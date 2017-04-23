 НАБУ полтора года рисует против меня фейки на основе проплаченных публикаций, - Мартыненко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Николай Мартыненко, сообщила его пресс-служба.
Он обратил внимание на то, что во время судебного заседания по делу избрания ему меры пресечения в Соломенский суд "срочно прибыла команда контролеров за действиями НАБУ во главе с соратником Саакашвили Сакварелидзе".
"Это свидетельство системной зависимости НАБУ от группы, которую в руководящем составе бюро представляет Гизо Углава. Этот факт следует зафиксировать всем, кто следит за деятельностью НАБУ, и осознать, что Бюро используется в качестве инструмента политической борьбы и развала коалиции. Цель - досрочные парламентские выборы, чтобы привести в парламент свою политическую силу. Для Сытника и Углавы уже зарезервированы места в партии Саакашили-Лещенко"", - заявил Мартыненко.
"Им нужны ежедневные шоу и сенсации. Это особенно важно, когда результаты деятельности бюро нулевые. Ежедневные обвинения НАБУ в мой адрес - это обида за то, что им не удалось незаконно бросить меня в СИЗО. Очевидно, грузинские акционеры НАБУ в болезненной форме выразили господину Сытнику претензии за несбывшиеся надежды. Поэтому НАБУ выдает заявления о том, что Николая Мартыненко нужно было срочно задерживать, потому что он якобы разрабатывал "коварный план побега". Но детективы НАБУ слабо пишут художественные детективные тексты. И с логикой подчиненные Сытника не сильно дружат. Если я задумал бежать, то почему не остался в США несколько дней назад? Почему я больше двух десятков раз возвращался в Украину из зарубежных поездок? Почему все эти полтора года находился в Киеве и ни от кого не прятался?", - спрашивает экс-нардеп.
"Абсолютно в духе грузинского кинематографа и утверждение, что "подозреваемый сбежал в чью-то приемную". На самом деле речь идет об официальном партийном офисе "Народного фронта" на Кловском спуске, где "прописаны" приемные наших депутатов. У меня там рабочее место со времен, когда я добровольно сложил депутатский мандат. Поэтому художественные заявления НАБУ - смешная попытка оправдать свою некомпетентность, ангажированность и зацикленность "акционеров" бюро на следующих выборах", - подчеркнул он.
"Обвинения "Мартыненко отключил телефон" - это вообще какой-то анекдот. Или это веское основание для нового дела против Николая Мартыненко? НАБУ полтора года рисует против меня фейки на основе проплаченных публикаций члена их группировки Лещенко. Ребята решили, что и рейтинг себе немного поднимут, и заказ хозяина Лещенко из России выполнят. Поэтому чего стесняться - НАБУ готово к тому, чтобы штамповать дела на основании лишь того, что лицо конкретного политика очень не нравится Саакашвили, Углаве, Сытнику и Лещенко", - подчеркнул Мартыненко.
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"Німецька хвиля" теж мабуть має за мету розвал коаліції, Колєньку Мартиненка незаслужено поливає брудом і домагається перевиборів.
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А по поводу вашего НАеБУ почитай, что люди пишут без методичек:
Іван Виговський
То шо - получаєцця серед наших "корупціонерів" тільки один мужик - Мартиненко?
Не всирався, памперс не требував, від інфаркту не вмирав, юліну каляску не позичав... зауважав...
Р.С. Раніше всі оті підсудні були схожі на поганих клоунів, тепер їхню роль успішно виконує НАєБУ, в повному складі.
Коментарі
Наталия Кононкова у нього по життю веселі очі)
Tetiana Halych якщо про "роботу" набу зразу пишуть у фб, а тоді вже є та робота...... то хочеться спитати- а шо то за спєцопєрація набу така? наєбу якесь, а не набу. ще й перевірок незалежних сцють
Никита Соловьев Мартыненко по всей видимости уверен в отсутствии в природе каких-либо доказательств. Ну на хрена он будет сейчас устраивать цирк? Есть же какая-то логика поведения. Он снял неприкосновенность, сейчас будет весело громить обвинение.
