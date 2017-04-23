 КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, северокорейское государственное новостное агентство KCNA обнародовало заявление пресс-секретаря МИД КНДР, угрожающего министру иностранных дел Австралии Джули Бишоп, после того, как она сказала, что Австралия продолжит санкции против Северной Кореи.
В заявлении северокорейского МИД также шла речь о "потоке грязи против КНДР, которая просто защищается". В сообщении было сказано, что, если Австралия продолжит линию США "по изоляции и удушению КНДР", это будет самоубийственным шагом вступления в зону действия ядерного оружия КНДР.
На прошлой неделе Бишоп в интервью ABC сказала, что северокорейская ядерная программа является "серьезной угрозой Австралии", которая должна быть остановлена международным сообществом. Также Бишоп не исключила возможности введения санкций против КНДР.
Ранее сообщалось, что США направили к Корейскому полуострову группу военных кораблей, а также провели встречи с руководством Китая с целью оказания давления на правительство Северной Кореи для того, чтобы эта страна оказалась от разработки и применения ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает на влияние Китая в решении данной проблемы, поскольку Северная Корея экономически зависит от КНР.
10395 175
"Ядерная война может начаться в любой момент", - постпред КНДР при ООН(254)
Чеченские власти публично угрожают российским журналистам: "Шайтаны ответят"(83)
Существует ощущение, что конфликт между США и КНДР может вспыхнуть в любой момент, - глава МИД Китая(245)
Северная Корея пригрозила атакой на военные базы США и Сеул(312)
Північнокорейський шантаж світовою війною(0)
США отправили авианосную ударную группу к берегам Северной Кореи(424)
Украина отреагирует на угрозы организаторов Евровидения об исключении, - Гройсман(201)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там реально Китая бояться, про КНДР ще не згадували.
Ответить
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1587004.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ядерное нападение, это вчерашний день.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
кацаПсины сняли фильм "майор" но к показу на РАБссии Запрещен.Решил посмотреть в Ютубе.ужОс.реально кацаПсины КОНЦЛАГЕРЬ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Руководитель партии, армии и народа,
Новая звезда,
Блистательный товарищ,
«Гений среди гениев» в военной стратегии,
Маршал КНДР
Ответить
Блистательный товарищ, «Гений среди гениев» в военной стратегии, Маршал КНДР, Вам на голову кирпич ле....тел!
Ответить
Антарктиды.Там даже забор через всю Австралию,шоб не ходили в Антарктиду(кРаю земли)
А вобще Земля плоская.Из Сантьяго до Сиднея нет прямых авиарейсов.(далеко по
краю Земли лететь)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
или сто тыщ корейцев с дыхательными трубками протащат бомбу по дну океана ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом....... :D
РФ и КНДР дружба мазгами навсегда.
РФ в ответ на удар США по Сирии - давайте ударим Градом по фошиздам в Украине....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
атомную бомбу100500 килотонн тротила на само Солнце, и на обратном пути провел провода от этой бомбы прямо к красной кнопке в чемодане Ына. Потому и ночью летал - чтоб никто не увидел.
Ответить
Ответить
Ответить
туди теж його ракети не долетять
Ответить
Ответить
бо без образу такого ворога, як сша, буде важко тримати піпл у покорі
Ответить
Ответить
Как бы в ответ от аборигенов не прилетел австралийский бумеранг.
Ответить
Ответить
то же жлобство, тот же блеф, та же тупая агрессивность
на Ыне кремль проверяет сою тактику - но Штаты тоже прекрасно владеют ситуацией и отрабатывают на Ыне завтрашний разговор с путлером
Китай пока вынесен за скобки и, надо сказать, это позиция вполне комфортна для Пекина
Ответить
Ответить
Ответить