EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  1267  12
Материалы по теме:
Все про:Антитеррористическая операция (16515) потери (953) Авдеевка (1461)

 В Авдеевке под обстрелом погиб украинский воин, - штаб

Защитник погиб, выполняя боевую задачу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

На данном направлении противник применял 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в зоне АТО погиб один воин, 3 - ранены, противник 46 раз открывал огонь, - штаб
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Царство небесне загиблому воїну.. Найщиріші співчуття його родині.. Чи висловить Петро свої співчуття? Чи здатен він подивитися в очі рідні загиблого під час його великоднього перемир'я з забороною на вогонь у відповідь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не-еее. Это событие негативное. А им всем нужно появляться только на положительном фоне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Воно, як сiрко буде беньками лупать, перед рiдними, й казати шось нудотне. Нiчо, курва мамалижна, встрiнуть тебе там хлопцi й ти позаздриш хуйловi, що з нього тiльки шкiру живцем зняли
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кляті дамбасо-рашисти, ми вам ще пригадаємо ці злочини.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"братья и сестры"Бога можете не бояться,он все прощает,а МЫ нет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ось і почалось те про що багато мудрих людей говорили на початку війни - проста статистика про воїнів які віддали своє життя за Україну. Ні прізвища воїна ні звідки він родом ні звання так і війни немає - нічого абсолютно а в той самий час бандити при владі починаючи від офшоренка панамського і закінчуючи різними фірташами бойками і ахметовими продовжують з одної сторони грабувати а з іншої продавати Україну використовуючи в тому числі і війну не називаючи її війною і їм глибоко наплювати на те що цей "бізнес" вони роблять на крові ось таких вбитих воїнів яких вони перетворили в простих статистів. До чого ми докотимось українці??? Вічна пам'ять тобі КОЗАЧЕ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда финны оборонялись от кацапов,вся страна стала на защиту. Мы же...Каждый день отдаем чью-то жизнь. И это не наработка для мира.Это просто убийства.Бессмысленные и никому ненужные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плохо уговариваем и взываем к разуму. Четвертый год балаболим, балаболим. И да, балабольство - наша военная доктрина шоколадного полководца, прописанная на сайте СНБО, она же парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мой комментарий на новости об одном погибшем и троих раненых был удалён.
Но, я его снова продублирую, так как ничего он не содержит такого, что я сам выдумал, а не "Факты" об этом написали.
"Факты" написали о том, как европейские "партнёры" уже давно обошли санкции против России, и эти санкции существуют только на бумаге.
http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170105-yevropejski-kompaniyi-obhodyat-sanktsiyi-proty-rosiyi-5-sposobiv/

Статью я привёл в противовес разговорам о том, что мы не нарушаем минские договорённости в ответ на "провокационные" обстрелы, и это служит основой для продления санкций против России, которая вот-вот... - ну, и т.д.
То есть, я лишь обратил внимание на то, что ЕС продлевает то, что уже не работает, и об этом написано в статьях в европейской прессе, со ссылкой на которые "Факты" составили свою статью на эту тему.
Этот комментарий тоже будет удалён?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
при владі починаючи від офшоренка панамського...

========================================

Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися україномовні поребрiкi з ФСБ РФ. З самого ранку тролі з вулиці Савушкіна, яка знаходиться в Банд-Петербурзі вкидають на цей ресурс лайно за 11 руб. 80 коп. i проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Он войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства вышла на Правительственный уровень. По требованию патриотов Украины Правительство приняло решение прекратить торговлю на крови с оккупированной пророссийскими бандитами и наркоманами частью украинского Донбасса.
Главе государства в трудное время российской военной агрессии на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели. При его каденции было создано НАБУ во главе с некоррумпированным и принципиальным руководителем - Артемом Сытником.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны украинских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров и партии «Матькивщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Авдеевке под обстрелом погиб украинский воин, - штаб
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти