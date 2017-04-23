 За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое получили ранения, - Мотузяник

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский кризисный центр".
"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный погиб, 3 получили ранения и травмы", - отметил он.
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Пусть побеспокоятся и выскажут озабоченность.
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но я так и не понял - у нас перемирие или оно уже закончилось?
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