 Барак Обама выступит с первой речью после президентства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радіо Свобода.
Обама встретится со студентами Чикагского университета, в котором он сам преподавал конституционное право.
Бывший глава Белого дома раньше обещал, что не уйдет из политики. Несколько месяцев после президентства он посвятил отдыху. Значительную часть этого периода он провел на Британских Виргинских островах в имении бизнесмена и филантропа сэра Ричарда Брэнсона. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.
В своем последней речи на посту президента США Барак Обама призвал не путать причины, по которым были введены санкции против России, напомнив, что их ввели из-за нарушения территориальной целостности Украины.
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