 На Оболони в Киеве ограбили комиссионный магазин: преступники фиксировали время секундомером, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления нацполиции в г. Киев Оксана Блищик."Происшествие произошло вчера вечером в Оболонском районе Киева. Со слов 23-летнего продавца-консультанта комиссионного магазина, трое парней ударили его в лицо и сбили с ног. Разбив витрины, они забрали фотоаппараты и мобильные телефоны. При этом продавец заметил, что один из них держал в руках секундомер: таким образом нападавшие фиксировали, сколько времени им потребовалось для совершения преступления", - сообщила она.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины."Полиция разыскивает нападавших. За совершение преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавила Блищик.