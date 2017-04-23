 Мартыненко пытался избежать ответственности, - НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро настаивают на законности ходатайства детективов о задержании экс-депутата Николая Мартыненко, как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили ZN.UA в НАБУ.
На запрос НАБУ предоставило редакции справку о действиях и передвижениях Мартыненко накануне запланированных детективами обысков в рамках расследования дела о закупке Восточным ГОК концентрата урана через австрийскую фирму-прокладку. В документе изложены пошаговые действия Мартыненко накануне и в день объявления ему подозрения, которые свидетельствуют о намерениях экс-депутата избежать ответственности.
В частности, "ожидая проведения обысков утром в четверг, 20 апреля, накануне вечером покинул место постоянного проживания и предоставил членам своей семьи указания поступить аналогично". Также Мартыненко сообщил близким перечень адресов и автомобилей по которым планируются обыски и указал места, которые, по его мнению, являются безопасными и организовал работу подконтрольных ему лиц, направленную на сокрытие предметов и документов, которые могли иметь значение для уголовного производства".
В НАБУ добавили, что по указанию Мартыненко, его окружение "перешло на конспиративный способ общения", а сам экс-депутат выключил свой телефон и контактировал с окружением через другие средства связи. В ночь на 19 апреля Мартыненко не ночевал дома, а на следующий день детективы НАБУ установили, что экс-депутат находился в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского. Детективы Бюро пытались связаться с Мартыненко через телефон приемной Дзендзерского, но секретарь, "услышав имя и должность собеседника" отказалась связывать детектива с Мартыненко, сообщив, что он перезвонит. Мартыненко так и не перезвонил.
Далее поняв, что детективы НАБУ установили его место пребывания, Мартыненко в течение шести часов скрывался в приемной Дзендзерского и лишь после длительных переговоров с детективами, его убедили выйти. В НАБУ подчеркивают, что все указанное свидетельствует о том, что "Мартыненко заранее принимались меры, направленные на получение сведений о планах дальнейшего ведения расследования, тактики и методов, проведения следственных действий, а эта информация использовалась им с целью разработки плана избежания уголовной ответственности и бегства с места возможного проведения следственных действий".
Именно за такие действия детективы НАБУ, согласно ст.208 УПК Украины, приняли решение задержать Мартыненко с целью устранить возможность дальнейшего избежания им ответственности и совершения попытки побега.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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Трюфель 9-1кг. - 254грн.
Киевский 13-1кг.-367грн.
Не хило!
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Уровень IQ сотрудников НАБУ обратно пропорционален их зарплатам (от 45 000 до 225 000 гривен). Наверное им на мозги давят носки по 2000 гривен пара купленные за народные деньги. А «Народный Фронт» приятно очередной раз удивил: это настоящая майдановская партия, монолитная и принципиальная.
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Пока, хорошее....
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Так він її і уникнув! А НАБУ в котре обісралося! Бо треба не затримувати .а ВІДСТРІЛЮВАТИ!
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Все, кто ворует, уклоняется от налогов, берут взятки - стремятся в тюрьму, а он не хочет!
Может он психически не нормальный?
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