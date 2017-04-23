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Все про:больница (634) Киев (16897) травма (687)

 В центре Киева на двух прохожих рухнуло дерево

Прохожие получили травмы, их госпитализировали в медучреждения.

В центре Киева на двух прохожих рухнуло дерево, их с травмами госпитализировали, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера на улице Владимрская, 4 напротив ресторана "Втрачена кухня".

"Травмы получили 23-летний парень и 20-летняя девушка. У молодого человека медики диагностировали множественные травм и госпитализировали в отделение политравмы больницы №17. Девушка получила ушиб головы и закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу скорой помощи", - отмечается в сообщении.

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В издании предположили, что на прохожих упал один из старых каштанов, растущих вдоль дороги. "Если же выяснится, что дерево представляло угрозу для людей и транспортных средств и не были приняты меры для устранения опасности, ответственность за ЧП ляжет на балансодержателя", - добавляется в сообщении.
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Теперь поищите балансосодержателя с фонарями. Хрен найдёте 100%.
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Развелось прохожих, дереву негде упасть!
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" ответственность за ЧП ляжет на балансодержателя Источник: http://censor.net.ua/n437429"

Т.е. он не выполнял своей работы и получал за это незаконно зарплату?
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Порошенко-Яценюк? Боже прошу пусть это будут они! И пусть реанимация проявит гражданскую солидарность с народом!!!
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Нет, Порошенко и Яценюк так жадны, что от них даже такое пожелание не отлипнет
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Ух ты, что в Киеве случилось,и до сих пор ни одного слова про Кличко))
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мля,лучше бы завели вместо баллансодержателя дереводержателя
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Влада не в змозі знайти балансоутримувача недобудованого крейсера в Миколаєві, (крейсера Карл !!!) а про дерево і говорити нема чого.
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сочувствую пострадавшим, но на меня зимой сосулька упала, жаль никто об этом не написал в прессе.
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так радуйся что не написали,значит жить долго будеш))
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Спецслужбы они такие. Все следы уничтожили. )
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РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И УЛЫБАЮЩИЕСЯ ИТАЛЬЯНЦЫ

Вечер как вечер! Сегодня еду с работы еду на том же автобусе, что и на работу (номер запомнил зачем то ), ничего сверхъестественного - противный дождь, который шел с обеда. Я как обычно уставший задумчивый. Захожу в автобус, нахожу себе место в углу автобуса и чтобы не слышать разговоры духовных на всю голову питерцев про величие тыкаю в ухи наушники и включаю музыку. Уже почти ушедшим в нирвану вместе с музыкой, Но нирвана длилась не долго. Вывел мен из нирваны молодой человек. Я снял наушники, и он мен спросил:

Do you speak English?
A little bit -отвечаю я человеку почти машинально не думая.
Maybe you help me please -снова говорит он
Yes - отвечаю я уже настороживший
How much is 1 ticket продолжает разговор незнакомец
40 Russian rubles - сказал я спокойным тоном
Thanks
You are welcome - гордо ответил я
Потом я не одевал наушники, решил понять , что же произошло. Через минут 5 ко мне подошла кондукторша и сказала спасибо, а то она ничего не понимала, что они говорят. Потом я еще перекинулся пару предложениями с итальянцами, и мы вышли на Исаакиевской площади.Ну, вот почему мы не можем выучить другой язык подумал я ведь я же выучил, неужели так трудно, ведь они итальянцы и там нет второго государственного языка. Или я снова ошибаюсь.Может все же попытаться ? Ведь в загнивающих Европах люди знают не только свой язык.
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Чётаржу. Хоть камни с неба.
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Дурной - пишут через О. Не сИль, а сОл... Блд не русская.
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Ксюша, у терпилы в погонялке лишее Е -затесалось
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был у матери тополь перед двором...огромный и старый...сгнил уже весь изнутри...так его просто так спилить-НИЗЗЯ!..в горсовет пришлось заяву писать...и на сессии горсовета выдали разрешение спилить это дерево...а так оно и нах никому не нужно было...но попробуй его просто так спилить-мусорылые сразу наедут....
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Братец Клычко вчера тоже рухнул на ринге. Ну и семейка нам попалась. Один боксировать не умеет, другой городским хозяйством руководить.
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не повезло бедолагам...
но, как говаривал всем известный Воланд: "кирпич просто так на голову не падает".
и шо тут подумать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ центре Киева на двух прохожих рухнуло дерево
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