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Все про:боеприпасы (1079) Запорожье (1500) лес (360) Нацполиция (7034)

 17 гранатометов обнаружил в лесу и сдал в полицию запорожанин

В Запорожье мужчина обнаружил в лесу крупный схрон оружия.

Вначале он перевез находки к себе в гараж, но подумав об ответственности за хранение позвонил в полицию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zanoza.

Мужчина принес 2 подствольных гранатомета и 15 противотанковых гранатометов, говорится в сообщении.

Полиция ищет хозяев схрона, идет следствие по ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные бросили гранату в витрину магазина в Мукачево, - Нацполиция. ФОТО
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Це фотка з якогось арт-проекту, фотосесії. Нахєра вона тут?
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Программирую осеннюю заготовку дров из леса. Штрафовать придёт строгая соседка.
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Ну и дурак, что сдал. Еще очень пригодилось бы.
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Правильно сделал, что сдал, как порядочный гражданин, который хочет видеть свою страну цивилизованной.
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щоб країна стала цивілізованою з тих гранатометів треба по баригам пальнути. по тим, яких "народні" депутати беруть на поруки. бажано разом із тими депутатами.
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Желательно применение по таким как ты....поумнеешь сразу...
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а що, це за нього дружига внесла 100 лимонів застави, щоб по ньому застосувати?
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Прохолодна весна, похмуре небо... Проте не все так погано.

У Вірменії зарізали російського військовослужбовця

23/04/2017 - 8:14

У Гюмрі (Вірменія) чоловік убив російського контрактника 21-річного Дмитра Ялпаєва із військової бази РФ, що дислокується в цьому місті.
Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Про це повідомили в управлінні інформації та зв'язків із громадськістю поліції Вірменії, - передає ТАСС.
"22 квітня близько 17:00 за місцевим часом недалеко від розташування військової частини цивільною особою було скоєно замах на життя військовослужбовця за контрактом російської військової бази у Вірменії. У результаті нанесеною ножовий рани військовослужбовець помер на місці. Того, хто вчинив напад на російського військовослужбовця, затримала поліція міста Гюмрі" , - підтвердили в Південному військовому окрузі РФ.
Нині з'ясовують обставини та причини вбивства.
"За попередніми даними, вбивство скоєно на побутовому ґрунті", - додали військові.
У станції швидкої медичної допомоги Гюмрі розповіли, що виклик до них надійшов близько 17:30. Телефоном повідомили, що біля магазину "Арго" на Курській площі лежить чоловік у російській військовій формі без ознак життя. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.
З'ясувалося, що підозрюваний у вбивстві має психічні розлади, пише "Інтерфакс".
"Зокрема, під час військової служби у листопаді 2016 року він кілька разів завдавав собі каліцтва, задля вузькоспеціалізованої перевірки був переправлений у психіатричне відділення Єреванського військового госпіталю. Відносно підозрюваного була призначена комплексна військово-медична і судово-психіатрична експертиза", - повідомили в Слідчому комітеті РФ.
Відповідно до отриманого у березні 2017 року висновку, у підозрюваного виявили психічні відхилення, через це його визнали обмежено осудним і непридатним до військової служби в мирний час. Наказом міністра оборони в березні 2017 року його демобілізували.
У Південному військовому окрузі РФ зазначили, що на російській військовій базі у Вірменії саме завершилася здача контрольної перевірки за зимовий період навчання.
Російська військова база дислокується у Вірменії згідно з міждержавною угодою між Москвою і Єреваном, укладеною 1995 року. 2010-го в документ внесли зміни, відповідно до яких термін перебування з'єднання з початкових 25 років подовжено до 49 років, тобто до 2044-го. Основна частина бази квартирується в Гюмрі на північному заході республіки.
Нагадаємо, два роки тому, 12 січня 2015 року, російський військовослужбовець Валерій Пермяков із військової бази в Гюмрі вбив сімох членів місцевої родини Аветисян, у тому числі двох малолітніх дітей. Після того місцеві жителі хотіли вчинити самосуд, пікетували російську військову частину. Пермякова згодом засудили до довічного ув'язнення.
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ну і що ж тут не все так погано , чувака посадять , як би його не зловили то було б все гокей
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Запорожец, а не запорожанин . Цензорянин, учи матчасть .
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Не знаю сколько стоит гранатомёт. Не покупал. Но закладка дорогостоящая. Явный путь к Запорожской НР. Как всё-таки криворуко они хотели захапать почти всю Украину...
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чтобы Oleg59off сепаратизм на границе прекратил, ввожу визовый режим со строгой соседкой. БЛОКАДА 2 - апахмелитесь.
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То не є дії справжнього українця. Справжній українець таке добро про всяк випадок на своєму городі закопає і до кінця життя мастилом поливатиме, щоб не заіржавіло. Щоб було чим північно-східних сусудів почастувати коли ті в гості завітають.
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нет друг,так как раз делает сознательный гражданин,а закопать может только далбоеб
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свідомий громадянин подумає по кому з бариг-довбойопів його застосувати, бо двадцять гранатометів - занадто мало, щоб очистити від них Україну.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия17 гранатометов обнаружил в лесу и сдал в полицию запорожанин
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