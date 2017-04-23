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 Политика Украины
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 Боевикам задерживают выплату денег, многие хотят расторгнуть контракт, - ГУР

Среди наемников российско-оккупационных войск на Донбассе значительно возросло количество желающих досрочно расторгнуть контракты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ отмечается ухудшение морально-психологического состояния личного состава из-за систематических задержек с выплатой денежного обеспечения в подразделениях звена "рота - батальон". Растет недоверие и негативное отношение рядового состава к командованию, особенно в отношении русских офицеров, которые получают денежное обеспечение в особом порядке. В связи с указанным и неудовлетворительными условиями прохождения службы значительно возросло количество желающих досрочно расторгнуть контракты в 3 (Горловка), 5 (Макеевка) отдельных мотострелковых бригадах и 11 (Макеевка) отдельном мотострелковом полку 1 АК, 7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК", - сообщает ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военных РФ на Донбассе обязали сдавать деньги на "оборону", - ГУР
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спи... а сепарам - на зону.. в лесопосадку... на зону.. в лесополосу.. на зону.. в лесопосадку.. и т.д.
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Ну и шо. Что их меньше становится. Это не показатель.
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ах как мы опечалены и зачем нам это. То слезы алкогольные Лолиты, то проблемы наемников.
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А є в світі хоч які таємниці, про які ще не знає ГУР Міноборони України?
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А бойцы ВСУ гибнут, тем не менее. Много видать рексов есть в кацапов.
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Летом Алчевск может получить воду только раз в три дня. ЛНР объявила независимость от украинского водозабора http://deniskazansky.com.ua/kak_alchevsk_osvobodoli_ot_ukrainskoj_vody/ …
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Боюсь наши керманычи насильно будут бесплатную воду поставлять . Не удивлюсь .
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расторгнуть контракты? вход - рубль, выход - пять.
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Бля читаю и плачу. Лучше бы было в новостях сколько удобряют мою Украинскую Землю
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Да ничего удивительного.В россеи нет просто денег на их содержание.Потоки дешевых денег из за границы закрыты.
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а они чо думали,шо платить будут как во французском "иностранном легионе"?
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Не знаю как кому. Но мне кажется если даже пуйло выведет своих орков с донбасса, петя усё равно не даст приказ наступать. Бо пуйло будет сразу кричать о нарушении минска.
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ху#ло-такого приказа не даст.Можно не надеяться даже.

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А как же скрепы? Какие деньги? "ЗаДеньги" это извращение капитализма, а надо зародину за партию заднр за путина
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Разведка, посмотрите фильм про Штирлица, узнаете хоть приблизительно, чем разведка занимается
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Зомбанарий с временным названием расцыя...
Там всё через одно место делается,всё чтоб рабы страдали.


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевикам задерживают выплату денег, многие хотят расторгнуть контракт, - ГУР
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