Tetiana Halych Вже громить в прямому ефірі
Іван Виговський Никита, так вот и я о клоунах и клоунаде из НАБУ.
Ольга Якимец Слухаю зараз засідання суду: Мартиненко це Вам не Оніщенко, який три книги в життю прочитав. Мартиненко за себе буде битися із логікою і фактами в руках, вмінням говорити. І дитячий лепет НАБУ розіб"ється о стіну цих фактів.
Ірина Шахрайчук и вот спрашивается - кому это было нужно? как дети чесслово!
Іван Виговський Ірина Шахрайчук Дети умнее
Віктор Віктор Ольга Якимец Вже розбився...
Юрий Головань Он год сам требовал расследования ))
Vadim Carp НАБУ срочно нужна забрать Корчак к себе. Тогда там будет полный комплект тупых долбоебов
Vadim Carp Судя по всему, против дирекции ВостокГока никаких дел нет, как и нет подозрений в ЕРДР. Тогда получается интересный карамболь- судят мужика за кражу грузовика водки, при этом начальник склада сам помогал ему грузить, выписал все документы, помахал платочком в след, и остался чистым перед законом. И после всего этого у НАБУ и у их дружков поднимается рука погрозить пальцем СБУ, ГПУ и МВД?
Рavlo Cherednychok НАєБУ працює, як антікарупцианєри: сіРожа, шабуня, муся наймит, жопагнапа, всіх не згадаю та й не маю бажання. Нам хочецца шоб он бил вінаватий, або, нам сказалі, шо он вінаватий! А докази? Ми знаєм, це і є докази. Знаючи, що туди, в НАєБУ, прийшли в основі колишні работнечкі прокурватури часів янека, ну і бачучи їхні славні дєла, а точніше їх повну відсутність, картина постає сумна. А порку НАєБУ, адвокати Мартиненко, повинні влаштувати показову, щоб литання профпридатності керівництва НАєБУ стало невідкладним.
Vadim Carp Жду поста у Наема, что нихуя с этими судами не будет: даешь антикоррупционный суд#3+ право на прослушку
Vadim Carp Ржал , долго : Из пунктов обвинения Мартыненко, поданных в суд НАБУ:
- зобов'язувався підтримувати стійкість злочинного угрупування
(интересно , где и как??)
Іван Виговський Vadim Carp Це звіздець... дитячий садочок, ясельна група...
Юрий Головань Кровью договор подписывал? Не? Ну тогда незачот... ))
Юра Юраха Раз по раз згадую слова Юрія Віталійовича Луценка про те що усі теперішні слідчі НАБУ - колишні прокурори ГПУ
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Украинское общество очень легко поддается манипуляциям, и резонанс вокруг дела Николая Мартыненко в очередной раз это доказал. Ведь задержанному оказалось достаточно не одеваться в одеяла а-ля Насиров и не симулировать предсмертное состояние, чтобы люди начали говорить: «держится как мужчина», «умный и ведет себя с достоинством», «похож на Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный дом». Особенно циничные вспомнили даже о том, что Мартыненко был причастен к Евромайдану. Самоуверенная картинка затмила воспоминание о долгой, едва не бесконечной карьере сегодняшнего подследственного.
Об этом пишет на страницах «Радио Свобода» украинский писатель Андрей Любка.
«Люби друзи» не тонут
Чем закончилась Оранжевая революция, помните? Тем, что к бюджетному корыту вместо серых кардиналов Кучмы пришли «люби друзи» Ющенко. И заявление теперь уже покойного экс-главы Секретариата президента Александра Зинченко о коррупции в окружении первого лица государства отнюдь не было громом среди ясного неба. Фамилии, которые там звучали, до сих пор у всех на слуху - это и Порошенко, и Третьяков, и сегодняшний наш «герой» Николай Мартыненко.
Карьеру последнего можно проследить аж до времен раннего Кучмы, можно вспомнить и о Ковеле, и о создании «Нашей Украины», и об обновленном «Народном союзе «Наша Украина», катавасиях на выборах 2012 года, Евромайдане и приходе новой власти, вместе с которой к бюджетным потокам пришли уже давно знакомые нам лица.
Эти люди не тонут, они находят себя при каждой власти, и несмотря на все невзгоды и даже преследования упорно уже десятилетиями хотят заниматься политикой. Говорят, что это патриотические мотивы их порывают к деятельности. Бесстрашные и самоотверженные патриоты! Только вот государство под их патриотическим руководством никак на ноги не станет …
О «наших» и не наших
И особенно цинично звучат заявления некоторых политиков, пытающихся всем напомнить: Мартыненко, мол, стоял у истоков Евромайдана, платил за сцену или еще за что-то, он - «наш»! Честно говоря, мне противно об этом читать. Потому что у истоков Евромайдана стояли простые люди, студенты, активисты, и именно они сначала вообще не допускали скомпрометированных политиков к себе. Это политики пришли и первым делом поставили сцену - потому что им хотелось выступать, света камер и всего того шоу, за кулисами которого они уже третье десятилетие обворовывают страну. Украинцы вышли на Евромайдан и площади своих городов, чтобы больше в этой стране не было «наших» и не наших, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы работало правосудие, чтобы, в конце концов, провести ротацию во власти, привести к руководству государством новых, честных людей.
Постмайданные политики, похоже, вообще не понимают, почему президентом стал Порошенко. Не за свои уникальные качества или план реформирования страны - нет, его избрали президентом, потому что он меньше вылезал на сцену Майдана. Все остальные политики - Кличко, которому пророчили президентство, Яценюк, Тягнибок и остальные - просто успели больше осточертеть народу. Порошенко уже подзабыли, а троица лидеров объединенной оппозиции набила всем оскомину своим бездействием, - вот так и закончились президентские выборы.
Хочется только напомнить постмайданным, и всем другим политикам - ВЫ НИКАКИЕ НЕ НАШИ. Для нас нет принципиальной разницы в фамилиях и партиях - идет ли речь о Насирове, Ефремове, Онищенко или Мартыненко. Поэтому не удивляйтесь, когда общество все равно радуется, увидев в суде и регионала Ефремова, и европомаранчевого Мартыненко. Все они одним миром мазаны.
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Люди одумайтесь!
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Ох**неть! Какие святые люди управляют страной.
Помнится, когда судили Насирова, адвокат рассказал нам целую историю про Понтия Пилата. Рассказал, как народ требовал Иисусу смертной кары. И вот, мол, теперь точно так же улица вопит "Распни его" пану Насирову.
Потом этот же адвокат рассказывал о том, что в том же Древнем Риме, когда гладиатор был повержен, зрители арены поднимали палец вверх, или опускали вниз. И зрители, а не судьи определяли, оставить в живых побежденного гладиатора, или убить.
Еще вспоминал о том, какой св Насир верный муж и заботливый отец, какой он ответственный работник, насколько он чувственный человек и т..д
Сейчас судит тот же судья, а защищают те же адвокаты.
Ну, короче, вы все поняли. Теперь появился еще и св. Мартын.
Он:
1. ключевая фигура Майдана.
2. прекрасный специалист.
3. ответственный работник.
4. заботливый отец.
5. верный муж.
Ну, разве что пока еще не Иисус Христос.
Это же надо иметь такую оглушительную поддержку в Парламенте. Мы ведь знаем, что там в пятницу вообще приходят единицы, а после перерыва остается 20 спартанцев. А тут вечером такой аншлаг. Ой, вы увидите, что будет, когда остальные вернутся с морей. Вы представляете себе, какая незадача. Они только прилетели, взяли полотенца на пляж, джюйс, а тут такой облом. Надо лететь под суд, спасать прекрасного специалиста.
...............................
КОМБАТ (это я специально так крупно написала) Тетерук вчера сделал вывод, что НАБУ- это левая контора, которая действует по указке Кремля. Ибо.... ибо........
Бурбак принялся, как на исповеди, раскрывать нам секреты об участии св Мартына в Майдане. Вот никто его там не видел. а он был. За кулисами Майдана.
Короче, я думаю, что вот это надо прокурорам взять на вооружение, т.к. "добрый человек" может поведать о тайных договорняках, о которых народ не знал, конечно. Об убийствах на Майдане много знает, о том, как все готовилось и как подливалось масло в огонь...
