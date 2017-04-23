 Сегодня во Франции избирают президента

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени. Их работа завершится в 19:00, однако в некоторых крупных городах они будут открыты на час дольше.
В борьбе за пост президента принимают участие 11 кандидатов: Жан Лассаль (независимый кандидат), Николя Дюпон-Эньян (движение "Вставай, Франция!"), Жак Шеминад (партия "Солидарность и прогресс"), Франсуа Аселино (партия "Народный республиканский союз"), Филипп Путу ("Новая антикапиталистическая партия"), Эмманюэль Макрон (движение "Вперед!"), Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), Бенуа Амон ("Социалистическая партия"), Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция"), Натали Арто (партия "Рабочая борьба") и Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт").
Публикация любой информации о предварительных результатах выборов запрещена до закрытия последнего избирательного участка. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро.
По итогам первого тура выборов должны определиться два кандидата, которые наберут наибольшее число голосов. Они выйдут во второй тур и продолжат борьбу за президентский пост, если никто из них не наберет больше 50% голосов.
Согласно последним опросам, фаворитами президентской гонки остаются четыре кандидата - Макрон, Ле Пен, Фийон и Меланшон.
Всего во Франции насчитывается около 45,6 млн избирателей. Еще около 1,3 млн французов, проживающих за рубежом, могут также принять участие в голосовании.
Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз.
Второй тур президентских выборов, если в нем будет необходимость, запланирован на 7 мая.
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А ты ест ЧТО?
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Мнеж не атломитца, не??? яТада нннеееее буду!!!!!)))
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