 Канада подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник.
Она сообщила, что россияне не нарушали воздушное пространство США или Канады и действовали "безопасно и профессионально" перед тем, как вернуться на базу.
Этот случай, когда канадским истребителям пришлось подниматься в воздух для перехвата российского военного самолета на Крайнем севере, стал первым за последние три года.
Самолеты Ту-95 созданы, чтобы нести бомбы в ядерном снаряжении.
1282 21
За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета(31)
Самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции провели активную разведку вблизи Калининградской области(33)
Работникам запорожского завода не дали украсть детали от военных самолетов(20)
США и Южная Корея в апреле проведут масштабные учения военной авиации(23)
Огляд блогосфери від UAINFO. 21 квітня 2017(0)
Военный аэродром Червоноглинское восстановят в Одесской области. ФОТОрепортаж(243)
Сверхсовременные американские истребители F-35A прибыли в Британию(225)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вообще их для этого и вырастила страна колония ферма рабов,чтоб оно-ватный раб издохло при этом думая что он мАладец.
Ответить
Ответить
Руцкие, но вы не останавливайтесь, продолжайте терроризировать весь мир. И скоро вас будут п..дить везде.
Ответить
Страна колония ферма рабов
Расцыяно тугорогие ватаны терпят одним словом рабы.
Смотреть YouTube
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Вооружите Украину или сдайтесь"
("Arm Ukraine or Surrender").
ПТУРС и УДАРНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ….
Сегодня и сейчас !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить