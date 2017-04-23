В посольстве Франции в Украине началось голосование на выборах президента Франции. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина ".
Избирательный участок в посольстве на улице Рейтарской в Киеве открылся в 8 утра.
По словам корреспондента, около 30 человек пришли, чтобы отдать свой голос на выборах.
Под зданием посольства проходит одиночный пикет. С плакатом стоит гражданин Украины, который проживает в Париже. Он призывает определиться с реальным кандидатом, поскольку эти выборы очень важны для будущего Франции.
Избирательный участок закроется в 19:00.
Уже проголосовала посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
573 2
CNN: РФ пыталась вмешаться в выборы в США через советников Трампа(31)
ЦИК просит Раду разъяснить, как проводить выборы на оккупированном Донбассе(55)
"Дорожную карту" влияния на выборы в США попросил составить лично Путин, - Reuters(79)
Британские законодатели поддержали досрочные выборы в начале июня(8)
Нардеп: Вплив росіян на вибори в США став реальним уроком для демократій(0)
Доля отказов украинцам в американских визах в 2016 году составила 40%(52)
Премьер-министр Великобритании Мэй объявила досрочные парламентские выборы(53)
Ответить
Ответить