 В Авдеевке под обстрелом погиб украинский воин, - штаб

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
На данном направлении противник применял 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Но, я его снова продублирую, так как ничего он не содержит такого, что я сам выдумал, а не "Факты" об этом написали.
"Факты" написали о том, как европейские "партнёры" уже давно обошли санкции против России, и эти санкции существуют только на бумаге.
http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170105-yevropejski-kompaniyi-obhodyat-sanktsiyi-proty-rosiyi-5-sposobiv/
Статью я привёл в противовес разговорам о том, что мы не нарушаем минские договорённости в ответ на "провокационные" обстрелы, и это служит основой для продления санкций против России, которая вот-вот... - ну, и т.д.
То есть, я лишь обратил внимание на то, что ЕС продлевает то, что уже не работает, и об этом написано в статьях в европейской прессе, со ссылкой на которые "Факты" составили свою статью на эту тему.
Этот комментарий тоже будет удалён?
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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися україномовні поребрiкi з ФСБ РФ. З самого ранку тролі з вулиці Савушкіна, яка знаходиться в Банд-Петербурзі вкидають на цей ресурс лайно за 11 руб. 80 коп. i проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Он войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства вышла на Правительственный уровень. По требованию патриотов Украины Правительство приняло решение прекратить торговлю на крови с оккупированной пророссийскими бандитами и наркоманами частью украинского Донбасса.
Главе государства в трудное время российской военной агрессии на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели. При его каденции было создано НАБУ во главе с некоррумпированным и принципиальным руководителем - Артемом Сытником.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны украинских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров и партии «Матькивщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
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