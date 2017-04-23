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 Политика Украины
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Все про:запрет (1077) артисты (112) Геращенко_Антон (877)

 "Отличная работа": Геращенко похвалил украинских правоохранителей за запрет въезда Лолите

Певице Лолите Милявской запрещен въезд в Украину за неоднократное нарушение границы - незаконный въезд для гастролей в Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал советник министра МВД, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. Приводим его текст полностью.

"Отличная работа пограничников и службы безопасности Украины!

Лолите Милявской запрещен въезд в Украину за неоднократное нарушение границы Украины - незаконный въезд для гастролей в Крым, что было зафиксировано и опубликовано волонтёрами проекта "Миротворец".

И какими уважительными не были бы причины желания приехать в Украину - закон должен быть для всех один!

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Во всем виноваты мудаки! Они кругом!": российской юмористке Елене Воробей отказали во въезде в Украину (обновлено). ВИДЕО

Без исключений и не зависимо от того, кто нарушил границы нашей страны, - артист, клоун, депутат австрийского парламента, предприниматель или праздношатающийся.

Только так мы будем уважать сами себя и нас будут уважать наши союзники.

Реакцию Лолиты Милявской на законные действия украинских пограничников и спецслужб можно посмотреть по ссылке ниже.

Осторожно!

Ненормативная лексика в исполнении заслуженной артистки Российской Федерации".

Реакцию Лолиты на запрет въезда в Украину можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Ну так вы думаете легко быть , как она сама о себе сказала , блядью в 52 ?
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особенно, если пьяная - это ее обычное состояние
"Отличная работа": Геращенко похвалил украинских правоохранителей за запрет въезда Лолите - Цензор.НЕТ 4565
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Странно, что эту похотливую самку, без ума и женской скромности, многие принимают за артистку...
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важная новость про лолиту, но про пост тоши)), конечно важнее!
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Эта даунита,которая Антонина,видать представления не имеет как срабатывает система контроля у погранцов,но прожжужать конечно нужно,ух как он визжать будет когда его на бойню потащат,а Лолита просто конченная профура,очень правильно поступили
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"конченная профура,очень правильно поступили" +100
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про эту бабку наверное только пенсы еще помнят.
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Скоро все теряющие популярность горлодралы с паРашки будут ехать на границу для PR-акций.......
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Ну хорошо. Лолиту не пустили и поделом. Не пора ли лишать гражданства пособников рашинских террористов проживающих в Украине. А то что эРэФия это делает, а нам сам Бог велел это делать. А то куда не плюн пуйловский агент, на народные денюшки не фигово живёт.
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есть 300 голосов за изменение Конституции ?
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И бывший мэр Донецка Лукьянченко (с виду - недоумок, известный, подлый и коварный рыг), заигрывавший с "сепаратистами" как он считал "ради мира в Донбассе", помогавший финансировать "русскуювесну" и "русскиймир" живет в Киеве ни в чем себе не отказывая (неужели на пенсию и скромные сбережения?), встречается в Москве с земляками (соратниками по борьбе против Украины)... И только СБУ делает вид, что ничего страшного не происходит, ну, подумаешь, "пенсы вспоминают прошедшие дни".
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плохо, что того же нельзя сказать о них, когда дело касается бегущих из страны п..сов...
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Мы ж Фашисты Украинские ,надо,чтобы эти морды опять через 50 лет боялись и ховались...
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Тоша - а що там з розслідуванням спроби замаху на тебе? Коли будуть оприлюднені результати по перестрілці в Княжичах? Що з розслідуванням стрілянини пашинського?
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Тоша народу мозги засирает - это у него классически получается... "Классная работа"? Лучше бы они ворье ловили, а не с попсой воевали...
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Вот это ПАБЕДА !!!! Воры из НФ переключают внимание украинского общества от круговой поруки воров-депутатов от НФ в суде !!!!! ...
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Да просто молодци - Трудяги , вчера Мартиыненко отпустили а сегодня Лолиту не впустили - молодци пахари ...
Геращенко жирная свинья которая врет с первых дней майдана - лживый пес системы ...
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Не пустить тупую курицу..- Это геройство достойное похвалы высокого чиновника ? А если у них ширинки не обоссанные после параши ,то это тоже причина поощрений ? И если бы они ее все же пропустили...То уже вышвырнуть с позором обратно, - никак ?
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Артисты рассеи, проверяйте наличие своих имен на сайте Миротворец и не тратьте время и усилия на попытки проникнуть в Украину.
Российская певица Ирина Аллегрова попала в черный список украинского сайта "Миротворец" за выступления в Крыму.Согласно информации размещенной на ресурсе, Аллегрову "обвиняют в незаконном пересечении госграницы Украины", так как она выступала на праздновании Дня России в Ялте в 2015 и 2016 годах. Кроме того, там указано, что у певицы запланированы концерты в Крыму в апреле текущего года.На сайте "Миротворец" уже размещены данные других российских исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией. В частности, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка) и Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве.Ранее в черный список этого сайта был включен российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства".
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вот только не назад эту шваль отправлять , а на кол сажать нужно эту мразь кацапскую !
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Эта мадам явно в хуйловских тусовках мозги пропила.Как же ты убогая дура забыла и о ребенке и о своей Родине-Украине,которая дала тебе дорогу в жизнь.Ты,что не знала,что надо брать разрешение на вЪезд в Крым?Крым-это Украина.Да вообще будь я на твоем месте,три года назад уехал бы с хуйло-гангстерской россеи обратно в Украину.
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у жыдов родина там ,где хорошо кормят и не п..здят больше положенного.
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Правильно сделали, что эту кобылу не пустили в Украину.
Но отличной назвать работу СБУ нельзя. Вот когда взлетят на воздух в лугандоне пару складов как в Балаклее, тогда можно начинать нахваливать СБУ.
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Отличная работа! :p

