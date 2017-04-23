 В Крыму за три месяца четверо подростков совершили самоубийство, – СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Аргументы недели - Крым", ссылаясь на обращение подконтрольного Кремлю директора крымского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Андрея Архангельского директорам территориальных Центров, которое оказалось в распоряжении редакции.
"Основными причинами суицидальных попыток несовершеннолетних являлись конфликтные взаимоотношения в семье", - говорится в документе.
Согласно документу, директорам территориальных Центров поручили принять меры по вопросам раннего выявления подростков "группы риска", организовать профилактическую работу и обеспечить включение в состав школьных психологических служб специалистов по социальной работе Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи.
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http://westnews.com.ua/vrazhayuchi-skulpturi-yak-na-rivnenshhini-unikayut-virubki-derev-foto/
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Красиво..
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какая причина?
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и именно у нас подростки вешаются, стало быть? - вот тут ошибочка, подростки вешаются у интервента контролирующего территорию дефакто, он сейчас в ответе за все гуманитарные вопросы, в том числе за детскую смертность.
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**
Четвертый год подряд один приятель,
Не спит, не ест, ругает все подряд
Четвертый год в его просторной хате
Живет гостей непрошенных отряд.
Он их клеймил всегда последними словами,
Пять раз на дню рыдая в службе новостей.
По выходным он ездил жаловаться маме
На этих гадостных, непрошенных гостей.
Такая жизнь была обидна и несладка.
С утра до вечера один страстей накал.
Но, по ночам мой друг гостей кормил украдкой.
И регулярно чем-то с ними торговал.
А гости наглые жирели понемногу.
Их поят, кормят - и чего не жировать?
Вот как-то раз, ему сказали строго -
Купи-ка, друг, по шире нам кровать!
Для убеждения, с улыбочкой нахальной,
Фингал поставили и плюнули в лицо.
И прописались навсегда. Официально.
Мол, тут давно живем, в конце концов....(полностью басня: Гости-оккупанты )
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говнище позорище и дно
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