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Все про:выборы (21676) Президент (4444) Франция (1828)

 Сегодня во Франции избирают президента

23 апреля во Франции состоятся президентские выборы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени. Их работа завершится в 19:00, однако в некоторых крупных городах они будут открыты на час дольше.

В борьбе за пост президента принимают участие 11 кандидатов: Жан Лассаль (независимый кандидат), Николя Дюпон-Эньян (движение "Вставай, Франция!"), Жак Шеминад (партия "Солидарность и прогресс"), Франсуа Аселино (партия "Народный республиканский союз"), Филипп Путу ("Новая антикапиталистическая партия"), Эмманюэль Макрон (движение "Вперед!"), Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), Бенуа Амон ("Социалистическая партия"), Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция"), Натали Арто (партия "Рабочая борьба") и Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт").

Публикация любой информации о предварительных результатах выборов запрещена до закрытия последнего избирательного участка. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро.

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По итогам первого тура выборов должны определиться два кандидата, которые наберут наибольшее число голосов. Они выйдут во второй тур и продолжат борьбу за президентский пост, если никто из них не наберет больше 50% голосов.

Согласно последним опросам, фаворитами президентской гонки остаются четыре кандидата - Макрон, Ле Пен, Фийон и Меланшон.

Всего во Франции насчитывается около 45,6 млн избирателей. Еще около 1,3 млн французов, проживающих за рубежом, могут также принять участие в голосовании.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз.

Второй тур президентских выборов, если в нем будет необходимость, запланирован на 7 мая.
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Не казатимуть "гоп",поки не перескочили. Мы тут недавно так же за одного рыжего жулика говорили...
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Закончился бой Володи против Тайсона! Победил Тайсон.
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40 лет и чрезмерная осторожность сделали своё дело. Но всё равно братья Кличко - это целая эпоха в боксе и наша гордость!
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Хотя букмекеры ставили на Володю. Кто поставил на Тайсона выиграли нехилые деньги!
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А что в 21 веке не делают ставок на бои боксёров?
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Я говорил о букмекерах, а не о том когда был этот бой. Читать посты умеешь, внимательно!
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Если внимательно почитаешь мои посты по поводу этого боя и мои лайки, то увидишь, что это ирония!
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Володе стоит забыть о 12 раундах и непременно достать пацана -который Джошуа- левым хуком в ухо-и усё !
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я сам поставил на лепен 1500 гн,до этого ставил на трампа 3000
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поздно поставил поэтому получил всего 12000((
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Лепен наверное пройдет во второй тур... - "милые и благодарные"беженцы окончательно затрахали французов...и Трамп ее поддержал тоже..
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Скорее Хуйло своими терактами, как во времена Бакунина и Кропоткина поддержал лепеншу!
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Bob2 - мощно поддержит, когда она во второй тур выйдет... Вот тогда да, тогда весь раше-игил в гости к ним...Тогда во Францию лучше не соваться...
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Лео кот ещё мощнее поддержит, когда лепенша и в первом туре пролетит, всё будешь на беженцев валить. Да французам беженцы похеру, поскольку арабы уже давно оккупировали Париж. И в футболе, если присмотришься повнимательнее, увидишь чистых, чёрных французов. Главное, чтобы машины в Ницце не давили людей!
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Bob2 - не путайте местных алжирцев с приезжими...- местные хотя и машины жгут, но цивилизация уже коснулась их и буянят в основном по делу. Приезжие те дикие совсем...
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Босоногих жителей Анчурии волновать должны виды на урожай сорго и сахарного тростника для рома, чем какие-то там выборы в парижах-берлинах...
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Это ты про своих сородичей в расеи говоришь?
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Я счас могу докузать хто вввплыввваає...
Мнеж не атломитца, не??? яТада нннеееее буду!!!!!)))
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по чьей версии? по версии России выберут точно тебе говорю
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лепен полюбому в пролете во втором туре, во пячаль у ватных питарасов наступит
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