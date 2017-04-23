 Фейгин: отказ Кремля исполнять решение суда ООН по Меджлису предсказуем

Российский адвокат Марк Фейгин называет предсказуемым и циничным отказ Кремля выполнять требование Международного суда ООН в Гааге отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму, передает Цензор.НЕТ. Об этом Фейгин написал в Твиттере.
"То, что Кремль, вопреки решению Международного суда о временных мерах, отказывается отменить запрет Меджлиса крымских татар предсказуемо и цинично", - написал он.
Российский Адвокат Марк Фейгин защищает интересы крымских татар в резонансных делах о политрепрессиях, в частности - национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в деле против ФСБ о запрете Джемилеву въезда на территорию Крыма. Адвокат также представляет интересы замглавы Меджлиса Ильми Умерова, которого российские власти в Крыму судят за "сепаратизм", и украинского журналиста Романа Сущенко.
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На российском телевидении работают циничные журналисты, которые на самом деле не являются идейными и не верят в то, что говорят.
Такое мнение высказала российская журналистка Елена Рыковцева в интервью Обозревателю.
"Никто из них не верит, это абсолютные конъюнктурщики", - говорит она.
По словам Рыковцевой, если человек действительно на 100% любит Путина, то его не возьмут работать на федеральный канал: "Им не нужны идейные". Она считает, что на российские телеканалы сейчас берут тех, кто при каких-то кардинальных изменениях смог бы говорить все наоборот. "При смене власти сотрудники федеральных каналов не просто сделают то, что от них потребуют, но и побегут впереди паровоза, они первыми объявят о возвращении Крыма в Украину", - считает Рыковцева.
В качестве примера она вспомнила, как Дмитрий Киселев ранее был либеральным журналистом и давал зрителям объективную картину мира: "Посмотрите, в какое чудовище он превратился сейчас". Журналистка полагает, что у Киселева не поменялись взгляды, а он просто относится к этому как к работе.
В то же время самым топ-пропагандистом Рыковцева назвала Владимира Соловьева: "Кремлевскую позицию подает доходчиво и грамотно с точки зрения эффектности и эффективности".
Напомним, не так давно появилась информация, что кремлевским пропагандистам могут поручить изменение повестки дня. Якобы они должны будут переключиться на внутренние проблемы страны. При этом журналист Владимир Кара-Мурза-старший спрогнозировал провал пропагандистам с их новой стратегией.
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Le Pen in occupied Sevastopol, 2013
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