А-то мы всё: Левочкин да Левочкин... А тут вот такой подарок судьбы. Оказывается- Мартыненко, а не Левочкин.
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В- общем, шоу продолжается, а инстинкт самосохранения у будущих святых не работает. Отморозился на Кипре или в Панаме.
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Тому можеш не старатися, разом зі своїми антинародним фронтом. Наше суспільство росте, розумнішає. І поступово починає бачити вашу суть. І більше не буде віддавати свій голос за тих хто його вже не раз вертів на ***, ні за гречку, ні за рекламу. ПНХ, системне падло.
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То шо - получаєцця серед наших "корупціонерів" тільки один мужик - Мартиненко?
Не всирався, памперс не требував, від інфаркту не вмирав, юліну каляску не позичав... зауважав...
Р.С. Раніше всі оті підсудні були схожі на поганих клоунів, тепер їхню роль успішно виконує НАєБУ, в повному складі.
Коментарі
Наталия Кононкова у нього по життю веселі очі)
Tetiana Halych якщо про "роботу" набу зразу пишуть у фб, а тоді вже є та робота...... то хочеться спитати- а шо то за спєцопєрація набу така? наєбу якесь, а не набу. ще й перевірок незалежних сцють
Никита Соловьев Мартыненко по всей видимости уверен в отсутствии в природе каких-либо доказательств. Ну на хрена он будет сейчас устраивать цирк? Есть же какая-то логика поведения. Он снял неприкосновенность, сейчас будет весело громить обвинение.
Tetiana Halych Вже громить в прямому ефірі
Іван Виговський Никита, так вот и я о клоунах и клоунаде из НАБУ.
Ольга Якимец Слухаю зараз засідання суду: Мартиненко це Вам не Оніщенко, який три книги в життю прочитав. Мартиненко за себе буде битися із логікою і фактами в руках, вмінням говорити. І дитячий лепет НАБУ розіб"ється о стіну цих фактів.
Ірина Шахрайчук и вот спрашивается - кому это было нужно? как дети чесслово!
Іван Виговський Ірина Шахрайчук Дети умнее
Віктор Віктор Ольга Якимец Вже розбився...
Юрий Головань Он год сам требовал расследования ))
Vadim Carp НАБУ срочно нужна забрать Корчак к себе. Тогда там будет полный комплект тупых долбоебов
Vadim Carp Судя по всему, против дирекции ВостокГока никаких дел нет, как и нет подозрений в ЕРДР. Тогда получается интересный карамболь- судят мужика за кражу грузовика водки, при этом начальник склада сам помогал ему грузить, выписал все документы, помахал платочком в след, и остался чистым перед законом. И после всего этого у НАБУ и у их дружков поднимается рука погрозить пальцем СБУ, ГПУ и МВД?
Рavlo Cherednychok НАєБУ працює, як антікарупцианєри: сіРожа, шабуня, муся наймит, жопагнапа, всіх не згадаю та й не маю бажання. Нам хочецца шоб он бил вінаватий, або, нам сказалі, шо он вінаватий! А докази? Ми знаєм, це і є докази. Знаючи, що туди, в НАєБУ, прийшли в основі колишні работнечкі прокурватури часів янека, ну і бачучи їхні славні дєла, а точніше їх повну відсутність, картина постає сумна. А порку НАєБУ, адвокати Мартиненко, повинні влаштувати показову, щоб литання профпридатності керівництва НАєБУ стало невідкладним.
Vadim Carp Жду поста у Наема, что нихуя с этими судами не будет: даешь антикоррупционный суд#3+ право на прослушку
Vadim Carp Ржал , долго : Из пунктов обвинения Мартыненко, поданных в суд НАБУ:
- зобов'язувався підтримувати стійкість злочинного угрупування
(интересно , где и как??)
Іван Виговський Vadim Carp Це звіздець... дитячий садочок, ясельна група...
Юрий Головань Кровью договор подписывал? Не? Ну тогда незачот... ))
Юра Юраха Раз по раз згадую слова Юрія Віталійовича Луценка про те що усі теперішні слідчі НАБУ - колишні прокурори ГПУ
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