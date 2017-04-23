EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  593  25
Все про:взрыв (3968) Запорожская область (548)

 Двое парней в Запорожской области бросили в костер взрывоопасный предмет: оба получили ранения, один в реанимации

В субботу, 22 апреля, в Акимовке Запорожской области двое парней бросили в костер неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "061" сообщила руководитель Отдела коммуникации областного управления Нацполиции Екатерина Людвик.

Инцидент произошел примерно в 19:30. Как стало известно, двое парней, 1994 и 1998 годов рождения, искали металл. Найденные предметы они бросили в огонь для выжигания. После этого, произошел взрыв.

Как стало известно изданию из собственных источников, парень 1998 года рождения от испуга сбежал с места происшествия. А, спустя некоторое время, сам обратился за помощью к медикам. Сейчас он находится в хирургическом отделении районной больницы.

Второго парня с множественными осколочными ранениями лица доставили в реанимацию.

Полиция расследует случившееся происшествие и классифицирует взорвавшийся предмет. Была ли это мина, или граната - установит экспертиза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На улице в Черновцах взорвали гранату, повреждено здание. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зрада - петя виноват - гройсман виноват - аваков виноват - та и вообще если мозгов нет - то виноват конечно в этом кто то)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Запомни. Всегда виновата только власть.Потому как именно она взяла ответственность на себя за простых людей.И если она не справляется - то это хреновая власть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти собі запам"ятай - влада несе відповідальність за простих людей тільки в диктатурах - он сталін - він був "другом всіх фізкультурників". За те такій владі часто простіше утилізувати зайвих людей, чим вирішувати їхні проблеми - і таке буває.

А в демократіях - людина повинна своїми мізками думати перед тим як кидати у вогонь вибухонебезпечний предмет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В демократических странах молодежь живет хорошо.И дурью не занимается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ті хто мають мізки - живуть добре. Інші відсіюються в молодому віці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бред.Не рассказывай мне сказки.Я директор предприятия.И всю эту байду знаю не по наслышке.Хорошо заработать честно - невозможно ! Тебя даже к тендеру не допустят как тех немцев,которые не устроили европейским качеством ,украинские строительные стандарты ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чудово, сам собі і "дірєктор" і "предпріятіє" Не бреши, "дірєктор".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне плевать,веришь ты или нет. - Факт,что аргументы у тебя на нуле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно их назвать и дуракми..но ! Кто заставил их ,как не убогое государство,искать металл ? Вместо того,чтобы где нибудь не кататься на велосипедах или рыбачить на каноэ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да , Арсений с Гросей такие , умеют зарабатывать !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не все рождены стратегами и бизнесменами.Большинство - именно рождены работягами.И государство не обеспечит их достойным заработком.И бизнесмены их не обеспечат при этой системе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну да конечно, я не идиот. меня государство заставило, это так удобно. Могу поспорить что мой покойный дед пережил тяготы которые этим сопливцам даже в кошмарном сне не виделись и почему-то он не сделал этот факт оправданием для глупых или уродских выходок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таки есть . мои дедушки и бабушки тоже и Великую Отечественную войну прошли и лагеря и советские и немецкие , но вырастили детей , построили дома и прожили достойно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И тем не менее,разного рода трагедий было бы на порядок меньше.Если бы им было чем заниматься с пользой для себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну это вечная проблема, пацанва кидает что-то в костер и смотрит что будет, бывает то что найдут, бывает и сами сварганят. В моем детстве это частенько были боеприпасы времен ВОВ которые выкапывали в лесах окружающих Киев, их кстати по сей день периодически находят. Сейчас наверняка из-за войны будет циркулировать куча дряни еще не один десяток лет. Не дают рашистские выродки в мире пожить, сколько поколений было в 20-ом веке выпалено и всё мало тварям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут проблема в том , что рашистские выродки тарифы нам не поднимают , зарплаты нам не замораживают и экономику нашу не разворовывают , возглавляя мировую коррупцию ...
И вообще , эти торговые партнёры ( по меткому выражению нашего препиздента ) действуют в устойчивом тандеме с украинскими выродками , со списком которых можно ознакомиться в Форбсе ...
И от кого гадостей больше , уже даже не вопрос .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут проблема в том , что рашистские выродки тарифы нам не поднимают

Тут проблема в том, что просто ПНХ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты - настоящий руский .
Когда нет разумных доводов - посылай НХ . Это так по-руски ...
Ещё вспомни что-нибудь про жопу и пердаки , для полноты картины .
 показать весь комментарий
Ответить
 
толсто и тупо, 11.80 можно не получить, тренируйся на котиках
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое парней в Запорожской области бросили в костер взрывоопасный предмет: оба получили ранения, один в реанимации
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти