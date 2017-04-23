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 Политика Украины
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 Для сбора доказательств по делу Мартыненко есть два месяца, - Холодницкий

У следствия есть два месяца, чтобы собрать доказательства по делу в отношении экс-парламентария от "Народного фронта" Николая Мартыненко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Я как прокурор определил, что для подозрения достаточно данных. Хватит ли этих данных для обвинительного акта и направления дела в суд, покажет следствие", - сказал он.

По его словам, сейчас только первая стадия расследования. "Мы сейчас должны сделать все, чтобы прокуратура, НАБУ собрали доказательства и направили их в суд. Или не направили, если этих доказательств нет. И тогда это будет называться "законный справедливый процесс", - подчеркнул Холодницкий.

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Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.


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Это что, озвучили срок что-бы он вовремя слинял из страны, а пока пусть еще карманы набьет ворованным баблом?!
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Нюююю...А шо, чето аннонир..аннонсируем , ПУК на всю країну і... нам нада місяці, біліать!!!!!
А ваще усьо тихххххаааа и спакойненька, овец стрижут а им , бля, нравитца...
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А как там Насиров? Что с ним? Как то забывается уже все потихоньку... Про стрелка Пашинского напоминать уже вообще плохой тон, да?
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Помнится был такой весьма пристойный французский фильм "Продажные против продажных"... Актуальненько!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля сбора доказательств по делу Мартыненко есть два месяца, - Холодницкий
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