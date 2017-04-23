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 Политика Украины
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Все про:погода (2428) ГСЧС (961)

 Непогода в Украине: Более 70 населенных пунктов в трех областях остаются обесточенными, - ГСЧС

В Украине из-за непогоды (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с) обесточенным остается 71 населенный пункт.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 23 апреля остается обесточенным 71 населенный пункт в трех областях, а именно: Одесской - 54 н.п., Днепропетровской - 16 н.п., Харьковской - 1н.п. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", - сказано в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 3 тысячи 133 человека и 812 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 284 единицы техники и 921 человек личного состава.

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Головне, що Авдіївський коксохім з електрикою, інші переб'ються.
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чому так, як про знеструмлені населені пункти Українни - такгамузом, як про гАвдіївку - так окремим пунктом.
перед ахметкою звітують?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНепогода в Украине: Более 70 населенных пунктов в трех областях остаются обесточенными, - ГСЧС
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