалась на мине у линии соприкосновения в Донбассе. Службы безопасности ЛНР сообщили, что один представитель миссии погиб, также есть раненые. Эту информацию подтвердил и глава ОБСЕ Себастьян Курц. В ЛНР также подчеркнули, что ответственность за этот инцидент несут украинские диверсанты.
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как видно в всу подрывники опять набухались и мочат кого попало. Какая страна такая и армия
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даунбасятина драная бомжатская! твоя старая шмара-мать за пенсией ездит? может ее заставить топтать триколор? а если откажется- с ноги в рыло и домой бомжарой пусть валит))
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навозники своей тряпки стыдятся,постят под чужими флажками.....НО понты не канают-))))))))))))
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Для них це шок! А то що українців російська наволоч вбиває кожен день-для них просто "порушення мінських умов". Та пішли ви подалі, наші "глубоко озабоченные"
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не хорошо хозяевов валить, вы же под их управлением и великий майдан процветания они вам помогли устроить
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Жим-жим, научитесь ЧЛЕНОраздельно излагать свои "мысли"
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С момента, как Роися сбила МН-17, методички не поменялись.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава ОБСЕ Курц подтвердил гибель наблюдателя: "Виновные будут привлечены к ответственности"
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