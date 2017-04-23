 Певице Лолите запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Сегодня утром в пункте пропуска "Конотоп" во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев" была обнаружена гражданка РФ Лолита Милявская, относительно которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и посещении оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы в Украину и запрещен въезд на три года", - говорится в сообщении.
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ФСБ РФ осуществляют провокации против украинцев, принуждая их перевозить через границу "учебные закладки", - Слободян(61)
Киллерам, покушавшимся на молдавского бизнесмена Плахотнюка, обещали 200 тыс. долларов, 100 они получили авансом, - Слободян. ФОТОрепортаж(20)
Сосредоточения военной техники РФ вблизи границы не наблюдается, есть информация об определенных передвижения в тыловых районах, - Слободян(7)
Госпогранслужба усилила охрану границы в трех областях Украины, - Слободян(16)
Слободян отказался финансировать ФК «Оболонь»(0)
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Госпогранслужба опровергла заявление белорусских пограничников о прорыве через границу "Джипа" с оружием: "Оснований говорить, что он прибыл из украинского пункта пропуска нет"(26)
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Ну якщо після всього цього вона наша до мозку кісток, то стає дуже страшно.
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да и певица она так себе, и репертуар у неё сомнительный, да и внешне - страшна.
вообщем, как по мне, то хорошо, шо не пустили нах!
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Алло, радио?
Поставьте для всех козломордых "крымнашев" песню Лолиты Милявской "Ориентация север". Спасибо!
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https://news.pn/ru/public/180928
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https://youtu.be/IQ_lRk3qKc0
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Украинские пограничники сняли артистку Лолиту Милявскую..... на ночь
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расея портит людей....
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"В Мурманську заварюють каналізаційні люки перед приїздом Медведєва, так як в Думі він сказав, що купив дачі на гроші від здачі металобрухту".
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Лолита нах#й послана - за нелегальное посещение Крыма,
несколько дней назад всемирно известному путешественнику и попу Московского патриархата Федору Конюхову въезд в Украину закрыт был - за нелегальное посещение Крыма.
При этом поп Конюхов искренне удивился: за што? Я ж путешественник, вне политики пребываю. Однако этот путешественник в Крыму заявил о том, что "с Крымом теперь вся Россия прикрыта". Поп, от кого? А кто на нее раньше покушался?
Повторю еще раз: вонючие псы и суки проявляют себя.
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Так держать Украинцы!
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Наталья Бочкарева, занесенная в «черные списки» государства Украины, собирается на гастроли в Харьков.
В свидетельство были размещены афиши спектакля с участием Бочкаревой «Любовь по понедельникам», который должен состояться в Харькове 24 апреля. Апостроф сделал запрос в СБУ относительно разрешения на заезд в Украинское государство данной артистки.
При этом в СБУ не принимали решения о запрете заезда в Украинское государство для данной исполнительницы.
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