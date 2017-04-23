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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16896) ограбление (1184) Нацполиция (7035)

 На Оболони в Киеве ограбили комиссионный магазин: преступники фиксировали время секундомером, - Нацполиция. ФОТО

Вечером в субботу, 22 апреля, трое молодых людей в масках ограбили комиссионный магазин в Оболонском районе столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления нацполиции в г. Киев Оксана Блищик.

"Происшествие произошло вчера вечером в Оболонском районе Киева. Со слов 23-летнего продавца-консультанта комиссионного магазина, трое парней ударили его в лицо и сбили с ног. Разбив витрины, они забрали фотоаппараты и мобильные телефоны. При этом продавец заметил, что один из них держал в руках секундомер: таким образом нападавшие фиксировали, сколько времени им потребовалось для совершения преступления", - сообщила она.

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На Оболони в Киеве ограбили комиссионный магазин: преступники фиксировали время секундомером, - Нацполиция 01На Оболони в Киеве ограбили комиссионный магазин: преступники фиксировали время секундомером, - Нацполиция 02

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция разыскивает нападавших. За совершение преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавила Блищик.

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Теперь осталось оптом всё это сдать и пропить в ближайшем кабаке!
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..12 рочків ? ..Ну дик мабуть ........на 17 лямів !? .....Як барижні !
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Корд тренируется на загородных домах под Киевом!
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в каком-то фильме такое было. когда грабили ,то баба стояла и орала сколько времени прошло)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Оболони в Киеве ограбили комиссионный магазин: преступники фиксировали время секундомером, - Нацполиция. ФОТО
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