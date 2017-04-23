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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10175) экономика (3440) Гройсман (2830)

 "Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления", - Гройсман

Кабинет Министров продолжает активно искать партнеров и развивать новые торговые маршруты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на странице в Facebook.

"Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления. По свежим данным Госстата, с начала года транспортные предприятия перевезли почти 153 млн тонн грузов, что на 8,4% больше показателей соответствующего периода 2016-го", - написал Премьер.

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Он подчеркнул, что Кабмин продолжает активно искать партнеров и развивать новые маршруты. Значительных результатов ожидают от проектов Нового Шелкового пути из Китая в Европу, и в транскаспийском и кавказском направлениях.

"Экономический рост - это наша цель, на достижение которой сегодня направлены усилия", подытожил Гройсман.

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Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления, - Гройсман 01

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Как можно украсть милиарды и не понести за это никакого наказания? Их отцы зав складами при совке освоили метод списания через пожар, а детишки пошли дальше.
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Мерзкий вороватый Президент и тупой премьер. Где-то я уже такую схемку видел... Не подскажете "страну"?
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Если бы кроме эвфемерного роста вантажоперевезень было бы еще что-нибудь, то этот красильщик заборов обязательно бы об этом радостно взвигнул бы. Так что похоже это единственный плюс, да и то оч-чень сомнительный
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Аж 2 % роста ВВП и это после такого падения экономики в предыдушие года! Грося не смеши людей.
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2% роста ВВП при официальной 10% инфляции! Удорожание энерготарифов, которое повлекло рост цен на всё в конечном итоге только на 2% повысило оборот денег за товары и услуги!
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це вони ще до департаменту економічного нерозитку та торгілі не ходили. прийдуть, дізнаються шо таке відкат і підуть.
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ну ладно наши но когда подпевают ватные тролляки как все плохо и все пропало это уж слишком
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але коли ти удачливий при владі дегенератів та клептократів - це наводить на роздуми.
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заинтересовались, хотят... Ну и нахрена нам твои хотелки?
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Маячня.

Навіщо ще один завод якщо існуючий завантажений менше ніж на третину?
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В Лановой: "Три питання, які нас дуже цікавлять:
- коли і чим закінчиться війна з Росією?
- як подолати владу олігархів в Україні?
- коли почнеться нормальне життя наших громадян?
На всі ці питання - одна відповідь: потрібні політичні зміни, які приведуть до відсторонення від влади Порошенка та його
приспішників. Влада знекровлює країну та її народ."
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всі хочуть, але в результаті ніхто не будує. парадокс.
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Есть много информации в Украине. Например заводы которым не выполнилось год, есть даже онлайн-карта о том, что строится, что построилось, где строится.
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ну дал бы ссылку вот на то, а не на "хотелки"
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А можна посилання на онлайн-карту? - бо шукав, не знайшов.
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она секретная,только миньстецям выдают,завтра выйдут на работу,увидите.
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гыг, почему я за тебя твою работу должен делать?))счас еще и в порохоботы запишут)))
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литейный завод во львовской области это интересно, но для минимизации стоимости обычно их строят недалеко от мест добычи руды
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а тепер хоч одну ссиль - що вже було побудовано або будується пліз.
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А я Вовке верю!!! Он 3 вуза после школы закончил, а я - только 1!!! Так что не мне с ним спорить!!!
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Уроды, если начали расти перевозки как сразу подняли тарифы на 25%, предприятия и так еле концы с концами сводят.
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А ТЕБЕ В МИНСТЕЦЯ, СКОЛЬКО НАЧИСЛЯЮТ? ОТ ВЫРОБОТКИ?!
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Мне моих денег хватает, а подобную информацию часто выкладываю на досуге с твиттера " Сделано в Украине " и других источников.Чего в этом плохого?
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выкладывай реальные достижения, а не свои "хотелки"...
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Ще хтось захотів присмоктатись до "зеленого тарифу"?

А компенсувати піки навантажень коли сонце не світить далі будуть газовими і вугільними ТЕС?
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А можно хоть что-то, но не в будущем? Пи... не мешки ворочать.
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А выкладываю новую информацию, а то, что уже построилось, строится и будет строится можно посмотреть на онлайн-карте в интернете.
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Зачем мне карта. Мне интересен подъем судостроительных заводов в Николаеве, можно сказать это для меня критерий. Разговоров было много - дела - 0.
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або скільки було побудовано літаків концерном Антонов за останні три роки?
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Почитал, то что выше, и понял, что у нас все хотят построить все.

Быстрее бы уже. Думаю, что любое построенное здание через пару месяцев на крыше будет иметь надпись, - фирменный магазин ROSHEN.
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Гройсман построит в Украине универсисет схематической коррупции.
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все хотят....и все хотят в будущем.... от таких хотелок, часто вспоминаю лыжного инструктора и сколько он уволок бабла из Украины...
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Перестанте трендеть, про то, что ктото чёто хочет построить в Украине. Это всего лишь форма вежливости на предложение инвестиций. Вот когда построят, тогда и расскажите.
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ЗЫ: когда наши предлагают инвестировать в чтото то, мировые денежные мешки обычно кивают головами и говорят "ага, ага это очень интересно....". Но, это никого, ни к чему не объязывает.
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Я поняла, что гросик теперь подрабатывает воскресным клоуном к утренней чашечке кофе.
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ну по крайней мере больше чем эта власть в Украине никто не сделал .
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Гройсман напоминает коммунистических докладчиков.
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"Українська економіка продовжує демонструвати ознаки відновлення", - Гройсман

Ключове слово - ОЗНАКИ !!!
А саме ВІДНОВЛЕННЯ економіка почне хіба що після того, як скине ярмо зажертої до неймовірності корупційної єврейсько-москальської влади !!!
На чолі з головним офшорником !!!
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Это пока депутаты по отпускам разехались,вернутся и всё подправят-ведь поиздержались за отпуск.
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" объем перевозимых грузов вырос". Единица измерения- матрасы? По денежной массе- тоже объем вырос. А как же.
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У Гройсмана 8 классов образования средней школы. Дипломы куплены. Он неуч и полный дебил. А спикер рады Парубий имеет справку из психоневрологического диспансера об умственной отсталости. А вы ждите дальше от них улучшения жизни. Вам теперь полный писец, зовите обратно Януковича.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления", - Гройсман
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