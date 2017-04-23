 Трагедия на Львовщине: автомобиль перевернулся - водитель погиб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
На автодороге Глиняное-Красное в районе села Балучин Золочивского района в ночь на 23 апреля около 02:30 водитель 1991 года рождения за рулем Opel Vivaro не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм он умер на месте.
Сотрудникам ГосЧС во Львовской области пришлось применить пневматическую подушку, чтобы извлечь водителя из автомобиля, говорится в сообщении.
Погибший является жителем села Женив Золочивского района.
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