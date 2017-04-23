 Боевикам задерживают выплату денег, многие хотят расторгнуть контракт, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.
"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ отмечается ухудшение морально-психологического состояния личного состава из-за систематических задержек с выплатой денежного обеспечения в подразделениях звена "рота - батальон". Растет недоверие и негативное отношение рядового состава к командованию, особенно в отношении русских офицеров, которые получают денежное обеспечение в особом порядке. В связи с указанным и неудовлетворительными условиями прохождения службы значительно возросло количество желающих досрочно расторгнуть контракты в 3 (Горловка), 5 (Макеевка) отдельных мотострелковых бригадах и 11 (Макеевка) отдельном мотострелковом полку 1 АК, 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК", - сообщает ГУР.
1860 29
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Оккупанты не собираются отменять запрет Меджлиса, несмотря на решение суда ООН(54)
СБУ получит списки иностранных журналистов, которые участвуют в Ялтинском форуме, - Мининформполитики(24)
МинВОТ создаст рабочую группу для решения проблем, связанных с захватом украинских предприятий в ОРДЛО(20)
На сегодня спецмиссия ОБСЕ насчитывает 665 наблюдателей, из них 582 работают в Донецкой и Луганской областях, - Хуг(18)
Штаб АТО: Боевики обстреливают опорные пункты ВСУ из всех видов оружия(0)
Боевики подтягивают к Донецку и Луганску тяжелое вооружение под видом подготовки к "военному параду", - ИС(47)
"Иди сюда нах#й! Я тебя сейчас на окопы отправлю!", - боевики "ДНР", применяя огнестрельное оружие, проводят "воспитательную" работу с гражданами "республики". ВИДЕО(129)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там всё через одно место делается,всё чтоб рабы страдали.
Смотреть YouTube
Ответить