 Непогода в Украине: Более 70 населенных пунктов в трех областях остаются обесточенными, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов 23 апреля остается обесточенным 71 населенный пункт в трех областях, а именно: Одесской - 54 н.п., Днепропетровской - 16 н.п., Харьковской - 1н.п. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", - сказано в сообщении.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 3 тысячи 133 человека и 812 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 284 единицы техники и 921 человек личного состава.
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перед ахметкою звітують?
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http://antikor.com.ua/articles/164123-vechno_otdyhajushchaja_nevestka_i_bogatye_synovjja_-_semjja_gontarevyh_prodolhaet_udivljatj
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