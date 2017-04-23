EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  63  0
Все про:Обама (1721) санкции (6041) США (12417)

 Барак Обама выступит с первой речью после президентства

Барак Обама выступит 24 апреля в Чикаго с первой публичной речью после завершения президентского срока в январе этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радіо Свобода.

Обама встретится со студентами Чикагского университета, в котором он сам преподавал конституционное право.

Бывший глава Белого дома раньше обещал, что не уйдет из политики. Несколько месяцев после президентства он посвятил отдыху. Значительную часть этого периода он провел на Британских Виргинских островах в имении бизнесмена и филантропа сэра Ричарда Брэнсона. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступления

В своем последней речи на посту президента США Барак Обама призвал не путать причины, по которым были введены санкции против России, напомнив, что их ввели из-за нарушения территориальной целостности Украины.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБарак Обама выступит с первой речью после президентства
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти