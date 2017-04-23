В центре Киева на двух прохожих рухнуло дерево, их с травмами госпитализировали, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
Согласно сообщению, инцидент произошел вчера на улице Владимрская, 4 напротив ресторана "Втрачена кухня".
"Травмы получили 23-летний парень и 20-летняя девушка. У молодого человека медики диагностировали множественные травм и госпитализировали в отделение политравмы больницы №17. Девушка получила ушиб головы и закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу скорой помощи", - отмечается в сообщении.
В издании предположили, что на прохожих упал один из старых каштанов, растущих вдоль дороги. "Если же выяснится, что дерево представляло угрозу для людей и транспортных средств и не были приняты меры для устранения опасности, ответственность за ЧП ляжет на балансодержателя", - добавляется в сообщении.
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Т.е. он не выполнял своей работы и получал за это незаконно зарплату?
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Вечер как вечер! Сегодня еду с работы еду на том же автобусе, что и на работу (номер запомнил зачем то ), ничего сверхъестественного - противный дождь, который шел с обеда. Я как обычно уставший задумчивый. Захожу в автобус, нахожу себе место в углу автобуса и чтобы не слышать разговоры духовных на всю голову питерцев про величие тыкаю в ухи наушники и включаю музыку. Уже почти ушедшим в нирвану вместе с музыкой, Но нирвана длилась не долго. Вывел мен из нирваны молодой человек. Я снял наушники, и он мен спросил:
Do you speak English?
A little bit -отвечаю я человеку почти машинально не думая.
Maybe you help me please -снова говорит он
Yes - отвечаю я уже настороживший
How much is 1 ticket продолжает разговор незнакомец
40 Russian rubles - сказал я спокойным тоном
Thanks
You are welcome - гордо ответил я
Потом я не одевал наушники, решил понять , что же произошло. Через минут 5 ко мне подошла кондукторша и сказала спасибо, а то она ничего не понимала, что они говорят. Потом я еще перекинулся пару предложениями с итальянцами, и мы вышли на Исаакиевской площади.Ну, вот почему мы не можем выучить другой язык подумал я ведь я же выучил, неужели так трудно, ведь они итальянцы и там нет второго государственного языка. Или я снова ошибаюсь.Может все же попытаться ? Ведь в загнивающих Европах люди знают не только свой язык.
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но, как говаривал всем известный Воланд: "кирпич просто так на голову не падает".
и шо тут подумать?
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