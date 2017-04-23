 В Авдеевке под обстрелом погиб украинский воин, - штаб

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

На данном направлении противник применял 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.