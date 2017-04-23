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 Политика Украины
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Все про:Артек (200) археолог (127) Крым (19568)

 Археологи сообщают о находке на территории «Артека» византийской базилики VI века

На территории международного детского центра "Артек" археологи обнаружили базилику VI века.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.реалии сообщили в пресс-службе "Артека".

"В ходе археологических изысканий на территории "Артека" обнаружен уникальный исторический памятник - основание византийской базилики. Ученые датируют находку VI веком нашей эры и называют ее ценнейшим христианским артефактом, обнаруженным в Крыму за последнее время", - заявил подконтрольный Кремлю директор "Артека" Алексей Каспржак.

"Там, где расположен храм, территория однозначно не будет застраиваться. Будет приниматься решение о целесообразности музеефицирования объекта. Сюда приедут специалисты по консервации и реставрации. Храм будет вписан в архитектуру территории, подготовлен для экспонирования", - пояснила ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Анна Мастыкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым в два раза дороже Турции, - "министр курортов"



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Этих черных археологов надо объявить в международный розыск.
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Пионерскую заначку "бычков" времен Брежнева - выдают за сенсационное открытие !
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где юнеско и тд оон-овские конторы?!
кацапы все в ценное вывезут с крыма в масквобад?
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Если вы сами отдали Крым России, неужели вы думаете, что кто то вам его будет возвращать, кроме вас самих?
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Отдадут,ещё и с поклонами да прогибаниями.И с криками "Слава Украине!".
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То есть, ждем, когда сами вернут? Понятно. Вопросов больше не имею.
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Я просто говорю вещи, которые почему то не нравятся местным порохоботам. Обычные, логичные вещи. Вот если бы я орал Слава Порошенке, наверное, был бы всеми тут любим и обожаем.
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Потерпи чуток. скоро модер проснется и забанит меня на три дня. Отдохнешь. Это вас, порохоботов он не трогает, а нас, людей обычных, не любит.
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Если бы орал " Слава Порошенке " то сами форумчане бы заспамили , но шоры тебе мешают признать такой факт .
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Так надо ж по умному орать, как Гыг с вами даелает, или как Крещатик, например. Они ж профессионалы. Вроде и не орут прямо да здравствует шоколадный, нет, главный посыл - он лучший в данных условиях. И это проходит на ура.
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Ми тут самі в змозі розібратися.. Про Білорісь піклуйся..
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Не сомневаюсь, бутерброд у тебя густо намазан шоколадом, отлично сам разбираешься.
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Угу , поэтому Крещатика забанили навечно , а Гыга спамят каждый день , вы необъективны , поэтому прислушайтесь к Днепру .
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Я не объективен? Когда человек явно неадекватный пишет, что Россия сама отдаст Крым, у него с головой все в порядке? Пример, у меня угнали тачку, я сижу, не иду в милицию, говорю, зачем, САМИ вернут, что мне скажут на это? Скажут, ты наверное дурак, причем полный
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И что , ему нельзя иметь свое мнение , обязательно должно совпадать с вашим ? Кто его знает ,что он вкладывает в понятие " сама отдаст " , может ядерный удар по москве , а может повторение 90-х годов когда Украина спасала россиян от голода .
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это радует, у кацапов сила гона и она страшна, нам надо учиться работать лопатой
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Кстати, неплохая стратегия. Турция вон 42 года держит северный Кипр в оккупации, скоро отдаст. Наверное.
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А при чем тут Беларусь? Говорим то про Украину. Когда нечего сказать, легче всего, заявить - Сам дурак, правда?
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А ты чо куда-то торописси? По воле судьбы под Чернобылем тоже возникла зона отчуждения, где нормальная жизнь остановилась и на десятилетия приходится с этим смириться пока вредная радиация не сойдет до приемлемого уровня ... Главное шта жизнь продолжается на Украине, а крым и лугандон закрыли на карантин пока на этой земле ватотоксикоз не выветриццо, а спешить туда нормальным людям вовсе ни к чему, но и отказываться от территории тоже не стоит, авось когда и пригодиццо...
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Потрібно подати позов за незаконні розкопки.
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Возможно, после отъезда пионеров Артек весьма напоминает руины
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Украинский священник раскрыл "секрет" схождения Благодатного огня

Священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Александр Дедюхин рассказал, что Благодатный огонь в храме Гроба Господня во время Пасхи зажигается не чудесным образом, а от лампады Иерусалимским патриархом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Огонь не загорается сам - он возжигается от лампады Патриархом. При этом предварительно гасятся все свечи в храме, а раньше- во всей христианской части Иерусалима. В знак того, что истинный свет даёт нам лишь Господь", - отметил священник.

Он также напомнил, что с 2002 года российский телеканал НТВ выкупил права на прямую трансляцию из храма Гроба Господня и в последние годы "благодатный огонь" всегда сходит в промежуток времени с 14:03 по 14:16. При этом раньше он "сходил" в разное время, и паломники могли ждать его часами, а то и целый день.

Археологи сообщают о находке на территории «Артека» византийской базилики VI века - Цензор.НЕТ 1521

Археологи сообщают о находке на территории «Артека» византийской базилики VI века - Цензор.НЕТ 6460
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Та да , странно что базилику не оно обнаружило , когда с пионерами деревья сажало
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развалят и разворуют все, или я кацапов не знаю...?
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хуйло нашло? как амфору? а какие такие "раскопки" могут быть на территории детского лагеря? сейчас под эту мутку еще кусок земли объявят "заповедником" и посносят крысенышей вместе с их халупами. а потом застроят мацковскими понаприехалами... идиоты.. хреново им жилось в Украине.. жрите ублюдки
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прийдется освобождать крым. без базилики мы не поднимем рост ввп до 5 %. ну3 и будет требование юнеско
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ГПУ смело может возбуждать уголовное дело по статье "Незаконное производство раскопок", Любые археологические раскопки на территории Украины без соответствующего разрешения являются уголовно наказуемой "черной археологией", даже если их осуществляет ученый со степенью.
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ДА хоть пол-Византии в Крыму раскопайте - ТУРИСТОВ НЕТ И НЕ БУДЕТ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрхеологи сообщают о находке на территории «Артека» византийской базилики VI века
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