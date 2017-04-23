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 Политика Украины
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Все про:ВР (22419) фракция (232) Злата Огневич (7) Радикальная партия (333) Вощевский (22) Мосийчук (233) Витко (19) Артеменко_Андрей (58)

 Мосийчук объяснил депутатские "потери" Радикальной партии

Парламентская фракция Радикальной партии потеряла нескольких депутатов по самым различным причинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от политсилы Игорь Мосийчук в эфире ZIK.

"Злата Огневич добровольно сложила полномочия и ушла. Она сказала: "Я не хочу быть в этом парламенте, я себя вижу на сцене". Это абсолютно мужественный поступок, ведь на нее оказывали давление, ее пытались использовать против партии. Давление было со стороны хозяев "Интера": это группа Левочкина - Фирташа - Бойко", - сказал он.

По его словам, Валерий Вощевский сложил полномочия, поскольку стал вице-премьером в правительстве.

"Артеменко исключили за так называемый мирный план. Артема Витко никто не исключал, он до сих пор считается членом фракции. Он написал заявление о выходе из фракции и должен бы потерять мандат так, как Фирсов и Томенко", - отметил Мосийчук.

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Он убежден, что нардепа Витко "купил" парламентарий от "Блока Петра Порошенко" Александр Третьяков. "Он является "бенефициаром" народного депутата Витко, и это подтверждается: когда Третьяков с друзьями приехали под суд по Роману Насирову, там был Витко".

Политик подчеркнул, что фракция Радикальной партии чувствует ответственность за своих нардепов. "Однако ни одна фракция не была в таком жестоком противостоянии и оппозиции, как мы с властью и олигархами, в парламенте", - добавил он.

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Україні було б набагато краще якби ці "народні обранці" - всі десь "загубились"......
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Свіжий Вітер - да., вместе с Кабмином и АП.... - выбрали вместо них хотя бы честных школьных учителей..., и то толку бы было больше. Сразу бы страна почувствовала облегчение...
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это тех, которые в комиссиях на выборах химичат
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громозека - химичат председатели комиссий в основном... У меня знакомая учителка все время считает...и на этом этапе в основном все честно... Бардель после уже...
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Вилами и коровами противостояли? Прямо пчельі против меда.
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та тьфу на вас - видели фракции и по круче - все слились струей тонкой....
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куранто парафини дара венто примавера-что значит: ближе к телу!
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Отмыл- Ближе к телу!!!))))
А Меня уже пост забанил модерврротер....))))
За невиииинную латынскую фразу.,..
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Да, Пляшка прям против Барыги и воюет . Прям борец с олигархами. Вот только на какие шиши летает самолетами в Италию на отдых как то не понятно. Обыкновенный ряженный. как и его партия. Проходимец на проходимце.
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всей фракцией на сцену не хотите ли ?
хоть люди посмеются....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосийчук объяснил депутатские "потери" Радикальной партии
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