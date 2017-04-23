 Двое парней в Запорожской области бросили в костер взрывоопасный предмет: оба получили ранения, один в реанимации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом местному изданию "061" сообщила руководитель Отдела коммуникации областного управления Нацполиции Екатерина Людвик.
Инцидент произошел примерно в 19:30. Как стало известно, двое парней, 1994 и 1998 годов рождения, искали металл. Найденные предметы они бросили в огонь для выжигания. После этого, произошел взрыв.
Как стало известно изданию из собственных источников, парень 1998 года рождения от испуга сбежал с места происшествия. А, спустя некоторое время, сам обратился за помощью к медикам. Сейчас он находится в хирургическом отделении районной больницы.
Второго парня с множественными осколочными ранениями лица доставили в реанимацию.
Полиция расследует случившееся происшествие и классифицирует взорвавшийся предмет. Была ли это мина, или граната - установит экспертиза.
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А в демократіях - людина повинна своїми мізками думати перед тим як кидати у вогонь вибухонебезпечний предмет.
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И вообще , эти торговые партнёры ( по меткому выражению нашего препиздента ) действуют в устойчивом тандеме с украинскими выродками , со списком которых можно ознакомиться в Форбсе ...
И от кого гадостей больше , уже даже не вопрос .
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Тут проблема в том, что просто ПНХ...
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Когда нет разумных доводов - посылай НХ . Это так по-руски ...
Ещё вспомни что-нибудь про жопу и пердаки , для полноты картины .
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