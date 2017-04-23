 Мосийчук объяснил депутатские "потери" Радикальной партии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от политсилы Игорь Мосийчук в эфире ZIK.
"Злата Огневич добровольно сложила полномочия и ушла. Она сказала: "Я не хочу быть в этом парламенте, я себя вижу на сцене". Это абсолютно мужественный поступок, ведь на нее оказывали давление, ее пытались использовать против партии. Давление было со стороны хозяев "Интера": это группа Левочкина - Фирташа - Бойко", - сказал он.
По его словам, Валерий Вощевский сложил полномочия, поскольку стал вице-премьером в правительстве.
"Артеменко исключили за так называемый мирный план. Артема Витко никто не исключал, он до сих пор считается членом фракции. Он написал заявление о выходе из фракции и должен бы потерять мандат так, как Фирсов и Томенко", - отметил Мосийчук.
Он убежден, что нардепа Витко "купил" парламентарий от "Блока Петра Порошенко" Александр Третьяков. "Он является "бенефициаром" народного депутата Витко, и это подтверждается: когда Третьяков с друзьями приехали под суд по Роману Насирову, там был Витко".
Политик подчеркнул, что фракция Радикальной партии чувствует ответственность за своих нардепов. "Однако ни одна фракция не была в таком жестоком противостоянии и оппозиции, как мы с властью и олигархами, в парламенте", - добавил он.
595 16
ГПУ просит Авакова инициировать лишение гражданства нардепа Артеменко, - Сарган. ДОКУМЕНТ(55)
Прокуратура вызывает на допрос дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ. ДОКУМЕНТ(13)
Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК. ФОТО(34)
"Citizen of the Canada. Копия верна и подпись", - Луценко показал канадский паспорт нардепа-"радикала" Артеменко. ВИДЕО(66)
Ірина Геращенко: Скласти мандат – найправильніше депутатське рішення Огневич(0)
Реализация любого из "мирных планов" для Украины приведет к полной утрате страны, - советник Президента Горбулин(215)
Военная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении начальника Береговых войск ЧФ РФ Острикова за захват Крыма(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А Меня уже пост забанил модерврротер....))))
За невиииинную латынскую фразу.,..
Ответить
Ответить
Ответить
хоть люди посмеются....
Ответить
Ответить
Ответить