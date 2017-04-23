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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2618) запрет (1078) артисты (113) Слободян (193)

 Певице Лолите запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба

На основании законодательства Украины певице Лолите Милявской запрещен въезд в Украину на три года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Сегодня утром в пункте пропуска "Конотоп" во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев" была обнаружена гражданка РФ Лолита Милявская, относительно которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и посещении оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы в Украину и запрещен въезд на три года", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Певицу Лолиту не пустили в Украину: "Вы делаете все, чтоб я, бл#дь, забыла язык украинский". ВИДЕО (обновлено)
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как жить дальше без платиновых говнохитов этой певички ртом
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До чого ж вони, кацапи, тупі. Знають, що після незаконного відвідування тимчасово окупованого Криму, в Україну нічого й лізти, а пробують...
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Лишня хромосома дається взнаки на кожному кроці
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Ой, что же мы будем теперь без неё делать?
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Неужели кто-то еще ходит на концерты данного ватного недоразумения?
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А Валька "Стакан" к сестре на Полтавщину не хочет приехать
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Разве эта жирная, старая подхуйловница певица? Она скорее на бездарь и вульгарную, старую шлюху похожа.
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Так когда она жила на Подоле в Киеве, ее так и называли - "подольская шлюха"
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Как-то насрать на Лолитины проблемы, обрыдла всем эта толстая бесстыжая тушка. Хотя вы в этот раз перебдели ! Эта чушка была ваша до мозга костей !
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"Принимала участие в предвыборных агитационных кампаниях Бориса Ельцина (1996)[16], Виктора Януковича (2004)[17], Александра Лукашенко (2006)[18]. В 2013 году негативно оценила перспективу евроинтеграции Украины, отдав предпочтение союзу с Россией[19]. Высказывалась в поддержку присоединения Крыма, отметив, что не видит в ситуации давления со стороны РФ и осуждает санкции ЕС[20]. В интервью радио «Говорит Москва» летом 2014 назвала Владимира Путина «гением», а Барака Обаму - «идиотом» и «дебилом»[21][22]."

Ну якщо після всього цього вона наша до мозку кісток, то стає дуже страшно.
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І пофігу хто вона і куди їхала. Інші тричі подумають перед тим як пхатись до Криму нелегалом.
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мы это переживём.
да и певица она так себе, и репертуар у неё сомнительный, да и внешне - страшна.
вообщем, как по мне, то хорошо, шо не пустили нах!
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Уважаемая радиостанция,поставьте в эфире песню группы Ленинград "Ехаенахуй" для Лолиты Милявской.
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Фраза:"Была обнаружена"- просто умилила. Добавить только "В состоянии алкогольного опьянения, на полу вагонного туалета."
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Чесно, ця новина якось до одного місця. Хто вона взагалі така? Хто іі знає? Хто іі слухає? Якусь півічку не пустили. Закони треба виконувати, щоб не плакатись потім у ютубах!
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то что с ней разобрались это правильно вопрос когда начнут разбираться с коррупционерами и ворами во власти а то он уже и без залога выпускают каҡ ни в чем не бывало
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а вот как разберутся с запоребриковыми подсказчиками-так сразу...
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Вы со своим Пуйлом и пуйловцами разберитесь, а мы в Украине сами разберемся
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с чем ты можешь рзобраться порохобот?по какой таксе обсуживать шоколадное?
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Igor Zubkov ㋡‏ @IgorZ_ua 16 мин.16 минут назад

Алло, радио?
Поставьте для всех козломордых "крымнашев" песню Лолиты Милявской "Ориентация север". Спасибо!
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А её,кстати бывший муженёк,придурок цекало тоже не любит "хунту" или помалкивает? Остались ещё мозги?
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Зачем эта сука ребенка с бабкой оставила??? нет денег на няню?!
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Зачем она ехала ее проведывать с музыкантами и аппаратурой? Колыбельные петь?
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МалАдая Риспублика ЛыНыРы встала с кален, и сразу исчез бензин на заправках
https://news.pn/ru/public/180928
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Большое ватное горе: Фашисты, бЕндеры, Ленина свалили. Как жить-то теперь?

https://youtu.be/IQ_lRk3qKc0
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"шеф,шеф,всё пропало,клиент уезжает,гипс снимают............."(с))))))
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- Спасибо, Украина!, - написала в своем болге дочка "певицы"
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Так нам шо теперь? Всем в Москву переезжать? Как же мы без неё?
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На похороны тож не пущать ??? Дбл Блть.
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Так, она ,вроде , не умирать ехала. Или , ты, шото знаешь? Дбл Блть
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О Господи ! И не ТОЛЬКО ...
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Певице Лолите запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8171
Украинские пограничники сняли артистку Лолиту Милявскую..... на ночь
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Думаю, у наших пограничников вкусы получше)
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Ага, думал кто это, оказывается певица, в теме сказали))..
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Орест Лютий - "Заборонене!"- Сувора Українізація

Певице Лолите запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6679
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Да что вы, в Париже забыли про выборы, мир в шоке ! Лолиту сняли с поезда ! Хотя снимают её и так и эдак, и во всех известных позах !
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Бояра поднадоела изрядно, поистаскалась Лола, решила хорошей самогоночки украинской да с сальцем - а тут такой облом
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Встаёт с кален вяликая магучая Фекальная Педерация
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Не пустили і тому, що далі по ходу потягу стояли розпяті хлопчики у трусіках, а поруч з ними іздили танки і тягали згвалтованих снигірів з епілептичними старушками, а концертну групу планували прямо з потягу зняти і прямо у Нац. Гвардію мобілізувати
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Как в старом анекдоте про маркса. Брежнев - ааа карлсон, а где ваш друг энгельсон? Да маленького друга шалавы пытанняв нема, як и да галушак.
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"я, бл # дь" Цитата з мілевської. Ч в нас своєї бл"доти мало? Для чого ще одна та ще така поношена?
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Зайдите к ней в комменты- это просто праздник какой-то. Су-а узнает, что о ней думает Украина https://www.facebook.com/LolitaMilyavskaya/videos/vb.181021111941188/1382511501792137/?type=2&theater
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Пора нашу державу от всякой мерзости ограждать ...
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боже мой . как же мы теперь без ее " творчества " проживем
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не певица она уже давно, смахивает на алкоголичку в депресии....
расея портит людей....
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Милявская, забирай с собой Дорна и валите в Педерацию ногами дрыгать.)
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Певице Лолите запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9995
"В Мурманську заварюють каналізаційні люки перед приїздом Медведєва, так як в Думі він сказав, що купив дачі на гроші від здачі металобрухту".
_________________
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А 20 тысяч сепаров спокойно ежедневно приезжают к нам в гости через КПП на востоке - это нормально? И да, кстати: "«Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" подписанный 1997 год ДЕЙСТВУЕТ сегодня. Исходя из слов министра иностранных дел Украины, Климкина, прозвучавших в программе «Левый берег с Соней Кошкиной», власти Украины вскоре СОБИРАЮТСЯ объявить о его расторжении." (подробнее: Дружба, сотрудничество и партнерство с Россией продолжается! )
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И правильно, что действует. Расторгнуть его в одностороннем порядке - значит легитимизировать российскую аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, развязав РФ руки для денонсации всех остальных российско-украинских договоров. Россия тоже его не расторгла - именно потому, что ждёт, пока это первой сделает Украина. Надеюсь, не дождётся.
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Какая интересная страна Масковия. Как петь/плясать на оккупированных территориях за деньги, так всё нормально. Когда на границе теперь говорят: "До побачення", у каждого, блин, находится и мама в Киеве, и инвалид ребёнок в придачу. А фашисты где? Где хунта, мать вашу)?
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Лолита девочка взрослая и должна понимать что такое Закон. Если у ее дочки мозги набекрень, то сама Лолита вполне вменяемая и подсудная. У нее был выбор - ехать в Крым или нет. Она его сделала. Какие вопросы? С другой стороны, если у тебя полусумасшедший ребенок и ты за него переживаешь, то почему тебя интересует ее здоровье раз в 3 года ?
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в эти дни нашим погранцам и сбу нужно быть предельно на чеку как никогда. Близятся дни победобесия, и со стороны страны дедываивателей и вечного девятогомая можна ожидать разной падляны. А такие вот "гости" как эта певичка просто так к нам не поедут. Думаю, что список доехавших не дальше конотопа можна и увеличить чтобы не пускать этих тараканов-колорадов на нашу землю Певице Лолите запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2086
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А слабо лишить ражданства шайку рыгов и выпереть их из страны? Ганю Герман к примеру.. кому нужна эта синелобая лоло?
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Вонючие псы и суки проявляют себя.
Лолита нах#й послана - за нелегальное посещение Крыма,
несколько дней назад всемирно известному путешественнику и попу Московского патриархата Федору Конюхову въезд в Украину закрыт был - за нелегальное посещение Крыма.
При этом поп Конюхов искренне удивился: за што? Я ж путешественник, вне политики пребываю. Однако этот путешественник в Крыму заявил о том, что "с Крымом теперь вся Россия прикрыта". Поп, от кого? А кто на нее раньше покушался?
Повторю еще раз: вонючие псы и суки проявляют себя.
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там правый сектор, фашисты, бендера, разруха, майдан, всё плохо.... - а приехать не получиться... вот незадача - как пробратся к ненавистной хунте....
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Жаль Лолиту! Жаль, что ее не льзя посадить в тюрьму годика на 3!

Так держать Украинцы!
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Испытание на прочность...или как СБУ любит юмор

Наталья Бочкарева, занесенная в «черные списки» государства Украины, собирается на гастроли в Харьков.

В свидетельство были размещены афиши спектакля с участием Бочкаревой «Любовь по понедельникам», который должен состояться в Харькове 24 апреля. Апостроф сделал запрос в СБУ относительно разрешения на заезд в Украинское государство данной артистки.

При этом в СБУ не принимали решения о запрете заезда в Украинское государство для данной исполнительницы.
Певице Лолите запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5925
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нєдозаработала на хахлах...яка країна такі і пЄвуни...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПевице Лолите запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба
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