 Археологи сообщают о находке на территории «Артека» византийской базилики VI века

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.реалии сообщили в пресс-службе "Артека".
"В ходе археологических изысканий на территории "Артека" обнаружен уникальный исторический памятник - основание византийской базилики. Ученые датируют находку VI веком нашей эры и называют ее ценнейшим христианским артефактом, обнаруженным в Крыму за последнее время", - заявил подконтрольный Кремлю директор "Артека" Алексей Каспржак.
"Там, где расположен храм, территория однозначно не будет застраиваться. Будет приниматься решение о целесообразности музеефицирования объекта. Сюда приедут специалисты по консервации и реставрации. Храм будет вписан в архитектуру территории, подготовлен для экспонирования", - пояснила ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Анна Мастыкова.
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кацапы все в ценное вывезут с крыма в масквобад?
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Священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Александр Дедюхин рассказал, что Благодатный огонь в храме Гроба Господня во время Пасхи зажигается не чудесным образом, а от лампады Иерусалимским патриархом.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Огонь не загорается сам - он возжигается от лампады Патриархом. При этом предварительно гасятся все свечи в храме, а раньше- во всей христианской части Иерусалима. В знак того, что истинный свет даёт нам лишь Господь", - отметил священник.
Он также напомнил, что с 2002 года российский телеканал НТВ выкупил права на прямую трансляцию из храма Гроба Господня и в последние годы "благодатный огонь" всегда сходит в промежуток времени с 14:03 по 14:16. При этом раньше он "сходил" в разное время, и паломники могли ждать его часами, а то и целый день.
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