 Электроснабжение Авдеевки восстановлено, подача электроэнергии осуществляется по временной схеме, - МинВОТ

"Электроснабжение Авдеевка восстановлено. Подается по временной схеме, применяются веерные отключения, электроэнергия подается по графику", - отмечается в сообщении.
Електропостач. м. #Авдіївка відновлено. Подається по тимчасовій схемі, застосов. віірні відключення, електроенергія подається за графіком.- МТОТ (@mtot_gov_ua) April 23, 2017
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В ЛНР заявили, что готовы к отключению электричества со стороны Украины
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Наше правительство же не в силах это сделать...
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И на вопрос, - "Скільки ще олігархи будуть знущатись з України та примушувати все населення України терпіти через потреби олігархів в грошах?", - ответ очевиден!
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забейте на этих упырей от власти и на чинуш-воров, это для вас :
http://greenvolt.ru/bioenergetika/gazogenerator-gazovyj-generator/
https://www.youtube.com/watch?v=GGAjZMZbFFk
https://www.youtube.com/watch?v=hG0ZqgVzEqE
https://www.youtube.com/watch?v=SbAeyDYXCE0
по большому счёту это всё должна была быть программа правительства, если бы оно было
народное...... но вместо этого мы получили абонплату за наши же трубы.
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https://www.youtube.com/watch?v=gy0Swkb45cw
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И сразу вопрос: Сколько можно?
Ну нравится им без света,ну и Бог с ними!!
Если в Авдеевку подали,то на оккупированную Лугандонию надо отключать.
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