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 Политика Украины
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 За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое получили ранения, - Мотузяник

Жизни раненого местного жителя в результате обстрела Марьинки на данный момент ничего не угрожает.

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский кризисный центр".

"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный погиб, 3 получили ранения и травмы", - отметил он.

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Соболезнуем близким и родным защитника Украины!
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За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое получили ранения, - Мотузяник - Цензор.НЕТ 2728 Игнатьев Фион

Пусть побеспокоятся и выскажут озабоченность.
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соболезную родственникам и скорблю по погибшим.
но я так и не понял - у нас перемирие или оно уже закончилось?
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я тож так думаю. но оно объявлялось и заявлялось, потому и спрашиваю - закончилось оно или нет?
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почивайся з миром,Брате!!!!! смерть рашиським окупантам !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки на Донбассе погиб один украинский военный, трое получили ранения, - Мотузяник
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