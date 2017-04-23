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Все про:выборы (21677) посольство (399) Франция (1829)

 В посольстве Франции в Украине началось голосование на выборах президента

Около 30 человек пришли, чтобы отдать свой голос на выборах.

В посольстве Франции в Украине началось голосование на выборах президента Франции. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина ".

Избирательный участок в посольстве на улице Рейтарской в Киеве открылся в 8 утра.

По словам корреспондента, около 30 человек пришли, чтобы отдать свой голос на выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня во Франции избирают президента

Под зданием посольства проходит одиночный пикет. С плакатом стоит гражданин Украины, который проживает в Париже. Он призывает определиться с реальным кандидатом, поскольку эти выборы очень важны для будущего Франции.

Избирательный участок закроется в 19:00.

Уже проголосовала посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
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