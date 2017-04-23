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 В зоне АТО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ: есть погибшие, - штаб

Сегодня, 23 апреля, при осуществлении патрулирования в ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

Автомобиль подорвался, скорее всего, на мине, в районе населенного пункта Пришиб Луганской области. По предварительным данным, среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие.

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В ОБСЕ также подтвердили информацию о взрыве, об этом сообщается в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что с патрулем ОБСЕ произошел серьезный инцидент в Луганской области. Как только мы получим подробную информацию, она будет опубликована на наших страницах в социальных сетях", - сказано в сообщении.
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