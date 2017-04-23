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 Канада подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95

Канадским истребителям пришлось подниматься в воздух для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Северным ледовитым океаном.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник.

Она сообщила, что россияне не нарушали воздушное пространство США или Канады и действовали "безопасно и профессионально" перед тем, как вернуться на базу.

Этот случай, когда канадским истребителям пришлось подниматься в воздух для перехвата российского военного самолета на Крайнем севере, стал первым за последние три года.

Самолеты Ту-95 созданы, чтобы нести бомбы в ядерном снаряжении.

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Щось розлітались, блін................... мабуть - на дощ...........
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ТУ-95, тУ-142 - это братская могила. И если их перехватили то, они были бы уже уничтожены ещё 15 минут назад. до подлёта перехватчиков.
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Ну подняли, так подняли. Прямо архиважная новость.
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Злопатоїди, там рєпа не росте. Нехай щастить.
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"Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник", - наверно украинка.
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когданибудь этих летунов хлопнут
А вообще их для этого и вырастила страна колония ферма рабов,чтоб оно-ватный раб издохло при этом думая что он мАладец.
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а хлопать то как раз и нельзя . Если хлопнеш то так шарахнет , шо небоскрёбов в сша больше не останется .
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Вот если бы сбили, тогда да , новость
Руцкие, но вы не останавливайтесь, продолжайте терроризировать весь мир. И скоро вас будут п..дить везде.
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Как можно быть патриотом этого говна?
Страна колония ферма рабов Расцыя но тугорогие ватаны терпят одним словом рабы.


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неподходящее слово перехват.. скорее подходит попонтоваться..
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На один из дней рождений Малышу подарили зенитку, что в корне изменило жизнь Карлсона.
"Вооружите Украину или сдайтесь"
("Arm Ukraine or Surrender").
ПТУРС и УДАРНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ….
Сегодня и сейчас !
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шо не может у канадского истребителя пуск ракет заклинить..случайно? а потом выразить озабоченность и соболезнования кацабским космонавтам
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Керосин сжигается-кацапские пенсы сосут. Скрепно.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанада подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95
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