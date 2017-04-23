EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  4968  43
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1638) Мартыненко (335) обыск (1057) побег (267)

 Мартыненко пытался избежать ответственности, - НАБУ

В НАБУ рассказали журналистам о передвижении Мартыненко накануне запланированных у него обысков.

В Национальном антикоррупционном бюро настаивают на законности ходатайства детективов о задержании экс-депутата Николая Мартыненко, как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили ZN.UA в НАБУ.

На запрос НАБУ предоставило редакции справку о действиях и передвижениях Мартыненко накануне запланированных детективами обысков в рамках расследования дела о закупке Восточным ГОК концентрата урана через австрийскую фирму-прокладку. В документе изложены пошаговые действия Мартыненко накануне и в день объявления ему подозрения, которые свидетельствуют о намерениях экс-депутата избежать ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ не согласно с решением суда о передаче на поруки Мартыненко и Переломы

В частности, "ожидая проведения обысков утром в четверг, 20 апреля, накануне вечером покинул место постоянного проживания и предоставил членам своей семьи указания поступить аналогично". Также Мартыненко сообщил близким перечень адресов и автомобилей по которым планируются обыски и указал места, которые, по его мнению, являются безопасными и организовал работу подконтрольных ему лиц, направленную на сокрытие предметов и документов, которые могли иметь значение для уголовного производства".

В НАБУ добавили, что по указанию Мартыненко, его окружение "перешло на конспиративный способ общения", а сам экс-депутат выключил свой телефон и контактировал с окружением через другие средства связи. В ночь на 19 апреля Мартыненко не ночевал дома, а на следующий день детективы НАБУ установили, что экс-депутат находился в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского. Детективы Бюро пытались связаться с Мартыненко через телефон приемной Дзендзерского, но секретарь, "услышав имя и должность собеседника" отказалась связывать детектива с Мартыненко, сообщив, что он перезвонит. Мартыненко так и не перезвонил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для сбора доказательств по делу Мартыненко есть два месяца, - Холодницкий

Далее поняв, что детективы НАБУ установили его место пребывания, Мартыненко в течение шести часов скрывался в приемной Дзендзерского и лишь после длительных переговоров с детективами, его убедили выйти. В НАБУ подчеркивают, что все указанное свидетельствует о том, что "Мартыненко заранее принимались меры, направленные на получение сведений о планах дальнейшего ведения расследования, тактики и методов, проведения следственных действий, а эта информация использовалась им с целью разработки плана избежания уголовной ответственности и бегства с места возможного проведения следственных действий".

Именно за такие действия детективы НАБУ, согласно ст.208 УПК Украины, приняли решение задержать Мартыненко с целью устранить возможность дальнейшего избежания им ответственности и совершения попытки побега.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Обычное поведение неувиновного депутата коррупционера
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Депутат Логвинский, который с пеной у рта защищает Мартыненко является аферистом международного масштаба, - Лещенко http://antikor.com.ua/articles/163993-deputat_logvinskij_kotoryj_s_penoj_u_rta_zashchishchaet_martynenko_javljaetsja_aferistom_mehdunarodn …
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
интересно,НАБУ не надоело клоунов из себя строить?работать не пробовали?или работать носки не позволяют?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
я агент кремля...нахожусь тут на службе...попросту-майор ФСБ...работа такая-обгаживать честное и неподкупное НАБУ...еще и Холодницкого,юного генерала,дана команда обгадить....вот противно мне писать гадости на этих святых людей(у меня дома есть икона с Сытником и Холодницким-я целую ее перед сном,тайно от всех-только прошу тебя,никому не рассказывай мою тайну),но как понимаешь-СЛУЖБА..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эт для "Руцкий мыр Германии" в эуриках.
Трюфель 9-1кг. - 254грн.
Киевский 13-1кг.-367грн.
Не хило!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как всё-таки сложно всё в государстве,которое только становится на цивилизованный путь развития. Вам рассказать, как поступили бы с не понравившимся Мартыненко, например, в Макеевке? Или в Симферополе, если бы он "спрятался" в приёмной депутата?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Савсем почти цивилизованная: 1. Самая нищая в Европе. 2. Самая коррумпированная в мире..3. На 2 месте в мире по вімиранию населения!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1. Так она(страна) не в Европе).Пока. Сравнивать не корректно.2 и 3 -неправда...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А навіщо ви приводите приклади русского мира? Давайте краще про США поговоримо, що б там з такими як Мартиненко зробили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Практически любого депутата которые входят в ОПГ НФ+БПП можно сажать за коррупцию и воровство. Особо стоит выделить в этой банде т.н. кАмбатов, сбежавших с фронта и усадившие свои задницы в Раде и выделяющего из них мусора-предателя, подонка-дегенерата тетерука.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чо,набу уже разрешили прослушивать телефоны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока что только Гыгам коки отрывать с корнями разрешили,так что аккуратненько ходи и оглядывайся
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-Свиновод прослушать могут даже тебя Есть апаратура берут и слушают А затем задним числом получают решение суда о прослушке Ті в какой стране живешь ? В Украине Тебя имеют право и тех возможности прослушивать шесть ведомств Я не говорю о службах безопасности олигархов банков и бандюках среднего уровня
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При попытке к бегству полюля калибра 7,62, от радикулита, а следом и поручителей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно пытался. А кто бы не попытался? Другой вопрос-что делать,чтобыиподобным деятелям её не удавалось избежать? Ведь все органы власти забиты такими же. И поэтому сейчас НАБУ воюет с ветряными мельницами. Варианта два. Или 1917 года или ждать,ждать,ждать появления цивилизованых людей во власти. Но ведь можно и не дождаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каких дебилов понабирали в НАиБу! Даже толковый пресс-релиз составить не могут.
Уровень IQ сотрудников НАБУ обратно пропорционален их зарплатам (от 45 000 до 225 000 гривен). Наверное им на мозги давят носки по 2000 гривен пара купленные за народные деньги. А «Народный Фронт» приятно очередной раз удивил: это настоящая майдановская партия, монолитная и принципиальная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю, что ответственности он все равно избежит, просто ему это обойдется дороже. Хотя даже залог с него не взяли, а взяли на поруки. Януковощ в недоумении, ведь и его могли бы вот так просто взять на поруки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
не вистачає зіміна і паракрисюка
 показать весь комментарий
Ответить
 
не ври . семенченко и лещенко не брали его на поруки .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НАБУ нагадує Радбез ООН ніби є, а толку ніякого
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НАБУ,у вас конкретный крот в фирме сидит,сливает ваши действия по полной
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Роберт Сторч работает на посту аудитора НАБУ. 24/7/365.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Удивительно то, что здоровье у него хорошее.
Пока, хорошее....
 показать весь комментарий
Ответить
 
"петалса ізбіжать атветствіннасті"
Так він її і уникнув! А НАБУ в котре обісралося! Бо треба не затримувати .а ВІДСТРІЛЮВАТИ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насіріада плавно перейшла в Мартиніаду і народ слухняно прямує призначеним курсом, з локшиною на вухах. Далі буде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странный этот Мартыненко!
Все, кто ворует, уклоняется от налогов, берут взятки - стремятся в тюрьму, а он не хочет!
Может он психически не нормальный?

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМартыненко пытался избежать ответственности, - НАБУ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти