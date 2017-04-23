EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 За рубежом
  10395  175
Все про:Австралия (231) КНДР (184) угрозы (542) ядерное оружие (467)

 КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом

Северная Корея пригрозила Австралии ядерным оружием, если та продолжит "слепо и рьяно подчиняться требованиям США".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, северокорейское государственное новостное агентство KCNA обнародовало заявление пресс-секретаря МИД КНДР, угрожающего министру иностранных дел Австралии Джули Бишоп, после того, как она сказала, что Австралия продолжит санкции против Северной Кореи.

В заявлении северокорейского МИД также шла речь о "потоке грязи против КНДР, которая просто защищается". В сообщении было сказано, что, если Австралия продолжит линию США "по изоляции и удушению КНДР", это будет самоубийственным шагом вступления в зону действия ядерного оружия КНДР.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это уже третий состав за сегодня. Что-то там на границе наклевывается", - РФ перебрасывает войска на границу с Северной Кореей. ВИДЕО

На прошлой неделе Бишоп в интервью ABC сказала, что северокорейская ядерная программа является "серьезной угрозой Австралии", которая должна быть остановлена международным сообществом. Также Бишоп не исключила возможности введения санкций против КНДР.

Ранее сообщалось, что США направили к Корейскому полуострову группу военных кораблей, а также провели встречи с руководством Китая с целью оказания давления на правительство Северной Кореи для того, чтобы эта страна оказалась от разработки и применения ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает на влияние Китая в решении данной проблемы, поскольку Северная Корея экономически зависит от КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не хочу телеграфировать о том, что я делаю или то, о чем я думаю", - Трамп о своих намерениях в отношении КНДР



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Вы поддерживаете войну и убийства ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ващет лет 40 назад я тщательно изучал даже жизнь при Хафезе Асаде не ток Каддаффи..и прочих ШАКАЛАХ.. Фиделях Кастрированных..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Каддаффи сумел обьединить все враждующие племена , построил современные города и сделал богатыми нищее население Ливии .
 показать весь комментарий
Ответить
 
и что там изучать? одна группа населения живет хорошо, другая, смотря на них, или завидует или просто ножи точит. Все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот же страна шизанутая. Зря что ли Парашка с ней дружит. Что в одной , что в другой неадекваты у власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
парашка їх зробила такими. СССР робив КНДР, а США Південну Корею, і як завжди, показово вийшло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совсем Ким Член вЫнь сдурел,как его ракета в Австралию долететь сможет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лєгко - їй кривизна земної поверхні не заважає ...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы хотели сказать, что по дороге может зацепить пару звездочек на кремле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
воробьев наловят, упряжку с бонбой им на шеи повесят и покажут в какую сторону лететь
 показать весь комментарий
Ответить
 
От умна людина, а то вище казали, що вони горобців поїли. Бач, я теж їм доводив, що з них зброї наробили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
боевые воробьи замерли в пусковых шахтах севкореи и ждут своего часа))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Паралельно... згадався австралійський фільм "Таємне місто".
Там реально Китая бояться, про КНДР ще не згадували.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Привет , Ринат ! Что -то мне чуйка подсказывает , что эта КНДР и есть та Библейская Гога и Магога КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом - Цензор.НЕТ 1888
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трампу не будет необходимости применять ядерное оружие.Точечные удары "крылатыми ракетами" поразят все "ядерные точки" КНДР и сделают ялдерное оружие непригодным.Ещё вариант-захват этих "точек" специальными силами.Как бы Сев.Корея не наращивала войска живой силой,именно техническое обеспечение играет решающую роль.А с отличной современной техникой даже небольшая,хорошо подготовленная боевая группа спецназа может сделать чудеса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стратегия глобального удара как раз и не предусматривает использование ядерного оружия - ТЫЦ
Ядерное нападение, это вчерашний день.
КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом - Цензор.НЕТ 7212
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот дебилёнок повышенной упитанности ставит свою страну в опасность реальной войны.Там Сев. Корее делать будет нечего :одна массированная бомбёжка и всё-нема последнего острова "военного коммунизма"...Но тогда ,расправившись с КНДР запад ,начавший уже войну,не постесняется продолжения-военного нажима или открытого боя с ВС РФ (бить так всех недонаполеончиков).Вовка Кремлёвский должен это знать-то есть,или он помогает КНДР и разделяет его участь по полной,или тормозит за все узды толстого корейского идиотика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
он совсем не идиот, а умный и расчетливый, хитрый и наглый, образованный и осторожный царь КНДР...Кимы железной хваткой держат власть и передают ее по наследству....Ыну до идиота еще далеко....
 показать весь комментарий
Ответить
 
