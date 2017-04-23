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 Политика Украины
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Все про:ремонт (722) Авдеевка (1462)

 Электроснабжение Авдеевки восстановлено, подача электроэнергии осуществляется по временной схеме, - МинВОТ

В городе применяются веерные отключения.

Как передает Цензор.НЕТ, электроснабжение прифронтовой Авдеевки Донецкой области восстановлено, подача электроэнергии осуществляется по временной схеме с применением веерных отключений. Об этом сказано в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) в Twitter.

"Электроснабжение Авдеевка восстановлено. Подается по временной схеме, применяются веерные отключения, электроэнергия подается по графику", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Авдеевке под обстрелом погиб украинский воин, - штаб
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У меня сложилось стойкое впечатление - ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА УКРАИНЫ - СВЕТ В АВДЕЕВСКИХ ОКОШКАХ!!! с ОСТАЛЬНЫМ - ВСЕ ЗАШИБИСЬ!!!
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Пусть та ЛНР еще и от пенсий украинских отключится!!
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Шож, будем ждать...
Наше правительство же не в силах это сделать...
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Заради роботи ахметівського коксохіму в Авдіївці влада готова відключати інших споживачів, щоб подавати електрику в Авдіївку та на коксохім по тимчасовій схемі. Чи не забагато ми робимо щоб ахметов міг заробляти мільярди? Може вже наступив момент коли коксохім треба закрити а Авдіївку евакуювати? Скільки ще олігархи будуть знущатись з України та примушувати все населення України терпіти через потреби олігархів в грошах?
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Сказал то верно, но, пока страной правят олигархи, во главе с шоколадным барыгой - оно так и будет!
И на вопрос, - "Скільки ще олігархи будуть знущатись з України та примушувати все населення України терпіти через потреби олігархів в грошах?", - ответ очевиден!
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Хвала Петрові.. А те , що понад 70 населених пунктів в трьох областях України після негоди до сих пір знеструмлені - то таке...
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для меня Авдеевка-это погибшие парни и никак не свет в окошках тех кто виновен в их смертях. Жаль, что нельзя отогнать орков подальше о этой промки.....
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отогнать, наверное, можно, но МИНСК НЕ ВЕЛИТ...как-то вот так...
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Уже давно линию с севера можно было подвести, а не транжирить деньги попусту. В Очеретино идут линии 110 и 150 кВ. Это 15 км от Авдеевки. Но рыжему подхАйловнику нужно восстанавливать ежедневно разбитые линии, чтобы показывать свою важность.
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Скоріш за все нашим хлопцям біля Авдіївки та високовольтна лінія не потрібна. Як і донецька фільтрувальна станція.
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А кашки авдеевским 30-40-летним мужикам МЧС Украины дало?
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Люди живущие в сёлах и небольших городах, где рядом есть лес, кустарники или ботва с полей
забейте на этих упырей от власти и на чинуш-воров, это для вас :
http://greenvolt.ru/bioenergetika/gazogenerator-gazovyj-generator/
https://www.youtube.com/watch?v=GGAjZMZbFFk
https://www.youtube.com/watch?v=hG0ZqgVzEqE
https://www.youtube.com/watch?v=SbAeyDYXCE0
по большому счёту это всё должна была быть программа правительства, если бы оно было
народное...... но вместо этого мы получили абонплату за наши же трубы.
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на ютубе полно на любые возможности от купить до сделай сам
https://www.youtube.com/watch?v=gy0Swkb45cw
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Все одно ва всьом вінавата Украіна. І еслі би нп било укро солдат, Авдеєвка працвєтал б) Ліш би нєбило вайни. Путін памагі! Україна дай пенсій!
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Оттуда,одновременно,подается электроэнергия в Лугандонию.
И сразу вопрос: Сколько можно?
Ну нравится им без света,ну и Бог с ними!!
Если в Авдеевку подали,то на оккупированную Лугандонию надо отключать.
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так это что и памятника не будет ? "пербитая высоковольтная линия" им. туки..? где ж детишки писать будут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭлектроснабжение Авдеевки восстановлено, подача электроэнергии осуществляется по временной схеме, - МинВОТ
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