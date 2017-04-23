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 Политика Украины
  2001  48
Все про:металлургия (192) ОБСЕ (2448)

 ОБСЕ: Из-за блокады сотрудников комбината отправляют в отпуска

В апреле осталось работать лишь ограниченное количество сотрудников Днепровского металлургического комбината, отметили в ОБСЕ.

В Каменском двое рабочих Днепровского металлургического комбината сообщили, что 13 апреля 2017 года апреля руководство комбината объявило о его закрытии до получения дальнейших указаний. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили LIGA.net сегодня в пресс-службе миссии.

По словам одного из сотрудников, причиной закрытия стали финансовые проблемы, а другой утверждал, что это связано с отсутствием сырья из оккупированных районов Донбасса.

Как сообщили собеседники, на комбинате работало от восьми до десяти тысяч человек, однако в апреле осталось работать лишь ограниченное количество сотрудников, остальных отправили в отпуска до конца месяца.

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Кого волнуют проблемы каких то там работников Днепровского комбината? Главное, что Россия скоро развалится. Надо лишь чуток подождать.
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А при чем тут Беларусь? В статье речь про Украину
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А причем тут ты к Украине? Лижи пятки Лукашенке и Вовке по очереди. А мы со своими делами у себя дома как-то сами разберемся.
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А при чем тут США к Украине, а Европа? Может. ты и и им скажешь, не вмешивайтесь в наши дела?
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Козлорылый бульбаш сравнил куй с пальце-м США и ЕВРОПУ и себя!)))))) У тебя манечка вяличия, болезный?))))))) Если ты, дятел, до сих пор не понял про "США, Европу" и европейский курс Украины, то не мне тебя лечить. Твой Лукаш, кстати, недавно заявил, что "в Европе Беларусь никто не ждет, там своего такого "добра" хватает"..... А значит, целованию в дёсны с рашей у вас альтернативы нет. Вот и вали на с.ру к своим соплеменникам обсуждать путехов из говна!))))
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Шо ты морозишь?
Дупа вместо головы.
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Ты за Украину переживай!
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Да им хотелось и рыбку съесть и не хрен сесть.
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Только за. Я и за рай на всем земном шаре, кстати, тоже. Не против.
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Какое дело ОБСЕ до сотрудников Днепровского комбината? Пусть своими корешами из ОРДИЛы опикуються!
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другой вопрос почему из других источников сырье не получают? провтыкали- вот и пошли в сраку.
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Тому що Криворіжсталь працює мовчки. А нашим доморощеним олігофренамархам все мішає - то руди немає, то вугілля, то електрики.
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Что, уже и ОБСЕ определяет политику нашей страны? Такое может быть только когда у власти немощные придурки и предатели. ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ???!!!
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Задолбали обсеранцы . На чьей они стороне ?
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Не нада ля-ля! Там рыжая тварь с кацапскими тварями за собственность воюют. Вот он и отрубил электричество на ДМК полностью. 4-ре линии 150-ки. Подстанция-то ахметовнаш! А кацапы прощёлкали этот момент. Во всяком случае мне так рассказывали.
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Эрдоган послал так они на Украине решили отыграться.
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готовятся к воссоединению с Европой
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ментальность правда не дотягивает до европейской, хоть 700 лет там жили
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дегенератов особенно
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Один сотрудник мониторинговой миссии ОБСЕ погиб в результате подрыва автомобиля на фугасе в Славяносербском районе сегодня.
Другой находившийся в машине получил ранения и травмы разной степени тяжести. По предварительной информации, он контужен.
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А шо ж ты хотел - ОБСЕ - оно же СЛЕПО-ГЛУХОЕ! СЛЕПЫЕ - не видят, куда рулят; ГЛУХИЕ - не слышат, когда им кричат "не едь, там мины"...
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Нет , просто в ОБСЕ сплошные ФСБ . А эти свой нос везде пхают
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а шо владельцы думают? лафа вечной не бывает. надо крутится не на мальдивах
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Вот до каких бед может довести блокада торговли на крови с террористами!...
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Про уголь тоже в истерике насралик с гросей были . И шо? Вдруг ( ВДРУГ!) президент объявил блокаду. Пусть ищут варианты, а не дают убийцам зарабатывать. Щас окажеться что с этих комбинатов и титушек возили в Киев
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Это режиссер звукового кино... слуховик...
Говорите громче! Он глухой...
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ОБСЕ не своим делом занимается, на оккупированных территориях их на пушечный выстрел не пускают, а здесь они как хозяева ходят все высматривают и куда нужно докладывают.
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На то блокада и была рассчитана, чтобы искали поставщиков в других странах.
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Не потрібно було слухати Всяких авантюристів типу Парасюка чи Семенченка і підтримувати безглузду блокаду. Я з першого дня блокади ідіотів писав за те що з часом по цій причині десятки а можливої сотні тисяч українців залишаться без роботи із-за відсутності антрациту і коксу. Президент і Уряд, замість того щоб навести порядок і жорстко розблокувати залізничні шляхи, не знайшли нічого розумнішого і самі прийняли боягузливе популістське рішенні про введення блокади на державному рівні. Впевнений що продовження блокади призведе до величезних економічних втрат і назавжди ми втратимо окуповані території.
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Никакой ссылки на первоисточник Таинственная пресс-служба ОБСЕ, от нечего делать, в воскресенье якобы встретила двух человек которые наплели страшилок. А может все это Лига.нет привидилось. Хочешь верь, хочешь нет...
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тО ХТО ВИНОВАТ? ПАРАСЮК ИЛИ ПОРОШЕНКО? Я уже совсем запутался - ОБА ПАРНЯ ЖЕ "БЛОКАДЯТ"!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ: Из-за блокады сотрудников комбината отправляют в отпуска
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