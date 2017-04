 За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции провели активную разведку вблизи Калининградской области

Потенциальные заказчики не спешат заказывать самолеты у госпредприятия "Антонов", поскольку с момента смены руководства в июне 2015 года предприятие так и не выпустило ни одного нового серийного самолета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA По информации издания, отчеты "Антонова" с международных выставок в отношении полученного портфеля заказов впечатляют, однако реальное положение дел в данной сфере сильно отличается от "информационного шума", созданного чиновниками ВПК. "На сегодняшний день с определенной долей оптимизма можно говорить лишь о контракте по поставке авиакомпании Silk Way (Азербайджан) 10 самолетов Ан-178. Этот контракт был заключен предприятием еще до президентского десанта новых управленцев. Справедливости ради надо отметить наличие соглашения о совместном серийном производстве 12 экземпляров Ан-178 для компании Beijing A-Star Science & Technology Co., Ltd (Китай), пока не реализованного в виде контракта. На этом можно поставить точку… Это все", - говорится в статье.Автор подчеркивает,что по состоянию на апрель 2017 года ни один самолет ГП "Антонов" больше не заказан ни Саудовской Аравией, ни Минобороны Украины, ни кем-либо еще.