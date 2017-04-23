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Все про:производство (232) самолет (2150) Антонов (20)

 За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета

В сборочном цеху "Антонова" уже около трех лет стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158.

Потенциальные заказчики не спешат заказывать самолеты у госпредприятия "Антонов", поскольку с момента смены руководства в июне 2015 года предприятие так и не выпустило ни одного нового серийного самолета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По информации издания, отчеты "Антонова" с международных выставок в отношении полученного портфеля заказов впечатляют, однако реальное положение дел в данной сфере сильно отличается от "информационного шума", созданного чиновниками ВПК. "На сегодняшний день с определенной долей оптимизма можно говорить лишь о контракте по поставке авиакомпании Silk Way (Азербайджан) 10 самолетов Ан-178. Этот контракт был заключен предприятием еще до президентского десанта новых управленцев. Справедливости ради надо отметить наличие соглашения о совместном серийном производстве 12 экземпляров Ан-178 для компании Beijing A-Star Science & Technology Co., Ltd (Китай), пока не реализованного в виде контракта. На этом можно поставить точку… Это все", - говорится в статье.

Автор подчеркивает,что по состоянию на апрель 2017 года ни один самолет ГП "Антонов" больше не заказан ни Саудовской Аравией, ни Минобороны Украины, ни кем-либо еще.

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Не-а... РОШЕН.. кондитеры просто физически не могут заниматься самолётостроением !!!
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Минимум им за счастье вся муйня в Украине... чем у нас хуже, для них скрепно и сакрально. Путлер и не скрывает, что его цель - уничтожить Украину, как государство. "Наши" великолепно это исполняют. Его устроит Украина, как губерния, с какими -то хахлами. Фсё!
И тормозить оно не собирается.
Доктор Пу, как доктор Менгеле - медленно вытягивает жилы из Украины и с
интересом наблюдает, когда же она умрёт. Руssкий "мир" однако...
Реального стоп - крана для путлера пока никто не предложил и не изготовил.
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А мы, Путлеру... ответку - орешками, да ягодками!
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пятый канал тебе каждый день повторяет -- Украiна, аграрна краiна.
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ГП Антонов -рука Кремля! Пеця стараеться, рішучі реформи впроваджує ,а вони...ех)))
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Да,смутные времена в царстве настали.
И правители с грустными глазами.
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треба на лiтаках намалювати рекламу Рошену, от тодi зразу з'явяться контракти... )
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Потенциальные заказчики не спешат заказывать самолеты у госпредприятия "Антонов", поскольку с момента смены руководства в июне 2015 года предприятие так и не выпустило ни одного нового серийного самолета...... Для клептократов важно было отжать, а там, хоть трава не расти. Шуму канешна было много, но не отстояли, увы.
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наверна скора Антонов будуть прадавать.. МРИЯ пойдёт первая - за несуществующие долги !!!!
Я так понимаю действия менеджмента РОШЕНА ?????
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а сколько вообще продало самолетов. за 25 лет это сверхсовременное предприятие. флагман .чего то там ? зато пенсия у испытателя самая большая в стране..вот какой эффект от того риск . что он летал? а ну навигатор ..вылазь . расскажи как им страшно. счас окажется . что у какогото испытателя подвдных лодок. тоже пенсия 45 тысчя. боему тоже страшно было погружаться.
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Видимо там распил слабенький, наших рехформатров только "жирные куски" интересуют
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А зачем производства в Украине? Нынешняя власть строит экономику на заробитчанах и подсчитывает, сколько валюты перечислять они в Украину, которую можно украсть.
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И ули? Зато, мова соловьина)))
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Причем тут мова кацап?! 3,14здуй за пАребрик, скоро бояру наливать будут
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Из будки вылетают только бумажные самолетики с промовами. Гетто.
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Любая бандитская власть в Украине всячески по заказу и России, и Запада разрушает те виды промышленности, которые могут быть для заказчиков конкурентами в мире. Расчитываются с бандой кредитами и помощью, которые можно для себя легко разворовать, и европа ничего не скажет. Плюс разместить разворованое в западных банках - а они этому только рады: и Украина не развивается, и деньги хоть и ворованые но вернулись, и украинци кредитов не видев по кредитам теперь должны...
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як воно отак жити, коли кругом зрада? тільки проснувся, бац, тебе вже зрадили
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Так государству надо было еще 2 года заменить там весь управленческий аппарат - это ведь госпредприятия... Или в правительстве ищут предлога, чтобы его приватизировать? Так от этого оно лучше не заработает - его просто на металлолом порежут...
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Так директор( или управляющий, не помню как он там называется) на Валаам с путиным молится летает. Вот и стоят . Я, вообще, не понимаю, как в Украине ещё хоть что-то работает. Президент-проффессор сбежал, министры в бегах. Они не по миру разъехались, они в одну конкретную страну перебрались. Всё должно быть парализовано, а оно работает. В Луганске, Донецке и Крыму всё ворованное замерло, а Украина и без газа не мёрзнет, и без угля веерными отключениями не страдает...
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Пока не прийдёт националист - патриот к власти ,Украина так и будет болтаться в дерьме .
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Тема про предприятие Антонов и самолёты , при чём тут аваков диверсии какие то и проволока? Переверни страничку в методичке .
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Вся новая власть только пиаритса и больше ни на что не способна.А еще она обещает построить завод по производству Антонова всем кто ХОЧЕТ ети самолети випускать....10 тисяч инженеров рабочих и других сотрудников разрабативают етот самолет в Украине ,а производить его будут или в Саудовской Аравии либо в Азербайджане или в России полним ходом уже производят....Я не удивлюсь если работники Антонова через некоторое время все уедут в России и там будут производить Ан -148 .....Украина ето страна обещаний и только....Реально не те люди управляют страной...Одни ПОПУЛИСТИ и бЕЗДАРИ....
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Ан 148 по лицензии делали в Воронеже, продали 32 самолета, но сейчас Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приняла решение с 1 января 2018 г. законсервировать производство региональных реактивных самолетов Ан-148. Сейчас ОАК готовится к сворачиванию сборки, сообщается в отчете авиастроителя за 2015 г.
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Как там говорил Порошенко? Украина - одна из ведущих авиастроительных стран. Это вам не хухры мухры. А кто не верит - тот сепар и нифига не патриот. Ага.
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Количество построенных самолетов "Антонов":
1. Советский период с 1948-1991г ( 43года) создано 25 моделей самолетов от АН-2 до шедевров мировой авиации : АН-124 «Руслан» и АН-225 «Мрия» (крупнейшего самолета в мире), всего построено около 7500 самолетов, т.е. в
среднем 174 самолета в год!!!
2. Незалежна Украина 1991-2017г (25лет): создано 4 моделей самолетов: Ан-140 (разработка 1993-2000гг, автор идеи помощник главного конструктора - Таболин Н.И. Руководитель технического проекта - Меренков С.В.), АН-148 (АН-140 с реакт. двигателем), АН-158 (удлиненный АН-148), АН-178(груз.вариант Ан-158) и АН 132 (модификация 40-летнего АН-32).Фактически одна модель на базе АН-140. Составляющая продукции заводов РФ в цене машин «Антонова» превышала 50%: Тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 на 78% состоял из российских комплектующих, Ан-140 - на 70,2%; Ан-74 - на 54%, Ан-178, Ан-158 и Ан-158 - на 69%.АН-132 это самолет 40-летней давности, у которой вместо российских агрегатов вставили зап. аналоги. Теперь о количестве, языком оригинала:"Госпредприятие Антонов построило всего около 10 самолетов за годы независимости страны". Об этом сообщил президент компании Александр Коцюба в январе 2017г."Причем, из них 7 самолетов из оставшихся недостроенных при СССР. На Украине серийного производства самолетов не было все 25 лет - за все годы независимости. Что удалось построить, нельзя назвать серией. И тому есть ряд причин, в первую очередь - экономическая нестабильность. Предприятие не имело со стороны государства финансовой поддержки ", - рассказал президент компании.
Т.е. В СРЕДНЕМ СТРОИЛИ 10 САМОЛЕТОВ за 25 ЛЕТ= 0,4 САМОЛЕТА В ГОД!!! СРАВНИТЕ РАГУЛИ САМОСТИЙНЫЕ: 174 САМОЛЕТОВ В ГОД ПРИ СССР И 0,4 САМОЛЕТА В ГОД ПРИ НЭЗАЛЖНОСТИ. ОДНА МОДЕЛЬ САМОЛЕТА за 1,7 ГОДА при СССР и фактически ОДНА модель ЗА 25 ЛЕТ нэзалэжности. И так всюду, где были малейшие инновационные производства и технологии. Сейчас наше все это: кукуруза, рапс, семечки, подсолнечное масло и полуфабрикаты из черных металлов. Вымирающее население, зарплаты в 100-150$, пенсии в 50$ и тарифы, как в ЕС. Без Крыма и с гражданской войной на Донбассе! Долг в 127% от ВВП, с уровнем жизни на 136 месте в мире рядом с самыми бедными странами мира! С озлобленным, нищим народом! Вот все наши достижения за 25 лет "нэзалэжной жизни". А ведь была самая процветающая страна в СССР, куда все хотели переехать. Сейчас 50% жителей Украины хотят уехать лишь-бы куда.С 1991г количество населения упало с 52,250млн.чел до 24-25млн.чел. (факт по потреблению хлеба и муки). События майдана-2 изменили саму структуру экономики Украины, направив ее по траектории нищих стран третьего мира - глобальной периферии. Скачим дальше, выше, быстрее, но уже с 2 каструлями на голове!!!
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до 24-25млн.чел. (факт по потреблению хлеба и муки)
--
попробуй посчитать по продажам чернильниц. получится ещё меньше!
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так из за такиъх как ты всё это - флажокукраинский а продались другим .
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вывсёврёте.
Петр Порошенко сообщил, что сотрудничество со странами-членами НАТО в области авиастроения развивается: "Ан-132Д - уникальный пример в истории украинской авиации, который доказывает необходимость развития, внедрения производственной кооперации с западными партнерами. Подчеркиваю, сейчас эта кооперация отстраивается со странами-членами НАТО", - заявил президент.
Также президент Украины отметил, что испытывает гордость за своих соотечественников: "Я чувствую гордость за своих соотечественников, за тысячи работников не только завода Антонова, а многих украинских производств, которые приложили и приложат максимум усилий, чтобы Ан-132Д в серию. Это будет ежедневный и упорный труд. А сегодня произошло главное - наш самолет поднялся в небо. Я видел, как волновалось и главный конструктор и инженеры и руководство. Видел, я громко аплодировал, когда сказали, что уже есть пробег, самолет приземлился и все у нас хорошо", - сказал Порошенко.

вот интервью солнцеликого от 31.03.17.
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Порошенко і тут все успішно розвалив, крім собачих будок, він і його прихильники більше нічого будувати не вміють.
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Вертел на хую ПеПо свой рейтинг. Охендовкий сделает результат,суд признает,нац. гвардия защитит. А,ты и дальше думай,что ПеПо не удержится.
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Оригинальный текст в "Зеркале недели"
Мертвая петля "Антонова"…
Больше читайте здесь: http://gazeta.zn.ua/internal/mertvaya-petlya-antonova-246331_.html
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Отказ от россии недешево обходится, но это необходимо, потому что любую торговлю россия превращает в политику. И потом, Зеркало Недели - известные брехунцы, даже дайджест Ай.Юэй перестал их новости размещать из-за раздутой скандальности.
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а при чому тут кацапстан коли пєцья керувати ВПК посадив корєша-сміттяра?
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Огласите весь список "просранного" за последние 15 лет!

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сами в 14году остановили поставки в РФ Анов 148,158.вроде бі єто военн самолет,что ли.пилят ветку на которой сидят.тогда как на миллиарды закупают в РФ угля удобрений автобусов.тоесть обогащают бюджет не свой, а российский.дебильная полтика.ведь имп товар идет в зачет ВВП страны производителя,и налоги предпр там платят
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Николаевский судостроительный развалили,крейсер продают на металл,пора Антонов разваливать,мною продавать
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Контракты по продаже танков и БТРов просрали, теперь самолеты... да кому вообще нужно ето производство если можно просто дербанить кредиты МВФ и заниматься углем и газом по схеме Вротердам+ а потом просто свалить за бугор... Правительство у нас работает так как будто ни они ни ихние дети в Украине жить не собираются... Нужно было Антонов переименовать в ленкузню тогда дело бы пошло быстрее...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета
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