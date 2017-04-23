 "Отличная работа": Геращенко похвалил украинских правоохранителей за запрет въезда Лолите

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал советник министра МВД, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. Приводим его текст полностью.
"Отличная работа пограничников и службы безопасности Украины!
Лолите Милявской запрещен въезд в Украину за неоднократное нарушение границы Украины - незаконный въезд для гастролей в Крым, что было зафиксировано и опубликовано волонтёрами проекта "Миротворец".
И какими уважительными не были бы причины желания приехать в Украину - закон должен быть для всех один!
Без исключений и не зависимо от того, кто нарушил границы нашей страны, - артист, клоун, депутат австрийского парламента, предприниматель или праздношатающийся.
Только так мы будем уважать сами себя и нас будут уважать наши союзники.
Реакцию Лолиты Милявской на законные действия украинских пограничников и спецслужб можно посмотреть по ссылке ниже.
Осторожно!
Ненормативная лексика в исполнении заслуженной артистки Российской Федерации".
Реакцию Лолиты на запрет въезда в Украину можно посмотреть ЗДЕСЬ.
6818 91
Геращенко: Механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет(68)
Закон о частной детективной деятельности легализует "серый рынок" розыскных услуг, - Геращенко(21)
"НАБУ и Нацполиция должны иметь возможность независимо прослушивать телефоны, если есть основания", - Геращенко(60)
СБУ не располагает информацией о вербовке российскими спецслужбами убийцы экс-депутата Госдумы Вороненкова Паршова(56)
Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины, агент российских спецслужб, - Геращенко. ФОТО(423)
Антикоррупционный комитет ВР может внести новую кандидатуру, - Геращенко о голосовании за аудитора НАБУ. ВИДЕО(36)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Геращенко жирная свинья которая врет с первых дней майдана - лживый пес системы ...
Ответить
Ответить
Ответить
Российская певица Ирина Аллегрова попала в черный список украинского сайта "Миротворец" за выступления в Крыму.Согласно информации размещенной на ресурсе, Аллегрову "обвиняют в незаконном пересечении госграницы Украины", так как она выступала на праздновании Дня России в Ялте в 2015 и 2016 годах. Кроме того, там указано, что у певицы запланированы концерты в Крыму в апреле текущего года.На сайте "Миротворец" уже размещены данные других российских исполнителей, посещавших Крым после его воссоединения с Россией. В частности, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, Татьяны Липницкой (известна под псевдонимом Бьянка) и Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Киеве.Ранее в черный список этого сайта был включен российский режиссер Карен Шахназаров, которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но отличной назвать работу СБУ нельзя. Вот когда взлетят на воздух в лугандоне пару складов как в Балаклее, тогда можно начинать нахваливать СБУ.
Ответить
Нужна золотая лопата: фото украинского губернатора вызвало недоумение и негодование в сети
В сети вызвала негодование фотография, на которой изображено, как глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка высаживает вместе с послом Японии в Украине Шигеки Суми во внутреннем дворике здания ОГА деревья сакуры.
Мероприятие произошло в честь года Японии в Украине и 25-летия дипломатических отношений стран.
Пользователей соцсети возмутило то, что главе облгосадминистрации постелили искуственную траву, чтобы он не запачкал свою дорогую обувь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Бл@дь - подлежащее
Визит в Украину - глагол = заработать по клубам
Больной ребенок - предлог
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Они что, особо опасного диверсанта вычислили?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бывших УРКАинцев,а ныне кремлесосок Путлера в инете найти что 2 пальца по стадиону Зянит Арена..Быдло ТУПОе..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить