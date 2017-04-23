 Для сбора доказательств по делу Мартыненко есть два месяца, - Холодницкий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Я как прокурор определил, что для подозрения достаточно данных. Хватит ли этих данных для обвинительного акта и направления дела в суд, покажет следствие", - сказал он.
По его словам, сейчас только первая стадия расследования. "Мы сейчас должны сделать все, чтобы прокуратура, НАБУ собрали доказательства и направили их в суд. Или не направили, если этих доказательств нет. И тогда это будет называться "законный справедливый процесс", - подчеркнул Холодницкий.
Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
106 8
Материалы по теме: Задержание Мартыненко
Нужно определиться: либо правовое государство, либо массовые рейды по всем потенциальным коррупционерам, - Омелян о деле Мартыненко(90)
Мартыненко о Порошенко: "Я с ним не ссорился, но и не дружу"(57)
Мартыненко рассказал об условиях содержания в СИЗО(80)
Антикоррупционная прокуратура подаст апелляцию на решение суда отпустить фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки(55)
Мартыненко не заговорит. Система своих не сдаёт. Полный список поручителей по "круговой" поруке(0)
Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП(134)
Суд отпустил фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки нардепов. ФОТО(169)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ваще усьо тихххххаааа и спакойненька, овец стрижут а им , бля, нравитца...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить