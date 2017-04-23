 "Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на странице в Facebook.
"Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления. По свежим данным Госстата, с начала года транспортные предприятия перевезли почти 153 млн тонн грузов, что на 8,4% больше показателей соответствующего периода 2016-го", - написал Премьер.
Он подчеркнул, что Кабмин продолжает активно искать партнеров и развивать новые маршруты. Значительных результатов ожидают от проектов Нового Шелкового пути из Китая в Европу, и в транскаспийском и кавказском направлениях.
"Экономический рост - это наша цель, на достижение которой сегодня направлены усилия", подытожил Гройсман.
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За прошлый год реформы в Украине двигались медленнее, чем в предыдущие, - Carnegie Endowment(101)
Переформатирование Кабмина на данный момент не обсуждается, - Гройсман(23)
"Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман. ВИДЕО(90)
Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на "начальника васильковской полиции", - работа ВР 14 апреля. ФОТОрепортаж(42)
До 2019 года надо отдать международным кредиторам 12,3 млрд долларов(0)
Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(11)
"В этом году обратимся к парламенту для того, чтобы увеличить финансирование программы", - Гройсман о реимбурсации(12)
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http://cfts.org.ua/news/2017/04/06/kuveyt_zainteresovalsya_elektrobusami_lvovskoy_korporatsii_elektron_39949
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http://sud.ua/news/2017/04/04/102423-v-ykraine-postroyat-avtomobilnij-zavod-skoda-
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Навіщо ще один завод якщо існуючий завантажений менше ніж на третину?
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- коли і чим закінчиться війна з Росією?
- як подолати владу олігархів в Україні?
- коли почнеться нормальне життя наших громадян?
На всі ці питання - одна відповідь: потрібні політичні зміни, які приведуть до відсторонення від влади Порошенка та його
приспішників. Влада знекровлює країну та її народ."
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http://www.capital.ua/ru/news/88752-portugaltsy-khotyat-postroit-liteynyy-zavod-v-ukraine
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http://korrespondent.net/business/3836849-saudyty-khotiat-postroyt-v-ukrayne-portovyi-termynal-kyev
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http://hyser.com.ua/business_and_finance/186774-186774
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http://igate.com.ua/lenta/18718-v-ukraine-postroyat-eshhe-odnu-moshhnuyu-zelenuyu-ehlektrostantsiyu
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А компенсувати піки навантажень коли сонце не світить далі будуть газовими і вугільними ТЕС?
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https://www.agronews.org/blog/yuzhnaya-koreya-postroit-v-ukraine-mobilnye-elevatory/
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Быстрее бы уже. Думаю, что любое построенное здание через пару месяцев на крыше будет иметь надпись, - фирменный магазин ROSHEN.
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Ключове слово - ОЗНАКИ !!!
А саме ВІДНОВЛЕННЯ економіка почне хіба що після того, як скине ярмо зажертої до неймовірності корупційної єврейсько-москальської влади !!!
На чолі з головним офшорником !!!
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