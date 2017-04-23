 На Оболони в Киеве ограбили комиссионный магазин: преступники фиксировали время секундомером, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления нацполиции в г. Киев Оксана Блищик.
"Происшествие произошло вчера вечером в Оболонском районе Киева. Со слов 23-летнего продавца-консультанта комиссионного магазина, трое парней ударили его в лицо и сбили с ног. Разбив витрины, они забрали фотоаппараты и мобильные телефоны. При этом продавец заметил, что один из них держал в руках секундомер: таким образом нападавшие фиксировали, сколько времени им потребовалось для совершения преступления", - сообщила она.
"Полиция разыскивает нападавших. За совершение преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавила Блищик.
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