И ничего он не повышеной упитанности. Просто мужчина в теле, тока щёки большие...Защекан вобщем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та хули там базарить,узккожопые вкрай потеряли страх,один точечный удар по свинопапке и все стадо застынет в ступоре,а вот потом уже мальчиков налево,девочек на право.И предоставить эту роль южным корейцам,у них свои счеты с голодранцами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все, за что берутца кацапы, превращаетца в гавно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шутка юмора.
кацаПсины сняли фильм "майор" но к показу на РАБссии Запрещен.Решил посмотреть в Ютубе.ужОс.реально кацаПсины КОНЦЛАГЕРЬ...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А ты что украинец?Кацап из Энгельса(сам писал)Вчи украинску мову.я больше тебя знаю не живя в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То что ты пишешь о кацапах сам являясь кацапом и здесь таких Абсолютное большинство.ведь существует украинский язык(государственный)Правильно написал Скрипка что кацап не способен выучить язык и таким место в гетто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да там ужасс, этот Ким Чин Ин получил власть от отца по наследству, такого же деспота, так гнобят народ что те дрожат при его виде и в ноги падают, со стороны может показаться, что они его так уважают, но на самом деле- бешенный страх. У них запрещено его имя вслух произносить, иначе тюрьма или расстрел, религия запрещена, преследуют верующих. Просто ублюдок захватил влась, террорист настоящий, который держит за горло жертву и угрожает ядерным оружием всем. А сам жирует, когда все с голоду мрут..и параша его поддерживает....то скажи кто твой друг, скажу кто ты...одного поля ягоды...все мрази друг друга поддерживают..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
его имя произносить разрешено, но только со всеми подобающими официальными титулами...иначе репрессии и обвинения всей семье...жутко..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
король Перадора, высокий повелитель Бергамора, Марралора и Парлота, властелин Лансингтона, Нижних Мхов и Трёх Мостов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Высший Руководитель КНДР,
Руководитель партии, армии и народа,
Новая звезда,
Блистательный товарищ,
«Гений среди гениев» в военной стратегии,
Маршал КНДР
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Товарищ Высший Руководитель КНДР, Руководитель партии, армии и народа, Новая звезда,
Блистательный товарищ, «Гений среди гениев» в военной стратегии, Маршал КНДР, Вам на голову кирпич ле....тел!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть мнения шо Австралии совсем не существует-это оконечность
Антарктиды.Там даже забор через всю Австралию,шоб не ходили в Антарктиду(кРаю земли)
А вобще Земля плоская.Из Сантьяго до Сиднея нет прямых авиарейсов.(далеко по
краю Земли лететь)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотрел я ролики пропагандистские из КНДР-можно реально помереть от смеха. Может они на это рассчитывают в борьбе с мировым империализмом?😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
это понты для внутреннего пользования. Ын учился на Западе, кажись в Великобритании и он в курсе разницы в уровнях технического и социального развития. Просто ему реально по-приколу игратся в боха перед запугаными лохами. Любые его фантазии выполняются в меру технологических возможностей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я конечно злобный кацап и все такое, но ЫН пусть свои ракеты научит летать на приличные расстояния, прежде чем австралиям грозить

