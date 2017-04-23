 Авианосная ударная группа ВМС США начала учения вблизи КНДР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun.
Вместе с группой США в учениях участвуют корабли японских ВМС.
Издание отмечает, что целью учений будет оказание давления на Северную Корею в условиях продолжающихся испытаний баллистических ракет КНДР. Кроме того, американские и японские моряки должны отработать свое взаимодействие.
Маневры, участие в которых примут два японских эсминца Ashigara и Samidare, продлятся от трех до пяти дней.
Об отправке авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова стало известно 9 апреля. Власти КНДР действия Вашингтона расценили как провокацию и пообещали дать на нее "жесткий ответ".
Позднее, 14 апреля, стало известно, что США рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Северной Корее в случае, если Пхеньян вновь проведет ядерные испытания. В то же время, по информации Reuters, приоритетными методами воздействия на КНДР Белый дом по-прежнему считает дипломатические, а не силовые.
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https://www.youtube.com/watch?v=SP0QQssZ_Lg
Вот ким и имеет 10 головок ЯО и 20 МБР доставки . Да , несовременные , но боевые .
с ним ВЕСЬ Мир и панькается! . И штаты танцуют танго ...
А, что Украина ,
Профукала в 1994 году 2 356 (две тысячи триста пятьдесят шесть) тактических зарядов ЯО .
И результат на карте государства в 1917 ..
Прав оказался Дедушка ПАНАС !
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До основанья, а затем...(с)
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В даному випадку можлива хіба-що каральна операція.
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Спроба щось підірвати - для нього швидкий кінець.
Так кацапи привезли йому якісь старі совкові ракети, що власне і викликало певну увагу з боку США.
Поставлять по єсмінцю з кожного боку півострова і будуть збивати все що літає
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https://www.youtube.com/watch?v=VuVfskQSoM4
Дети из Северной Кореи поют про ядерную бомбу и то как ее сбросят на Америку
https://www.youtube.com/watch?v=rL-0EvhXorM
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