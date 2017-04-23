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 Политика Украины
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Все про:Крым (19567) туризм (993) цены (2086)

 Крым в два раза дороже Турции, - "министр курортов"

Дороговизну объясняют стоимостью авиаперелета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные СМИ, так называемый "Министр курортов и туризма Крыма" Сергей Стрельбицкий сообщил, что из-за авиаперелета разница на туры в трехзвездочные отели между Крымом и Турцией составляет около 20 тысяч, а на туры в четырехзвездочные отели и вовсе выше в два раза. И это не говоря уже о разнице в качестве сервиса.

По его словам, недельный тур в Крым на двоих, включающий размещение в стандартном номере отеля "три звезды" с завтраком обходится в 34 710 рублей плюс 30 000 - авиаперелет из Москвы и обратно, плюс 2 000 рублей - трансфер аэропорт - отель - аэропорт, что в сумме составляет 66 710 рублей, в то время как недельный пакет в Турцию "все включено" на двоих с авиаперелетом из Москвы и обратно и трансфером будет стоить 39 294 рубля.

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а сервис посчитайте. и окажется что украинцы радоваться должны. что здыхались нахлебников.
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и я об этом, хотя русские считают, что стали богаче и могут позволить себе Мальдивы.
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министр курортов и туризма . а зачем туризму министерство ?
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Опечатываем и уходим: в Донецке рассказали о реалиях бизнеса в оккупации

Представителей малого бизнеса на оккупированной части Донецкой области терроризируют поборами представители боевиков "ДНР". Реалиями ведения бизнеса в Донецке поделился блогер Фашик Донецкий, передает "Обозреватель".
"По магазинам оккупированого Донецка и Макеевки сейчас ходят дорогие гости. Дорогие гости от слова дорого. Цель визита дорогих гостей проста: драсьте, мы пожарники. С вас 12,5-15 тыс грн + 2,5 тыс грн ежемесячно за сигнализацию, которую ты должен установить сам. Нет денег? Вопрос решаемый - опечатываем магазин и уходим. Слышите топот громкий за окном? Это толпы людей бегут с торговых центров оккупированого американцами Киева, чтобы таки открыть бызнэс в городе Донецке, где без автомата ты никто и зовут тебя никак", - написал блогер.
Он отметил, что права человека не нужны там, где действует право автомата и из жилых районов ведут огонь по Вооруженным силам Украины.
"Слышите топот ног за окном? Это инвесторы бегут и спотыкаются, чтобы открыть бызнэс в оккупированой рф Макеевке. Не слышите? Вы просто зомбированы и не чтите дидов", - добавил блогер.
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не знаю как с перелетами, но была статья, что обслуживание и продолжение сервиса оставляют желать лучшего, вот поэтому и русские пересытились Крымом, после того как почти разрушили его.
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Разве Карлик рассматривал Крым туристическим изначально буферной милиарной зоной между Рассеей .
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Цензор, не экономь кавычки. Должно быть так: Крым в два раза дороже Турции, - "министр " "курортов"
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В Крыму был раз 8.Сервис не соответствует ценам.Знакомый в прошлом году был в Черногории.Говорит, что хороший сервис, красивая природа, недорого, не нужна виза...Дешевле даже,чем в Одессе без учёта дороги.Думаю этот вариант пробить.
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Так безвизовый режим , который добился президент Порошенко , всё таки нужен .
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У меня виза действительна еще до октября 2017 года.Так что мне в этом плане пофиг.
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я лучше в европу в дойчланд,оттуда в италию на бибионе-рай на земле
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Останній раз відпочивали з дружиною в Ялті в жовтні 2013 року - до того як Крим став "сакральним".. Зараз - Одеса, Карпати, Закарпаття, Львів, Кам'янець..
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четыре звезды в Крымских отелях!
это прикол, я еще могу понять четыре звезды на коньячной бутылке,
но отель под кацапами в Крыму с четырьмя звездами?!
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Кстати, в 2016 году Одесса побила рекорд по наплыву туристов.Как дела в этом плане обстоят в крымнаше?
Крым в два раза дороже Турции, - "министр курортов" - Цензор.НЕТ 3202

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/Odessa-bet-rekordy-po-naplyvu-turistov.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрым в два раза дороже Турции, - "министр курортов"
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