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Все про:КНДР (184) США (12418) учения (1677) Корея (24)

 Авианосная ударная группа ВМС США начала учения вблизи КНДР

Авианосная ударная группа американского флота приступила к учениям вблизи берегов Корейского полуострова. В состав группы входит атомный авианосец USS Carl Vinson.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun.

Вместе с группой США в учениях участвуют корабли японских ВМС.

Издание отмечает, что целью учений будет оказание давления на Северную Корею в условиях продолжающихся испытаний баллистических ракет КНДР. Кроме того, американские и японские моряки должны отработать свое взаимодействие.

Маневры, участие в которых примут два японских эсминца Ashigara и Samidare, продлятся от трех до пяти дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ядерная война может начаться в любой момент", - постпред КНДР при ООН

Об отправке авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова стало известно 9 апреля. Власти КНДР действия Вашингтона расценили как провокацию и пообещали дать на нее "жесткий ответ".

Позднее, 14 апреля, стало известно, что США рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Северной Корее в случае, если Пхеньян вновь проведет ядерные испытания. В то же время, по информации Reuters, приоритетными методами воздействия на КНДР Белый дом по-прежнему считает дипломатические, а не силовые.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это уже третий состав за сегодня. Что-то там на границе наклевывается", - РФ перебрасывает войска на границу с Северной Кореей. ВИДЕО




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Из Пхеньяна раздаётси вопль пухлого кима и ласто пл Северной Кореи шумя аки субмарины времён первой мировой пошли в море
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А в качестве тренировки могли бы уничтожить КНДР.
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https://www.youtube.com/watch?v=SP0QQssZ_Lg
https://www.youtube.com/watch?v=SP0QQssZ_Lg
Вот ким и имеет 10 головок ЯО и 20 МБР доставки . Да , несовременные , но боевые .

с ним ВЕСЬ Мир и панькается! . И штаты танцуют танго ...
А, что Украина ,
Профукала в 1994 году 2 356 (две тысячи триста пятьдесят шесть) тактических зарядов ЯО .
И результат на карте государства в 1917 ..
Прав оказался Дедушка ПАНАС !

Авианосная ударная группа ВМС США начала учения вблизи КНДР - Цензор.НЕТ 3532
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ВОТ ВОПРОС: какие ТАКТИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ ЗАРЯДЫ профукала Украина?
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ті, які перебували на озброєнні СА на території України і рішення про застосування яких у випадку війни приймається на рівні командира дивізії. Не плутати із стратегічними ЯЗ, тротиловий еквівалент тактичних ЯЗ не перевищує кількох кілотон.
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Только не было их столько - я вот что хотел сказать! Несколько килотонн - это, скажем, снаряды для "Пионов". Было в Украине (43 РА) в основном - Р-12, Р-14, УР-100, "Пионеры", ну, и Побужское - но то все стратегическое! Да, забыл - крылатка - Х-22НА.
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Не дратували б вони тих придурків................. А то так і до третьої світової - недалеко.....
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Когда постоянно прятать голову в песок тебя рано или поздно обязательно вы*бут в сраку. Ну как Рашка Украину сейчас...
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Сынок,ты мабуть на нуле был?Вот закрой грязную свою пасть и молчи,или на "миротворец" отправлю,скот!
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А хто за них заступитися, щоб світова війна почалася?
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Китай...благодаря Китаю этот режим Ынов и держится...Китай их основной торговый партнер....
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а ты думаешь с Китаем не договорились?если будут удары Китай тоже подключится ибо держать под боком умолишенных ни кто не хочет
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а Китай уже подключился...поэтому никаких ударов и не последовало...этот очередной Ын ракету то запустил,после всех предупреждений..да,она взорвалась на старте-но все таки пуск то был...а в ответ-учения...
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Оборот Китаю з США в рази перевершує оборот з КНДР, так що Китай вибере? Повну розруху своїх територій від ядерних ударів США або поставить хрест на КНДР і буде з об'єднаною Кореєю торгувати?
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вот поэтому никаких ударов и не будет....Китай содержит режим Ынов и прекрасно с ними торгует...и вот зачем Китаю нужна войнушка под боком?про мгновенную победу можно вещать сколько угодно-только мгновенно можно побеждать в инете...в реальности это немного сложней...вот тот же ИГИЛ взять..ВСЕ против ИГИЛ...а он еще держится...Мосул уже полгода берут...и это все при полном преимуществе в воздухе...фанатики в Игиле.....вот такие же как и в КНДР....уверен,там считают США-корнем всех зол...пропаганда свое дело делает...
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Торгує поки цей режим поводиться смирно, а коли він почав Австралії ядерними ударами загрожувати, ніхто з думкою Китаю вважатися не буде. І Китай нікуди встрявать не буде також, ось побачите. Розчавлять цих ідіотів двуми залпами крилатих ракет, на тому все і закінчитися.
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этот режим Ынов враг,в первую очередь-Южной Кореи и Японии...а у Китая территориальные споры с Японией и Южной Кореей...а враг моего врага....короче-ударов нет?нет....об чем спор?КНДР это не разорванная Сирия...сдохнуть то они могут,но вреда нанесут-мама не горюй...например,снесут Сеул...его вполне можно достать из арты..да,древней арты-только снаряд не ракета-его перехватить не получится..и уж в миллионый Сеул как то попасть смогут..это же и есть военная доктрина КНДР-не победить ,а нанести невосполнимый ущерб...и амеры это понимают...вот поэтому нет ударов,а есть УЧЕНИЯ....
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Так придурки самі почнуть війну і без них.

До основанья, а затем...(с)
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Для світової війни треба рівних противників.
В даному випадку можлива хіба-що каральна операція.
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Варто комусь першому застосувати атомну зброю.............. А там почнеться.............
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У Ина немає засобів доставки. А його атомні бомби розміром з залізничний вагон.
Спроба щось підірвати - для нього швидкий кінець.
Так кацапи привезли йому якісь старі совкові ракети, що власне і викликало певну увагу з боку США.
Поставлять по єсмінцю з кожного боку півострова і будуть збивати все що літає
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что такое ядерное оружие ? это не какая то абстракция . это вполне реальные боеголовки и надежные !!!!! средства их доставки . теперь вопрос что из этого есть у Сев. Кореи и в каком количестве ?
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ага... апять кратели и каральные аперации... от клоуны как вы такие фразы подбераете
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для того что бы война стала мировой необходимо большое количество участников как с одной так и с другой стороны . если с желающими выбомбить придурков все понятно . это США . Япония и Ю. Корея . то кто войдет в противоположный лагерь ? Ын и его виртуальный друг ? Китаю за него вписываться неохота . они там бабки зарабатывают а не херней страдают . Московия ? да Путин бы с большой охотой свой пятак всунул бы но у него силенок на Донбасс и Сирию впритык хватает где уж тут третий фронт открывать . поэтому даже если амеры захотят переколотить всю посуду в Пхеньяне то это будет избиение младенцев . примерно тоже самое что было с Ираком и Саддамом . в любом случае на мировой конфликт эта экзекуция не потянет
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Да не очень то корейцы и боятся . могут так шарахнуть шо небоскрёбов в сша волна дойдёт .
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Пока до них волна дойдет у корейцев некого будет спасать да и некому. Если бы не боялись то не угрожали бы. Бояться надо того кто не грозит а делает.
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поэтому надо США первыми шарахнуть,что-бы не было чем шарахнуть северным идиотам
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Может они и могут на на данный момент от них только неприятный запах - реакция на испуг. так же как и у хуйла после томагавков в Сирии.
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Третья мировая начнётся когда придурки полностью захватят землю.
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один предсказатель уже назвал дату третьей мировой,13 мая этого года
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Один предсказатель переводит Казахстан на латынь и запрещает носить бороды потому что на большее не хватает скудного комуняцкого умишки.
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я не про этого предсказателя,тот из Америки,можешь поискать в гугле
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А я про того которого и искать не надо. Говно оно не тонет и всегда на поверхности без гугла.
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Соберутся два недомерка хуйло с ху й ло и будут третью мировую делать.
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Если только Китай не подвяжется за КНДР.. то никакой третьей мировой с этого инцидента не будет.. Как только Пхеньян выстрелит и убьёт каких-либо американских солдат.. его просто сотрут в порошок
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Китай не впрягется за ына,китаю жить еще охота
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Китаю ядерна зброя кндр теж в пуй не вперлась, країна з ядерною зброєю стає неконтрольованою.
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Северные корейцы - больные животные.паРаша в миниатюре.Русские дэбилы на различных форумах еще и защищают Ына и говорят, что они идут своим путем и никого не трогают.Какой нахер свой путь?Эти зомбированные людишки не знают,что вокруг происходит со своим внутренним интернетом и пропагандонами,которые им круглые сутки вещают, что КНДР - чемпион мира по футболу, американцы умирают с голодухи, а Северная Корея самая лучша страна в мире, а все остальные им завидуют
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у сев Корей военная истерика начинается как только жратва кончается,не в первый раз северные истерят
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Дон Піська, коняка и хуйло вже пуканами вибухають?
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амеры, просто придуры, которым надо, чем то оправдать расходы на оборону. Южной Корее вообще плевать, что там на севере, спокойно работают и развивают страну.
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угу, українська влада була розумна коли відмовилась від ЯЗ та розвалила свою армію, на їх фоні амери так, дійсно дурні, бо думають - а раптом завтра в инів буде ракета, шо долетить до США.
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Кудрин, путин и ещё туча "аналитегов" кричала про ученья рф в Сирии. Дескать, выгодно и т.п. После изумительного похода недоавианосца "Кузи" он стал на 3-х годичный ремонт с каким-то миллиардным бюджетом в рублях. Трамп, как бизнесмен и республиканец, загонит рашу только гонкой вооружений и манёврами авианесущих групп...
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Не, это боевые ихтЫандры. Тока старые, виш чешуя кое где пообсыпалась!
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Как психически здоровый человек может так выглядеть? Не может.
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Умри америка детская песенка из Кореи

https://www.youtube.com/watch?v=VuVfskQSoM4

Дети из Северной Кореи поют про ядерную бомбу и то как ее сбросят на Америку

https://www.youtube.com/watch?v=rL-0EvhXorM

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Ин зараз напевне зморщився до розмірів Ху#ла😂😂😂
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40 маршалов ссср носили тоже бронежилэты включая и 5 тысяч генералов кацаПсинская армыя.. главное что победили ефрейтора Австро-угорскай Ымперии
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Да поджарте уже ему жопу. Вангую, что одного отряда штатовских морских котиков будет достаточно чтобы пройти всю КНДР и вытащить за жирную жопу "Вождя", на свет божий.
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Кстати сегодня в кацаПсинскай армии служат 3 088 генералов
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АУГ ВМС США в Японском море это не только первая линия ПРО и ПВО от непредсказуемого противника, но и первая линия нанесения удара по нему. С точки зрения военной целесообразности все верно. У Штатов здесь абсолютный приоритет. Такому поведению стоит поучиться и научиться.
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Смех-смехом, а в руках этих фанатиков ядерное оружие. Случись им только почувствовать, что их маразму пришел конец, они не задумаются над его применением. Поэтому рядышком всегда нужно иметь увесистую дубинку, чтобы шваркнуть ею по головам безумцев. А как еще вести себя с людьми, которые официально считают мертвеца своим Вечным Президентом? Это не сказка, это реальность. Кстати, второй мертвец у них официально занимает должность Высшего руководителя. А дни рождения обоих в стране являются национальными праздниками. Вот вам и 21-й век на улице. И последний штрих. Именно этих идиотов всесторонне готов поддерживать Кремль.
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У чучхе наверное уже начались преждевременные месячные
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