Нужна золотая лопата: фото украинского губернатора вызвало недоумение и негодование в сети

В сети вызвала негодование фотография, на которой изображено, как глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка высаживает вместе с послом Японии в Украине Шигеки Суми во внутреннем дворике здания ОГА деревья сакуры.
Мероприятие произошло в честь года Японии в Украине и 25-летия дипломатических отношений стран.
Пользователей соцсети возмутило то, что главе облгосадминистрации постелили искуственную траву, чтобы он не запачкал свою дорогую обувь.

"Отличная работа": Геращенко похвалил украинских правоохранителей за запрет въезда Лолите - Цензор.НЕТ 255

"Отличная работа": Геращенко похвалил украинских правоохранителей за запрет въезда Лолите - Цензор.НЕТ 1853

"Отличная работа": Геращенко похвалил украинских правоохранителей за запрет въезда Лолите - Цензор.НЕТ 1735

"Отличная работа": Геращенко похвалил украинских правоохранителей за запрет въезда Лолите - Цензор.НЕТ 5002
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Це той,що по всій Львівській області не знайшов місця для вивозу зі Львова сміття??! "Охайний",...(с) !
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Это победа! Я так щитаю. Когда победители поедут Донецк освобождать?
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Я не вижу логики: какого хера эта жидовка, которая в своё время волала про хунту и зверства оставила здесь на проживание своего опарыша?
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Разбор на части речи..
"Бл@дь - подлежащее
Визит в Украину - глагол = заработать по клубам
Больной ребенок - предлог
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Эта дура.спецом поездом поперлась? Думала с поезда не снимут?
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Пропита та затягана курвища вирішила трошки попіаритись)))
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а на кой ей запрещать въезд? или остались сумасшедшие, которые пойдут смотреть на эту кобылу?
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Вот мнение херащенки как раз никого и не интересует. Партия фронтовых мусоров свое отжила и уйдет к морозу симоненке и пасечнику.
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Читаю я здесь комментарии на происходящее и душа радуется,что пишут отзывы на происходящее адекватные люди,истинные патриоты Украины,да и просто люди любящие Украину,ее народ,культуру,самобытность.Всем удачи,успехов!Слава Украине!Слава Нации!
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"Отличная работа пограничников Украины": Геращенко похвалил украинских пограничников за запрет въезда Лолите.

"Отличная работа": Геращенко похвалил украинских правоохранителей за запрет въезда Лолите - Цензор.НЕТ 1917
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А сепаров, которые в верховной раде, когда начнем выгонять с Украины.
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Они поездами не пользуются. В основном чартерами
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С них бы /сепаров в Раде/ надо было начинать!
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А депутаты своих детей держат за границей Украины. И президент , и гросик. Парадокс
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Лорак, посмотри на эту шлёндру и уясни, что тебя вскорости ждет
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Скоро такие же дебильные коллеги этой шмары по чёрному списку валом повалят в Украину,наперёд зная,что получат пинка под зад. PR плюс кремлядский заказ,чтобы маруха захарова повизжала про "хвожыздов". Жалкие,убогие кацапчики уже не знающие,как ещё насолить Украине. Насрать на уродов!
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И если это все на что сподобились эти службы, на которые было потрачено колоссальные суммы денег то тогда действительно это перемога.!!!!!!!!! Антошка, скоро тебя писдеть будут - мама не горюй!!!!!!!!! ХОЛУЙ ОЖИРЕВШИЙ!!!!!
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как сказывал "праффесианал- папиредник" Миколай Азиров - " некуй шастать...."
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Сусідський сторожовий пес - крутіший аніж наші погранці.. Він пускає на територію, але не випускає і гарчить з оскалом, поки господар не дасть команду.. Толку більше, чим просто не впустити))
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ГАВНОдепутат от "Народного фронта" Антон Геращенко - а почему твои мусора не в окопах мусорского АТО ???? А очень далеко от него.
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Отличная работа сказали сбежавшие беркутовцы Геращенко.
"Отличная работа": Геращенко похвалил украинских правоохранителей за запрет въезда Лолите - Цензор.НЕТ 8687


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класс... свиням больше нет проблем .....все уже нет других проблем. еб....чи депутаты.
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"Геращенко похвалил..."
Они что, особо опасного диверсанта вычислили?
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Правильно ли я понял: если бы Лолита и та инвалидка в Крым поехали через Украину, там спели и не сказали ничего плохого про Украину, эти две бабы могли бы без проблем посищать Украину?
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Ничего не понял. Он сказал "праздношатающихся" ??? Так почему не запрещают въезд в Украину миллионам украинцев, отдохнувших и собирающихся отдыхать этим летом в Крыму?
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Українцям в Україну можна їздити.Крим-це Україна!
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Так они же со стороны агрессора въезжают, что прямо запрещено законом?
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По этому же закону, со стороны Украины въезд запрещен.
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Трамадольная крыса вспомнила об Украине? Игорь Шувалов хахаль Лолитки отвезёт Безбожную с собачками в Лондон
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Что у этой ватной ведьмы в голове ? Зачем она пыталась покинуть рашу-резервацию ? Там её любят , слушают , там признают её "талант" .
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КацаПсины,напечатайте селфи и пикничок у озера где Лолитка смокчет Каздона и бандюка по кликухе Седой... ПСАРНЯ ПОЗОРНАЯ
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молниносная .блестящая и слаженая операция силовиков
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каждый бывший УРКАинец и УРКАинка Индюковича под колпаком Мюллера,не сцы кацаПсины,Крым ваш.Трамп ваш,осталось сКорею Чучхэ защитить Тамагавкамии..
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Нехер было калеке Самойловой в Сети интернет царапать : что РАБссия должна войти в Украину порядок навести..тоже касается и Милявской...,ШАКАЛЬЕ ВОНЮЧЕЕ..
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Коля! в такой день грех ругаться, даже если не много и накатил!
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Жаль что я не Геращенко..
бывших УРКАинцев,а ныне кремлесосок Путлера в инете найти что 2 пальца по стадиону Зянит Арена..Быдло ТУПОе..
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А чего она забыла в Украине: хочет сплясать, спеть или трюки цирковые показать, это кто вообще((?
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Сасательно-ЛГБТэшная мафия Бори Моисеева кремлевского Бубена
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сегодня выборы президента Франции Марухи Ле пен,которая намедни голой купалась в РАБссийскай Парилке с дупутатами ДурьДумы а
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кого-то не пустят,город переименуют, народ опустят- вот только это и может эта демократическая власть
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Накуй она нужна. помню как на день города Адесы нажралась и бухая лазила на корачках по сцене. Можете посмотреть на ютубе,( Лалита в Одессе день города.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Отличная работа": Геращенко похвалил украинских правоохранителей за запрет въезда Лолите
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