или сто тыщ корейцев с дыхательными трубками протащат бомбу по дну океана ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они то может и протащат её по дну океана. Но сбросить её все равно надо будет сверху!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага и взорвут в Джордж - Тауне, вот это, будет местным разговоров... на неделю
 показать весь комментарий
Ответить
 
главное, чтобы корейцы сами считали это возможным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если сделать огромную надувную бомбу и наполнить ее водородом, то, при попутном ветре, она до Австралии таки долетит. Осталось установить на нее радиовзрыватель и можно на любом детекторе лжи подтвердить, что Северная Корея угрожает Австралии реальной водородной бомбой, реально способной до нее долететь и реально взорваться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Авианосная ударная группа ВМС США начала учения вблизи КНДР

КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом....... :D

РФ и КНДР дружба мазгами навсегда.
РФ в ответ на удар США по Сирии - давайте ударим Градом по фошиздам в Украине....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Следующие, кому они будут угрожать - Новая Зеландия, Великобритания, Западноевропейские страны и Аргентина. Вот, мол куда могут долететь чучхейские ракеты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Немного позитива. :p

КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом - Цензор.НЕТ 4518
 показать весь комментарий
Ответить
 
бешеный пес кусает всех подряд без разбора..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот эти заявы-это результат деятельности,а вернее ,бездеятельности Трампа...поугрожать и не сделать НИЧЕГО-это только придает уверенности гопнику....нету ,мол,у вас методов против солнцеподобного Ына....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-"мы не банда . мы страна" северокрейская народная мудрость
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну пока только одна стране в мире применяла ядерное оружие противмирного населения .
 показать весь комментарий
Ответить
 
1954 год Тоцкий ядерный полигон..сколько тогда кацаб Жуков облучил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эти две бомбы остановили 2 мировую войну и показали, кто лидер в гонке вооружений....к слову - в Берлин армия Сталина ехала на надежном американском автомобильном ленд-лизе и русских повозках с лошадьми.... у Америки к тому времени конной тяги уже не было)))..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поправка: - проти озвірілого агресора. Амери спарведливо розсудили що краще покласти 100 тищ японців, ніж 10 000 своїх солдат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда советская авиация сбросила на Кёнигсберг количество бомб в тротиловом эквиваленте не менее, чем хиросимская "Худышка", там было мирное население? Была война и была военная необходимость. Точно так же и американцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А еще Люксембург называл тебя желтым земляным червяком!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отвлекают внимание. На самом деле северокорейский кацманаффт заложил атомную бомбу 100500 килотонн тротила на само Солнце, и на обратном пути провел провода от этой бомбы прямо к красной кнопке в чемодане Ына. Потому и ночью летал - чтоб никто не увидел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щекатый жжёт! Кацапы угомоните своего стратегического партнера!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
иня може ще погрожувати марсіянам
туди теж його ракети не долетять
 показать весь комментарий
Ответить
 
жду сюжета по севкорТВ о том что австралия и америка уже стерта с лица земли. после полета на солнце эта деза будет просто детской шалостью
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тільки австралія
бо без образу такого ворога, як сша, буде важко тримати піпл у покорі
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угрожать безобидной Австралии, где кенгуру слепо подчиняются требованиям Вашингтона ...
Как бы в ответ от аборигенов не прилетел австралийский бумеранг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это намек: дайте нам кенгурятины, а то так кушать хоцца, что аж "в ядерный пепел"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ын - это путлер в миниатюре
то же жлобство, тот же блеф, та же тупая агрессивность
на Ыне кремль проверяет сою тактику - но Штаты тоже прекрасно владеют ситуацией и отрабатывают на Ыне завтрашний разговор с путлером
Китай пока вынесен за скобки и, надо сказать, это позиция вполне комфортна для Пекина
 показать весь комментарий
Ответить
 
Омериканцы поджарят на медленном огне барбекю из кацаПсинов.остальные сами с дуба рухнут что ссср дохляк
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКНДР пригрозила Австралии ядерным ударом
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти