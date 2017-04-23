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 Политика Украины
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 За сутки в зоне АТО погиб один воин, 3 - ранены, противник 46 раз открывал огонь, - штаб

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 46 обстрелов позиций украинских защитников. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое получили ранения.

Наибольшее количество вооруженных провокаций врага было зафиксировано на Донецком направлении. Так, из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, Шахты "Бутовка", Верхнеторецкого и Луганского. По защитникам Зайцево, Песок и Каменки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП применял в районе населенных пунктов Луганского и Зайцево. Вблизи Шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм противник накрывал защитников Широкино и Маринкы. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по морским пехотинцем в Водяном. Пулеметы больших калибров применил в районе Лебединского, а вблизи Тарамчук и Гнутово - стрелковое оружие.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120-мм и 82-мм противник вел огонь по позициям близ Катериновки. Из стрелкового оружия бил по опорным пунктам наших войск вблизи Станицы Луганской и Валуйского.
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Скорблю... ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ! Выздоровления раненым бойцам.
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Лучше бы мразь Пидарашенко со своей бандой погибли, сволочи недобитые.
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так и будет продолжаться -воины гибнуть а мартыненҡи-насировы безнаказано миллиардами воровать
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Спочивай, Воїне ! Уклін тобі.
Пораненим захисникам якнайшвидшого одужання.
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Тяжких непоправних втрат завдає нам "братська"країна...
Ні забути ні пробачити...
Царство Небесне всім загиблим українським воїнам...
Смерть ворогам!
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Герям України!
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А у меня вчера погиб друг в ДНР. Порадуйтесь хохлы!
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собаці собача смерть.
хоча для собаки таке порівняння образливе.
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Нас постоянно кормят рассказками о том, что нам нельзя нарушать минские договорённости, так как "наши западные партнёры" снимут санкции против России, а этого допускать нельзя, и что Россия вот-вот рухнет под санкциями.
Кроме того, мол, "запад" видит, кто договорённости нарушает, и постоянно продлевает эти санкции, и, конечно же, Россия всё равно вот-вот загнётся.
Нас водят за нос, господа. Впрочем, как и во всём остальном, что касается этой войны.
"Факты", на основе материалов из той же, по-настоящему свободной западной прессы, составили вот такой материал:http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170105-yevropejski-kompaniyi-obhodyat-sanktsiyi-proty-rosiyi-5-sposobiv/, из которой следует, что европейцы уже нашли способы, как эти фикции обойти, и продолжают вовсю сотрудничать и торговать с Россией.
Санкции существуют лишь на бумаге, а "партнёры", которые "видят", кто нарушает одобренные ЕС договорённости, развивают свой бизнес на территории страны-нарушителя, создают совместные предприятия, торгуют через третьи страны и т.д.
Где-то читал раньше, что американские компании действуют также, - поищите в интернете.
А у нас под этим соусом - очередное одностороннее перемирие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки в зоне АТО погиб один воин, 3 - ранены, противник 46 раз открывал огонь, - штаб
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