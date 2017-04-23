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 Политика Украины
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Все про:Кремль (460) Крым (19567) Меджлис (699) крымские татары (1442) Фейгин (401) Международный суд ООН (43)

 Фейгин: отказ Кремля исполнять решение суда ООН по Меджлису предсказуем

Адвокат назвал это циничным и предсказуемым.

Российский адвокат Марк Фейгин называет предсказуемым и циничным отказ Кремля выполнять требование Международного суда ООН в Гааге отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму, передает Цензор.НЕТ. Об этом Фейгин написал в Твиттере.

"То, что Кремль, вопреки решению Международного суда о временных мерах, отказывается отменить запрет Меджлиса крымских татар предсказуемо и цинично", - написал он.

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Российский Адвокат Марк Фейгин защищает интересы крымских татар в резонансных делах о политрепрессиях, в частности - национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в деле против ФСБ о запрете Джемилеву въезда на территорию Крыма. Адвокат также представляет интересы замглавы Меджлиса Ильми Умерова, которого российские власти в Крыму судят за "сепаратизм", и украинского журналиста Романа Сущенко.
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Фейгин ничего нового не сказал, все и так это знали. Другое дело, что за отказ исполнять решения суда усилят санкции, что тоже хорошо.
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Да они уже "юристом" каким- то свою мысль озвучили: "Мы зарегистрируем ООО "Меджлис", и они ещё 5 лет разбираться будут. Или пускай Джамилев сам приедет". Наплевав на старые договора о границах раша будет исполнять предписания ООН? Смешно...
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Просто Фейгину надо побольше бывать в Крыму

Постройка мечети в Симферополе

Фейгин: отказ Кремля исполнять решение суда ООН по Меджлису предсказуем - Цензор.НЕТ 667
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ты просто путаешь Мечеть и Меджлис.Фейгин уж поболее твоего разбирается в том о чем говорит.Потому он знаменитый адвокат,а ты унылое кацапское говно ,которое сейчас улетит в спам.Или ты думаешь что мы тебя говнотроля слушать будем???
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У этого знаменитого адвоката клиентам меньше двадцатки не дают!
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В СССР тоже для показу "уважали" все народы, фестивали-концерты всякие. А на деле - истерические приступы русского шовинизма на всех уровнях.
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Что там говорить, если мусульманы даже между собой враждуют как сунниты и шииты...
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Настало время СТАВИТЬ ВОПРОС о лишении в ООН право голоса Исключить агрессора из СОВБЕЗА ООН как это было когда исключили из ЛИГИ НАЦИЙ за окупацию Финляндии
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там настільки всі повязані корупцією з путіном, що швидше ООН розпустять, але щоб їх не вивели на чисту воду
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Вот и результат громких криков Пэрэмога, Пэрэмога, Все прекрасно понимают, что Россия сбила гражданский борт над Донбассом, ну и что. А решение суда ООН не более, чем бумага, решение которой не стоит больше, чем она сама. Торгаш со свои политико дипломатическим освобожденгием может только водку жрать и карманы набивать
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кремлядь, выставляет вне правового поля, это хорошо, мочить, будут как животных
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меджелис в россии запрещен так что постановка вопроса просто в корне не верна, назавите по другому сообщество татар тогда и ждите результатов
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Руководство Меджлиса ( или другое название ) все равно не захочет официальной регистрации . В Украине Меджлис не зарегистрирован .
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тролям на этой ветке только хер защеку.все теже унылые питоры из ольгино.а для остальных- Санкции трогать не будем.ТО что они последуют понятно и без того.Какие??? А зачем гадать.Поживем-увидим.Тут другое---"если государство не придерживается своих обязательств и если ему на это указывает Международный суд ООН, то это государство выходит из клуба нормальных государств и входит в клуб государств-парий» с таким государством уже никто не будет на паритетных основах вести никаких переговоров." Это изоляция,которую не приемлет олигархат говностана.А стало быть из -кого то скоро начнут выдавливать ботокс.
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Первыми сообщат о возвращении Крыма Украине: в РФ раскрыли секрет работы пропагандистов РФ

На российском телевидении работают циничные журналисты, которые на самом деле не являются идейными и не верят в то, что говорят.

Такое мнение высказала российская журналистка Елена Рыковцева в интервью Обозревателю.

"Никто из них не верит, это абсолютные конъюнктурщики", - говорит она.

По словам Рыковцевой, если человек действительно на 100% любит Путина, то его не возьмут работать на федеральный канал: "Им не нужны идейные". Она считает, что на российские телеканалы сейчас берут тех, кто при каких-то кардинальных изменениях смог бы говорить все наоборот. "При смене власти сотрудники федеральных каналов не просто сделают то, что от них потребуют, но и побегут впереди паровоза, они первыми объявят о возвращении Крыма в Украину", - считает Рыковцева.

В качестве примера она вспомнила, как Дмитрий Киселев ранее был либеральным журналистом и давал зрителям объективную картину мира: "Посмотрите, в какое чудовище он превратился сейчас". Журналистка полагает, что у Киселева не поменялись взгляды, а он просто относится к этому как к работе.

В то же время самым топ-пропагандистом Рыковцева назвала Владимира Соловьева: "Кремлевскую позицию подает доходчиво и грамотно с точки зрения эффектности и эффективности".

Напомним, не так давно появилась информация, что кремлевским пропагандистам могут поручить изменение повестки дня. Якобы они должны будут переключиться на внутренние проблемы страны. При этом журналист Владимир Кара-Мурза-старший спрогнозировал провал пропагандистам с их новой стратегией.
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Французская националистка.. ага.. щаз
Le Pen in occupied Sevastopol, 2013

Фейгин: отказ Кремля исполнять решение суда ООН по Меджлису предсказуем - Цензор.НЕТ 5717
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФейгин: отказ Кремля исполнять решение суда ООН по Меджлису предсказуем
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