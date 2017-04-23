 ОБСЕ: Из-за блокады сотрудников комбината отправляют в отпуска

В Каменском двое рабочих Днепровского металлургического комбината сообщили, что 13 апреля 2017 года апреля руководство комбината объявило о его закрытии до получения дальнейших указаний. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили LIGA.net сегодня в пресс-службе миссии.
По словам одного из сотрудников, причиной закрытия стали финансовые проблемы, а другой утверждал, что это связано с отсутствием сырья из оккупированных районов Донбасса.
Как сообщили собеседники, на комбинате работало от восьми до десяти тысяч человек, однако в апреле осталось работать лишь ограниченное количество сотрудников, остальных отправили в отпуска до конца месяца.
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Дупа вместо головы.
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офренамархам все мішає - то руди немає, то вугілля, то електрики.
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Другой находившийся в машине получил ранения и травмы разной степени тяжести. По предварительной информации, он контужен.
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Говорите громче! Он глухой...
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Это уже не критично.
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