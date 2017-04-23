 За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета

Потенциальные заказчики не спешат заказывать самолеты у госпредприятия "Антонов", поскольку с момента смены руководства в июне 2015 года предприятие так и не выпустило ни одного нового серийного самолета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По информации издания, отчеты "Антонова" с международных выставок в отношении полученного портфеля заказов впечатляют, однако реальное положение дел в данной сфере сильно отличается от "информационного шума", созданного чиновниками ВПК. "На сегодняшний день с определенной долей оптимизма можно говорить лишь о контракте по поставке авиакомпании Silk Way (Азербайджан) 10 самолетов Ан-178. Этот контракт был заключен предприятием еще до президентского десанта новых управленцев. Справедливости ради надо отметить наличие соглашения о совместном серийном производстве 12 экземпляров Ан-178 для компании Beijing A-Star Science & Technology Co., Ltd (Китай), пока не реализованного в виде контракта. На этом можно поставить точку… Это все", - говорится в статье.
Автор подчеркивает,что по состоянию на апрель 2017 года ни один самолет ГП "Антонов" больше не заказан ни Саудовской Аравией, ни Минобороны Украины, ни кем-либо еще.
5898 54
В ГП "Антонов" предложили Трампу свой самолет для президентского авиапарка вместо "Боинга"(136)
Задержанный пограничниками на границе с РФ мужчина с чертежами авиатехники не является сотрудником ГП "Антонов", - пресс-служба(63)
"Мы сможем продавать наши самолеты тогда, когда сами на них будем летать", - Гройсман. ВИДЕО(141)
Экс-генконструктор "Антонова" Кива переехал в Азербайджан(193)
Протест проти будівництва біля Ботсаду розганяли вогнегасниками і сльозогінним газом(0)
Киев предъявил Москве ультиматум в вопросе международного использования самолетов Ан(115)
Украина продала Китаю единственный Ан-225 "Мрия" и чертежи самолета, – китайские СМИ. ДОКУМЕНТ(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И тормозить оно не собирается.
Доктор Пу, как доктор Менгеле - медленно вытягивает жилы из Украины и с
интересом наблюдает, когда же она умрёт. Руssкий "мир" однако...
Реального стоп - крана для путлера пока никто не предложил и не изготовил.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И правители с грустными глазами.
Ответить
Ответить
Ответить
Я так понимаю действия менеджмента РОШЕНА ?????
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
УРЯЯЯ! ЦЕ ЧЕРГОВА ПЕРЕМОХАААА! ЖИВЬЙОМ ПА НОВОМУ!!!!
так краще? :D
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Советский период с 1948-1991г ( 43года) создано 25 моделей самолетов от АН-2 до шедевров мировой авиации : АН-124 «Руслан» и АН-225 «Мрия» (крупнейшего самолета в мире), всего построено около 7500 самолетов, т.е. в
среднем 174 самолета в год!!!
2. Незалежна Украина 1991-2017г (25лет): создано 4 моделей самолетов: Ан-140 (разработка 1993-2000гг, автор идеи помощник главного конструктора - Таболин Н.И. Руководитель технического проекта - Меренков С.В.), АН-148 (АН-140 с реакт. двигателем), АН-158 (удлиненный АН-148), АН-178(груз.вариант Ан-158) и АН 132 (модификация 40-летнего АН-32).Фактически одна модель на базе АН-140. Составляющая продукции заводов РФ в цене машин «Антонова» превышала 50%: Тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 на 78% состоял из российских комплектующих, Ан-140 - на 70,2%; Ан-74 - на 54%, Ан-178, Ан-158 и Ан-158 - на 69%.АН-132 это самолет 40-летней давности, у которой вместо российских агрегатов вставили зап. аналоги. Теперь о количестве, языком оригинала:"Госпредприятие Антонов построило всего около 10 самолетов за годы независимости страны". Об этом сообщил президент компании Александр Коцюба в январе 2017г."Причем, из них 7 самолетов из оставшихся недостроенных при СССР. На Украине серийного производства самолетов не было все 25 лет - за все годы независимости. Что удалось построить, нельзя назвать серией. И тому есть ряд причин, в первую очередь - экономическая нестабильность. Предприятие не имело со стороны государства финансовой поддержки ", - рассказал президент компании.
Т.е. В СРЕДНЕМ СТРОИЛИ 10 САМОЛЕТОВ за 25 ЛЕТ= 0,4 САМОЛЕТА В ГОД!!! СРАВНИТЕ РАГУЛИ САМОСТИЙНЫЕ: 174 САМОЛЕТОВ В ГОД ПРИ СССР И 0,4 САМОЛЕТА В ГОД ПРИ НЭЗАЛЖНОСТИ. ОДНА МОДЕЛЬ САМОЛЕТА за 1,7 ГОДА при СССР и фактически ОДНА модель ЗА 25 ЛЕТ нэзалэжности. И так всюду, где были малейшие инновационные производства и технологии. Сейчас наше все это: кукуруза, рапс, семечки, подсолнечное масло и полуфабрикаты из черных металлов. Вымирающее население, зарплаты в 100-150$, пенсии в 50$ и тарифы, как в ЕС. Без Крыма и с гражданской войной на Донбассе! Долг в 127% от ВВП, с уровнем жизни на 136 месте в мире рядом с самыми бедными странами мира! С озлобленным, нищим народом! Вот все наши достижения за 25 лет "нэзалэжной жизни". А ведь была самая процветающая страна в СССР, куда все хотели переехать. Сейчас 50% жителей Украины хотят уехать лишь-бы куда.С 1991г количество населения упало с 52,250млн.чел до 24-25млн.чел. (факт по потреблению хлеба и муки). События майдана-2 изменили саму структуру экономики Украины, направив ее по траектории нищих стран третьего мира - глобальной периферии. Скачим дальше, выше, быстрее, но уже с 2 каструлями на голове!!!
Ответить
--
попробуй посчитать по продажам чернильниц. получится ещё меньше!
Ответить
Ответить
Петр Порошенко сообщил, что сотрудничество со странами-членами НАТО в области авиастроения развивается: "Ан-132Д - уникальный пример в истории украинской авиации, который доказывает необходимость развития, внедрения производственной кооперации с западными партнерами. Подчеркиваю, сейчас эта кооперация отстраивается со странами-членами НАТО", - заявил президент.
Также президент Украины отметил, что испытывает гордость за своих соотечественников: "Я чувствую гордость за своих соотечественников, за тысячи работников не только завода Антонова, а многих украинских производств, которые приложили и приложат максимум усилий, чтобы Ан-132Д в серию. Это будет ежедневный и упорный труд. А сегодня произошло главное - наш самолет поднялся в небо. Я видел, как волновалось и главный конструктор и инженеры и руководство. Видел, я громко аплодировал, когда сказали, что уже есть пробег, самолет приземлился и все у нас хорошо", - сказал Порошенко.
вот интервью солнцеликого от 31.03.17.
Ответить
Ответить
Ответить
Мертвая петля "Антонова"…
Больше читайте здесь: http://gazeta.zn.ua/internal/mertvaya-petlya-antonova-246331_.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить